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Новый беспилотный самолет "Легионер Е33к" сдал тест по доставке груза

Новый беспилотный самолет "Легионер Е33к" сдал тест по доставке груза - 17.07.2024, ПРАЙМ

Новый беспилотный самолет "Легионер Е33к" сдал тест по доставке груза

ГК "Тихие Крылья" (входит в концерн "Калашников") провела успешный тестовый полет по доставке груза на беспилотном самолете "Легионер Е33к", сообщили в... | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T12:29+0300

2024-07-17T12:29+0300

2024-07-17T12:29+0300

россия

самолет

калашников

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. ГК "Тихие Крылья" (входит в концерн "Калашников") провела успешный тестовый полет по доставке груза на беспилотном самолете "Легионер Е33к", сообщили в концерне. "В рамках проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2024" ГК "Тихие крылья" (концерн "Калашников") провела тестовый полет по доставке груза с использованием беспилотного самолета "Легионер Е33к". Аппарат успешно преодолел заданный маршрут, продемонстрировав устойчивость при сильном ветре, надежность и способность работать в сложных погодных условиях", - говорится в сообщении. "Легионер-Е33К" - беспилотный самолет вертикального взлета и посадки на электрическом двигателе, представленный специалистами "Тихих крыльев" в конце мая на международном салоне "Комплексная безопасность-2024". Он предназначен для дистанционного зондирования местности и доставки грузов. Дальность полета самолета с грузом весом в 3 килограмма составляет 200 километров, с грузом в 10 килограммов - 50 километров; длительность полета - до 150 минут. Максимальный взлетный вес достигает почти 30 килограммов, а время сборки и запуска составляет 15 минут.

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россия, самолет, калашников