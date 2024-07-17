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Новый беспилотный самолет "Легионер Е33к" сдал тест по доставке груза - 17.07.2024, ПРАЙМ
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Новый беспилотный самолет "Легионер Е33к" сдал тест по доставке груза
Новый беспилотный самолет "Легионер Е33к" сдал тест по доставке груза - 17.07.2024, ПРАЙМ
Новый беспилотный самолет "Легионер Е33к" сдал тест по доставке груза
ГК "Тихие Крылья" (входит в концерн "Калашников") провела успешный тестовый полет по доставке груза на беспилотном самолете "Легионер Е33к", сообщили в... | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T12:29+0300
2024-07-17T12:29+0300
россия
самолет
калашников
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. ГК "Тихие Крылья" (входит в концерн "Калашников") провела успешный тестовый полет по доставке груза на беспилотном самолете "Легионер Е33к", сообщили в концерне. "В рамках проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2024" ГК "Тихие крылья" (концерн "Калашников") провела тестовый полет по доставке груза с использованием беспилотного самолета "Легионер Е33к". Аппарат успешно преодолел заданный маршрут, продемонстрировав устойчивость при сильном ветре, надежность и способность работать в сложных погодных условиях", - говорится в сообщении. "Легионер-Е33К" - беспилотный самолет вертикального взлета и посадки на электрическом двигателе, представленный специалистами "Тихих крыльев" в конце мая на международном салоне "Комплексная безопасность-2024". Он предназначен для дистанционного зондирования местности и доставки грузов. Дальность полета самолета с грузом весом в 3 килограмма составляет 200 километров, с грузом в 10 килограммов - 50 километров; длительность полета - до 150 минут. Максимальный взлетный вес достигает почти 30 килограммов, а время сборки и запуска составляет 15 минут.
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россия, самолет, калашников
РОССИЯ, самолет, Калашников
12:29 17.07.2024
 
Новый беспилотный самолет "Легионер Е33к" сдал тест по доставке груза

"Калашников": беспилотный самолет "Легионер Е33к" сдал тест по доставке груза

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкКвазимачта концерна "Калашников"
Квазимачта концерна Калашников - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. ГК "Тихие Крылья" (входит в концерн "Калашников") провела успешный тестовый полет по доставке груза на беспилотном самолете "Легионер Е33к", сообщили в концерне.
"В рамках проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2024" ГК "Тихие крылья" (концерн "Калашников") провела тестовый полет по доставке груза с использованием беспилотного самолета "Легионер Е33к". Аппарат успешно преодолел заданный маршрут, продемонстрировав устойчивость при сильном ветре, надежность и способность работать в сложных погодных условиях", - говорится в сообщении.
"Легионер-Е33К" - беспилотный самолет вертикального взлета и посадки на электрическом двигателе, представленный специалистами "Тихих крыльев" в конце мая на международном салоне "Комплексная безопасность-2024". Он предназначен для дистанционного зондирования местности и доставки грузов.
Дальность полета самолета с грузом весом в 3 килограмма составляет 200 километров, с грузом в 10 килограммов - 50 километров; длительность полета - до 150 минут. Максимальный взлетный вес достигает почти 30 килограммов, а время сборки и запуска составляет 15 минут.
 
РОССИЯсамолетКалашников
 
 
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