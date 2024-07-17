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Российский лосось продавали в Японии под маркировкой "сделано на Хоккайдо" - 17.07.2024, ПРАЙМ
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Российский лосось продавали в Японии под маркировкой "сделано на Хоккайдо"
Российский лосось продавали в Японии под маркировкой "сделано на Хоккайдо" - 17.07.2024, ПРАЙМ
Российский лосось продавали в Японии под маркировкой "сделано на Хоккайдо"
Ритейлер Yamanaka в четырех магазинах своей сети в префектуре Аити несколько лет продавал соленый лосось из России под маркировкой "сделано на Хоккайдо",... | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T16:50+0300
2024-07-17T16:50+0300
япония
россия
хоккайдо
лосось
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Ритейлер Yamanaka в четырех магазинах своей сети в префектуре Аити несколько лет продавал соленый лосось из России под маркировкой "сделано на Хоккайдо", сообщила японская газета Mainichi.Издание цитирует сообщение компании, согласно которому, с конца 2021-го они начали продавать российскую рыбу вместо выловленной на острове Хоккайдо. Таким образом они успели реализовать почти восемь тысяч упаковок. Компания принесла извинения за свои действия.
япония
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япония, россия, хоккайдо, лосось
ЯПОНИЯ, РОССИЯ, Хоккайдо, Лосось
16:50 17.07.2024
 
Российский лосось продавали в Японии под маркировкой "сделано на Хоккайдо"

Mainichi: в Японии продавали лосось из РФ под маркировкой "сделано на Хоккайдо"

© fotolia.com / jorisvoТокио
Токио - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
© fotolia.com / jorisvo
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Ритейлер Yamanaka в четырех магазинах своей сети в префектуре Аити несколько лет продавал соленый лосось из России под маркировкой "сделано на Хоккайдо", сообщила японская газета Mainichi.
Издание цитирует сообщение компании, согласно которому, с конца 2021-го они начали продавать российскую рыбу вместо выловленной на острове Хоккайдо. Таким образом они успели реализовать почти восемь тысяч упаковок. Компания принесла извинения за свои действия.
 
ЯПОНИЯРОССИЯХоккайдоЛосось
 
 
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