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Российский лосось продавали в Японии под маркировкой "сделано на Хоккайдо"
Российский лосось продавали в Японии под маркировкой "сделано на Хоккайдо" - 17.07.2024, ПРАЙМ
Российский лосось продавали в Японии под маркировкой "сделано на Хоккайдо"
Ритейлер Yamanaka в четырех магазинах своей сети в префектуре Аити несколько лет продавал соленый лосось из России под маркировкой "сделано на Хоккайдо",... | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T16:50+0300
2024-07-17T16:50+0300
2024-07-17T16:50+0300
япония
россия
хоккайдо
лосось
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Ритейлер Yamanaka в четырех магазинах своей сети в префектуре Аити несколько лет продавал соленый лосось из России под маркировкой "сделано на Хоккайдо", сообщила японская газета Mainichi.Издание цитирует сообщение компании, согласно которому, с конца 2021-го они начали продавать российскую рыбу вместо выловленной на острове Хоккайдо. Таким образом они успели реализовать почти восемь тысяч упаковок. Компания принесла извинения за свои действия.
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япония, россия, хоккайдо, лосось
ЯПОНИЯ, РОССИЯ, Хоккайдо, Лосось
Российский лосось продавали в Японии под маркировкой "сделано на Хоккайдо"
Mainichi: в Японии продавали лосось из РФ под маркировкой "сделано на Хоккайдо"
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Ритейлер Yamanaka в четырех магазинах своей сети в префектуре Аити несколько лет продавал соленый лосось из России под маркировкой "сделано на Хоккайдо", сообщила японская газета Mainichi.
Издание цитирует сообщение компании, согласно которому, с конца 2021-го они начали продавать российскую рыбу вместо выловленной на острове Хоккайдо. Таким образом они успели реализовать почти восемь тысяч упаковок. Компания принесла извинения за свои действия.