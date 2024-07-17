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Российский лосось продавали в Японии под маркировкой "сделано на Хоккайдо"

Российский лосось продавали в Японии под маркировкой "сделано на Хоккайдо" - 17.07.2024, ПРАЙМ

Российский лосось продавали в Японии под маркировкой "сделано на Хоккайдо"

Ритейлер Yamanaka в четырех магазинах своей сети в префектуре Аити несколько лет продавал соленый лосось из России под маркировкой "сделано на Хоккайдо",... | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T16:50+0300

2024-07-17T16:50+0300

2024-07-17T16:50+0300

япония

россия

хоккайдо

лосось

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Ритейлер Yamanaka в четырех магазинах своей сети в префектуре Аити несколько лет продавал соленый лосось из России под маркировкой "сделано на Хоккайдо", сообщила японская газета Mainichi.Издание цитирует сообщение компании, согласно которому, с конца 2021-го они начали продавать российскую рыбу вместо выловленной на острове Хоккайдо. Таким образом они успели реализовать почти восемь тысяч упаковок. Компания принесла извинения за свои действия.

япония

хоккайдо

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япония, россия, хоккайдо, лосось