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Клиенты "Открытия" получили полный доступ ко всем розничным продуктам ВТБ

Клиенты "Открытия" получили полный доступ ко всем розничным продуктам ВТБ - 17.07.2024, ПРАЙМ

Клиенты "Открытия" получили полный доступ ко всем розничным продуктам ВТБ

Клиентам банка "Открытие" стали полностью доступны все розничные продукты ВТБ, сообщила пресс-служба ВТБ. | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T12:21+0300

2024-07-17T12:21+0300

2024-07-17T12:21+0300

экономика

россия

втб

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Клиентам банка "Открытие" стали полностью доступны все розничные продукты ВТБ, сообщила пресс-служба ВТБ. "Клиентам "Открытия" стала доступна вся линейка продуктов ВТБ. Теперь они могут открыть ВТБ-вклад в рублях или китайских юанях, накопительный ВТБ-счет в рублях, получать кешбэк рублями до 25% в выбранных категориях, а также оформить кредит наличными по сниженной ставке и рефинансировать задолженность по программам ВТБ", - говорится в сообщении. По словам старшего вице-президента, руководителя департаментов розничных продаж и развития инструментов обслуживания ВТБ Василия Палаткина, которые передает пресс-служба, "интеграция бизнеса двух банков с июня перешла в максимально активную стадию". "Ранее розничные клиенты "Открытия" выбирали только продукты своего банка. С начала года мы дополнили предложения коллег кредитными и дебетовыми картами, ипотекой, автокредитами и рядом сберегательных продуктов ВТБ. Сегодня мы полностью перевели всю линейку "Открытия" на свои предложения", – приводятся в сообщении слова Палаткина. ВТБ в мае запустил онлайн-переход на специальных условиях для всех розничных клиентов "Открытия", который продлится до конца 2024 года. Перевыпускать действующие дебетовые и зарплатные карты для этого не потребуется, сказано в сообщении. В рамках стратегии развития до конца 2026 года ВТБ планирует увеличить сеть отделений на 40%: за три года количество точек достигнет 1,8 тысячи. Развитие офисной сети и курьерского канала вдвое повысит для россиян доступность обслуживания в ВТБ.

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россия, втб