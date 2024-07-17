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Чиханчин призвал запустить в РФ легальный механизм расчетов в криптовалюте - 17.07.2024, ПРАЙМ
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Чиханчин призвал запустить в РФ легальный механизм расчетов в криптовалюте
Чиханчин призвал запустить в РФ легальный механизм расчетов в криптовалюте - 17.07.2024, ПРАЙМ
Чиханчин призвал запустить в РФ легальный механизм расчетов в криптовалюте
России необходимо запустить легальный механизм внешнеторговых расчетов в криптовалюте, хотя они остаются рискованными для его участников, считает глава... | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T14:44+0300
2024-07-17T14:45+0300
криптовалюта
россия
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. России необходимо запустить легальный механизм внешнеторговых расчетов в криптовалюте, хотя они остаются рискованными для его участников, считает глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. "Конечно, есть необходимость запустить принцип расчетов криптовалютой. Это потребность бизнеса, особенно в случаях санкционных механизмов, когда нужно выходить на внешний рынок, и не всегда это можно решить теми стандартными путями, которые есть", - сказал Чиханчин, выступая на правительственном часе в Совете Федерации. "Здесь нужно учитывать, что мы столкнемся с рядом проблем и рисков. Это в первую очередь связано с тем, что, наверное, при даже отрегулированности в одной стране, расчеты в крипотавлюте транснациональны. И где, через какую страну это будет проходить - где с высокими рисками, где не отрегулировано – это будет создавать определенные проблемы", - предупредил он. Глава ведомства рассказал, что финансовые власти совместно с банками сейчас тестируют специальный продукт – "Прозрачный блокчейн", который позволяет отслеживать всю цепочку движения цифровых денежных средств от покупателя к продавцу. "И я думаю, что нам надо единственно помочь только в одном: урегулировать криптовалюту, чтобы мы хотя бы понимали, с какими обменниками можно работать", - сказал Чиханчин. Он уточнил, что речь идет о том, чтобы законодательно обязать такие площадки взаимодействовать с властями. Сейчас, по его словам, такой обязанности нет, но некоторые площадки делают это на добровольной основе. "Второе – это оперативность приостановления операций. Когда мы видим, что цепочка уже преступная пошла, нужно остановить, дать нам возможность приостанавливать операции подобного плана", – добавил глава Росфинмониторинга.
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россия, росфинмониторинг
Криптовалюта, РОССИЯ, Росфинмониторинг
14:44 17.07.2024 (обновлено: 14:45 17.07.2024)
 
Чиханчин призвал запустить в РФ легальный механизм расчетов в криптовалюте

Чиханчин: расчеты в криптовалюте надо запускать, хотя они весьма рискованны

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКриптовалюта
Криптовалюта - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. России необходимо запустить легальный механизм внешнеторговых расчетов в криптовалюте, хотя они остаются рискованными для его участников, считает глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
"Конечно, есть необходимость запустить принцип расчетов криптовалютой. Это потребность бизнеса, особенно в случаях санкционных механизмов, когда нужно выходить на внешний рынок, и не всегда это можно решить теми стандартными путями, которые есть", - сказал Чиханчин, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.
"Здесь нужно учитывать, что мы столкнемся с рядом проблем и рисков. Это в первую очередь связано с тем, что, наверное, при даже отрегулированности в одной стране, расчеты в крипотавлюте транснациональны. И где, через какую страну это будет проходить - где с высокими рисками, где не отрегулировано – это будет создавать определенные проблемы", - предупредил он.
Глава ведомства рассказал, что финансовые власти совместно с банками сейчас тестируют специальный продукт – "Прозрачный блокчейн", который позволяет отслеживать всю цепочку движения цифровых денежных средств от покупателя к продавцу.
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"И я думаю, что нам надо единственно помочь только в одном: урегулировать криптовалюту, чтобы мы хотя бы понимали, с какими обменниками можно работать", - сказал Чиханчин. Он уточнил, что речь идет о том, чтобы законодательно обязать такие площадки взаимодействовать с властями. Сейчас, по его словам, такой обязанности нет, но некоторые площадки делают это на добровольной основе.
"Второе – это оперативность приостановления операций. Когда мы видим, что цепочка уже преступная пошла, нужно остановить, дать нам возможность приостанавливать операции подобного плана", – добавил глава Росфинмониторинга.
 
КриптовалютаРОССИЯРосфинмониторинг
 
 
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