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Маркетплейсы сообщили о вероятных проблемах с ввозом товаров из-за границы - 17.07.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240717/marketpleys-850202354.html
Маркетплейсы сообщили о вероятных проблемах с ввозом товаров из-за границы
Маркетплейсы сообщили о вероятных проблемах с ввозом товаров из-за границы - 17.07.2024, ПРАЙМ
Маркетплейсы сообщили о вероятных проблемах с ввозом товаров из-за границы
Введение поправок в Таможенный кодекс ЕАЭС может создать проблемы при оформлении зарубежных покупок и привести к невозможности ввоза некоторых товаров, пишет... | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T10:37+0300
2024-07-17T10:37+0300
экономика
россия
маркетплейс
товары
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Введение поправок в Таможенный кодекс ЕАЭС может создать проблемы при оформлении зарубежных покупок и привести к невозможности ввоза некоторых товаров, пишет РБК со ссылкой на представителей маркетплейсов.Так, в Ozon предупредили, что стоимость иностранных товаров может увеличиться на 15 процентов. Кроме того, новые правила включают выделение товаров, купленных через электронную торговлю, в отдельную категорию, введение декларации на такие товары, введение понятия оператора электронной торговли и создание специальных складов для электронной коммерции.Отмечается, что разногласия возникли между онлайн-игроками и традиционными розничными продавцами по поводу требований к товарам электронной торговли. Новые правила затронут такие популярные платформы, как AliExpress, CDEK.Shopping, Ozon и Wildberries, а также "Почту России". Введение новых правил потребует от покупателей оформления разрешительных документов, что может занять до трех месяцев и значительно увеличить стоимость товаров.
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россия, маркетплейс, товары
Экономика, РОССИЯ, маркетплейс, товары
10:37 17.07.2024
 
Маркетплейсы сообщили о вероятных проблемах с ввозом товаров из-за границы

РБК: маркетплейсы сообщили о возможных проблемах с ввозом товаров из-за рубежа

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСклад Ozon
Склад Ozon - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Введение поправок в Таможенный кодекс ЕАЭС может создать проблемы при оформлении зарубежных покупок и привести к невозможности ввоза некоторых товаров, пишет РБК со ссылкой на представителей маркетплейсов.
Так, в Ozon предупредили, что стоимость иностранных товаров может увеличиться на 15 процентов.
Кроме того, новые правила включают выделение товаров, купленных через электронную торговлю, в отдельную категорию, введение декларации на такие товары, введение понятия оператора электронной торговли и создание специальных складов для электронной коммерции.
Отмечается, что разногласия возникли между онлайн-игроками и традиционными розничными продавцами по поводу требований к товарам электронной торговли. Новые правила затронут такие популярные платформы, как AliExpress, CDEK.Shopping, Ozon и Wildberries, а также "Почту России". Введение новых правил потребует от покупателей оформления разрешительных документов, что может занять до трех месяцев и значительно увеличить стоимость товаров.
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Первый маркетплейс открылся в Херсонской области
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ЭкономикаРОССИЯмаркетплейстовары
 
 
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