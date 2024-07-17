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Маркетплейсы сообщили о вероятных проблемах с ввозом товаров из-за границы

Маркетплейсы сообщили о вероятных проблемах с ввозом товаров из-за границы - 17.07.2024, ПРАЙМ

Маркетплейсы сообщили о вероятных проблемах с ввозом товаров из-за границы

Введение поправок в Таможенный кодекс ЕАЭС может создать проблемы при оформлении зарубежных покупок и привести к невозможности ввоза некоторых товаров, пишет... | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T10:37+0300

2024-07-17T10:37+0300

2024-07-17T10:37+0300

экономика

россия

маркетплейс

товары

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Введение поправок в Таможенный кодекс ЕАЭС может создать проблемы при оформлении зарубежных покупок и привести к невозможности ввоза некоторых товаров, пишет РБК со ссылкой на представителей маркетплейсов.Так, в Ozon предупредили, что стоимость иностранных товаров может увеличиться на 15 процентов. Кроме того, новые правила включают выделение товаров, купленных через электронную торговлю, в отдельную категорию, введение декларации на такие товары, введение понятия оператора электронной торговли и создание специальных складов для электронной коммерции.Отмечается, что разногласия возникли между онлайн-игроками и традиционными розничными продавцами по поводу требований к товарам электронной торговли. Новые правила затронут такие популярные платформы, как AliExpress, CDEK.Shopping, Ozon и Wildberries, а также "Почту России". Введение новых правил потребует от покупателей оформления разрешительных документов, что может занять до трех месяцев и значительно увеличить стоимость товаров.

https://1prime.ru/20240705/marketpleys-849833988.html

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россия, маркетплейс, товары