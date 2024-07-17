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Маск объявил о переезде X из Калифорнии из-за нового закона штата

Маск объявил о переезде X из Калифорнии из-за нового закона штата - 17.07.2024, ПРАЙМ

Маск объявил о переезде X из Калифорнии из-за нового закона штата

Американский бизнесмен Илон Маск объявил о переводе штаб-квартиры принадлежащей ему компании X из штата Калифорнии в техасский город Остин. | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T08:11+0300

2024-07-17T08:11+0300

2024-07-17T08:11+0300

экономика

сша

илон маск

x corp

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск объявил о переводе штаб-квартиры принадлежащей ему компании X из штата Калифорнии в техасский город Остин."Штаб-квартина X переедет в Остин", - написал миллиардер в соцсети X.Причиной он назвал новый закон, который касается вопроса полномочий образовательных учреждений в вопросах сексуальной ориентации детей. Ранее Маск объявил о переводе штаб-квартиры SpaceX из Калифорнии в Техас из-за этого нового закона.Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал закон, по которому образовательные учреждения не вправе устанавливать правила, которые бы обязывали их без согласия на то ребенка уведомлять его родителей относительно каких бы то ни было вопросов, связанным с его сексуальной ориентацией или половой принадлежностью. Маск также добавил, что ему надоело "уворачиваться от банд наркоманов, чтобы попасть в здание и выйти из него".

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сша, илон маск, x corp