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Маск объявил о переезде X из Калифорнии из-за нового закона штата - 17.07.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Маск объявил о переезде X из Калифорнии из-за нового закона штата
Маск объявил о переезде X из Калифорнии из-за нового закона штата - 17.07.2024, ПРАЙМ
Маск объявил о переезде X из Калифорнии из-за нового закона штата
Американский бизнесмен Илон Маск объявил о переводе штаб-квартиры принадлежащей ему компании X из штата Калифорнии в техасский город Остин. | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T08:11+0300
2024-07-17T08:11+0300
экономика
сша
илон маск
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск объявил о переводе штаб-квартиры принадлежащей ему компании X из штата Калифорнии в техасский город Остин."Штаб-квартина X переедет в Остин", - написал миллиардер в соцсети X.Причиной он назвал новый закон, который касается вопроса полномочий образовательных учреждений в вопросах сексуальной ориентации детей. Ранее Маск объявил о переводе штаб-квартиры SpaceX из Калифорнии в Техас из-за этого нового закона.Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал закон, по которому образовательные учреждения не вправе устанавливать правила, которые бы обязывали их без согласия на то ребенка уведомлять его родителей относительно каких бы то ни было вопросов, связанным с его сексуальной ориентацией или половой принадлежностью. Маск также добавил, что ему надоело "уворачиваться от банд наркоманов, чтобы попасть в здание и выйти из него".
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сша, илон маск, x corp
Экономика, США, Илон Маск, X Corp
08:11 17.07.2024
 
Маск объявил о переезде X из Калифорнии из-за нового закона штата

Маск объявил о переезде X из Калифорнии из-за действий местных властей

© CC BY 2.0 / Daniel OberhausВладелец SpaceX и Tesla Элон Маск
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
© CC BY 2.0 / Daniel Oberhaus
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск объявил о переводе штаб-квартиры принадлежащей ему компании X из штата Калифорнии в техасский город Остин.
"Штаб-квартина X переедет в Остин", - написал миллиардер в соцсети X.
Причиной он назвал новый закон, который касается вопроса полномочий образовательных учреждений в вопросах сексуальной ориентации детей.
Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
Маск раскритиковал СМИ за статью о покушении на Трампа
15 июля, 20:44
Ранее Маск объявил о переводе штаб-квартиры SpaceX из Калифорнии в Техас из-за этого нового закона.
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал закон, по которому образовательные учреждения не вправе устанавливать правила, которые бы обязывали их без согласия на то ребенка уведомлять его родителей относительно каких бы то ни было вопросов, связанным с его сексуальной ориентацией или половой принадлежностью.
Маск также добавил, что ему надоело "уворачиваться от банд наркоманов, чтобы попасть в здание и выйти из него".
 
ЭкономикаСШАИлон МаскX Corp
 
 
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