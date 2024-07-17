https://1prime.ru/20240717/mayning-850211278.html
Путин рассказал о дефиците мощностей электроэнергии из-за майнинга
Путин рассказал о дефиците мощностей электроэнергии из-за майнинга - 17.07.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал о дефиците мощностей электроэнергии из-за майнинга
Майнинг криптовалют может приводить к дефициту мощностей электроэнергии в регионах России, заявил глава государства Владимир Путин. | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T14:04+0300
2024-07-17T14:04+0300
2024-07-17T14:26+0300
россия
владимир путин
майнинг
криптовалюта
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0f/850120999_0:185:2982:1862_1920x0_80_0_0_904739f8f4e39e75fb8a67fbeb3eebac.jpg
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Майнинг криптовалют может приводить к дефициту мощностей электроэнергии в регионах России, заявил глава государства Владимир Путин."Но что здесь привлекает, должно привлекать наше внимание и что здесь настораживает? Неконтролируемый рост потребления электроэнергии для добычи криптовалют может привести к дефициту мощности в отдельных регионах", — сказал президент.Он отметил, что с таким дефицитом уже столкнулись Иркутская область, Бурятия и Забайкальский край. Президент указал, что почти 1,5% потребляемой в России электроэнергии используется для майнинга криптовалют, и этот показатель только продолжает расти.Глава государства подчеркнул необходимость принятия системных решений по регулированию майнинга, включая вопросы налогообложения и тарифов. В противном случае, если майнинговые фермы будут продолжать потреблять все больше мощностей, новые предприятия и социальные объекты могут столкнуться с перебоями в энергоснабжении, что затормозит развитие инфраструктуры и инвестиционных проектов, заключил президент.
https://1prime.ru/20240606/mayning-848931926.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0f/850120999_127:0:2856:2047_1920x0_80_0_0_540584c2a61e461013b8b43debc8bba4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, майнинг
РОССИЯ, Владимир Путин, майнинг, Криптовалюта
Путин рассказал о дефиците мощностей электроэнергии из-за майнинга
Путин: майнинг криптовалют может привести к дефициту мощностей электроэнергии
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Майнинг криптовалют может приводить к дефициту мощностей электроэнергии в регионах России, заявил глава государства Владимир Путин.
"Но что здесь привлекает, должно привлекать наше внимание и что здесь настораживает? Неконтролируемый рост потребления электроэнергии для добычи криптовалют может привести к дефициту мощности в отдельных регионах", — сказал президент.
Он отметил, что с таким дефицитом уже столкнулись Иркутская область, Бурятия и Забайкальский край. Президент указал, что почти 1,5% потребляемой в России электроэнергии используется для майнинга криптовалют, и этот показатель только продолжает расти.
Глава государства подчеркнул необходимость принятия системных решений по регулированию майнинга, включая вопросы налогообложения и тарифов. В противном случае, если майнинговые фермы будут продолжать потреблять все больше мощностей, новые предприятия и социальные объекты могут столкнуться с перебоями в энергоснабжении, что затормозит развитие инфраструктуры и инвестиционных проектов, заключил президент.
Минфин выступил за регулирование майнинга