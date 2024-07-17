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Путин рассказал о дефиците мощностей электроэнергии из-за майнинга - 17.07.2024, ПРАЙМ
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Путин рассказал о дефиците мощностей электроэнергии из-за майнинга
Путин рассказал о дефиците мощностей электроэнергии из-за майнинга - 17.07.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал о дефиците мощностей электроэнергии из-за майнинга
Майнинг криптовалют может приводить к дефициту мощностей электроэнергии в регионах России, заявил глава государства Владимир Путин. | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T14:04+0300
2024-07-17T14:26+0300
россия
владимир путин
майнинг
криптовалюта
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Майнинг криптовалют может приводить к дефициту мощностей электроэнергии в регионах России, заявил глава государства Владимир Путин."Но что здесь привлекает, должно привлекать наше внимание и что здесь настораживает? Неконтролируемый рост потребления электроэнергии для добычи криптовалют может привести к дефициту мощности в отдельных регионах", — сказал президент.Он отметил, что с таким дефицитом уже столкнулись Иркутская область, Бурятия и Забайкальский край. Президент указал, что почти 1,5% потребляемой в России электроэнергии используется для майнинга криптовалют, и этот показатель только продолжает расти.Глава государства подчеркнул необходимость принятия системных решений по регулированию майнинга, включая вопросы налогообложения и тарифов. В противном случае, если майнинговые фермы будут продолжать потреблять все больше мощностей, новые предприятия и социальные объекты могут столкнуться с перебоями в энергоснабжении, что затормозит развитие инфраструктуры и инвестиционных проектов, заключил президент.
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россия, владимир путин, майнинг
РОССИЯ, Владимир Путин, майнинг, Криптовалюта
14:04 17.07.2024 (обновлено: 14:26 17.07.2024)
 
Путин рассказал о дефиците мощностей электроэнергии из-за майнинга

Путин: майнинг криптовалют может привести к дефициту мощностей электроэнергии

© РИА Новости . POOL/Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости . POOL/Вячеслав Прокофьев
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Майнинг криптовалют может приводить к дефициту мощностей электроэнергии в регионах России, заявил глава государства Владимир Путин.
"Но что здесь привлекает, должно привлекать наше внимание и что здесь настораживает? Неконтролируемый рост потребления электроэнергии для добычи криптовалют может привести к дефициту мощности в отдельных регионах", — сказал президент.
Он отметил, что с таким дефицитом уже столкнулись Иркутская область, Бурятия и Забайкальский край. Президент указал, что почти 1,5% потребляемой в России электроэнергии используется для майнинга криптовалют, и этот показатель только продолжает расти.
Глава государства подчеркнул необходимость принятия системных решений по регулированию майнинга, включая вопросы налогообложения и тарифов. В противном случае, если майнинговые фермы будут продолжать потреблять все больше мощностей, новые предприятия и социальные объекты могут столкнуться с перебоями в энергоснабжении, что затормозит развитие инфраструктуры и инвестиционных проектов, заключил президент.
Минфин - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
Минфин выступил за регулирование майнинга
6 июня, 18:31
 
КриптовалютаРОССИЯВладимир Путинмайнинг
 
 
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