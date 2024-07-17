https://1prime.ru/20240717/mayning-850211278.html

Путин рассказал о дефиците мощностей электроэнергии из-за майнинга

Путин рассказал о дефиците мощностей электроэнергии из-за майнинга - 17.07.2024, ПРАЙМ

Путин рассказал о дефиците мощностей электроэнергии из-за майнинга

Майнинг криптовалют может приводить к дефициту мощностей электроэнергии в регионах России, заявил глава государства Владимир Путин. | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T14:04+0300

2024-07-17T14:04+0300

2024-07-17T14:26+0300

россия

владимир путин

майнинг

криптовалюта

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Майнинг криптовалют может приводить к дефициту мощностей электроэнергии в регионах России, заявил глава государства Владимир Путин."Но что здесь привлекает, должно привлекать наше внимание и что здесь настораживает? Неконтролируемый рост потребления электроэнергии для добычи криптовалют может привести к дефициту мощности в отдельных регионах", — сказал президент.Он отметил, что с таким дефицитом уже столкнулись Иркутская область, Бурятия и Забайкальский край. Президент указал, что почти 1,5% потребляемой в России электроэнергии используется для майнинга криптовалют, и этот показатель только продолжает расти.Глава государства подчеркнул необходимость принятия системных решений по регулированию майнинга, включая вопросы налогообложения и тарифов. В противном случае, если майнинговые фермы будут продолжать потреблять все больше мощностей, новые предприятия и социальные объекты могут столкнуться с перебоями в энергоснабжении, что затормозит развитие инфраструктуры и инвестиционных проектов, заключил президент.

https://1prime.ru/20240606/mayning-848931926.html

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россия, владимир путин, майнинг