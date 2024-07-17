https://1prime.ru/20240717/mayning-850215968.html

Сердце замирает: вот куда утекает электроэнергия для майнинга

Сердце замирает: вот куда утекает электроэнергия для майнинга - 17.07.2024, ПРАЙМ

Сердце замирает: вот куда утекает электроэнергия для майнинга

Энергодефицит из-за майнинга возникает вследствие неконтролируемого роста "серого" сегмента отрасли, и этот вопрос нуждается в законодательном решении,... | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T16:14+0300

2024-07-17T16:14+0300

2024-07-17T16:21+0300

криптовалюта

майнинг

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bitriver

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МОСКВА, 17 июл – ПРАЙМ. Энергодефицит из-за майнинга возникает вследствие неконтролируемого роста "серого" сегмента отрасли, и этот вопрос нуждается в законодательном решении, рассказал агентству "Прайм" директор по взаимодействию с государственными органами BitRiver Олег Огиенко.Президент Владимир Путин, выступая на совещании по экономики, заявил, что майнинг криптовалют может приводить к дефициту мощностей электроэнергии в регионах России. С этим уже столкнулись Иркутская область, Бурятия и Забайкальский край. Почти 1,5% потребляемой в России электроэнергии используется для майнинга криптовалют, и этот показатель только продолжает расти, добавил глава государства."Львиную долю" этого энергодефицита в отдельных частях ряда регионов формирует, в том числе, неконтролируемый рост "серого" сегмента майнинга, считает эксперт."В целом по стране он сейчас составляет, по нашим оценкам, около 600-700 МВт. Этот серый сегмент майнинга оплачивает электроэнергию по тарифу для населения и подключается к электрической сети с нарушениями законодательства, то есть с превышением заявленной мощности, потреблением на собственные нужды электростанций, потреблением на майнинг под видом потерь электроэнергии в электрических сетях", - пояснил он.По его мнению, проблема энергодефицита в контексте майнинга может быть эффективно решена за счет принятия сбалансированного, но не репрессивного законодательства, путем разработки, утверждения и проведения в жизнь оперативных, комплексных и системных мер. Такие меры на экспертном уровне предложены органам власти от представителей майнинговой отрасли и ждут рассмотрения по существу.Сейчас в Государственной Думе готовятся к принятию два законопроекта о майнинге и об экспериментальном правовом режиме в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке. "За этим регулированием с замиранием сердца следит вся майнинговая отрасль и сфера криптоактивов. Очень надеемся, что регулирование даст позитивный импульс развитию отрасли, уберет перекосы в энергосистеме и будет способствовать развитию цифровых инноваций в России и росту внешней торговли", - отметил Огиенко.Он напомнил, что майнинг — это в том числе источник чистой криптовалютной ликвидности для экспортно-импортных операций. С ее помощью можно обходить установленные Западом ограничения для российской финансовой системы и осуществлять торговлю во благо людей и государства.

https://1prime.ru/20240717/mayning-850211278.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

майнинг, легализация майнинга, промышленный майнинг, незаконный майнинг, bitriver