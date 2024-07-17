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Сердце замирает: вот куда утекает электроэнергия для майнинга
Сердце замирает: вот куда утекает электроэнергия для майнинга - 17.07.2024, ПРАЙМ
Сердце замирает: вот куда утекает электроэнергия для майнинга
Энергодефицит из-за майнинга возникает вследствие неконтролируемого роста "серого" сегмента отрасли, и этот вопрос нуждается в законодательном решении,... | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T16:14+0300
2024-07-17T16:14+0300
2024-07-17T16:21+0300
криптовалюта
майнинг
легализация майнинга
промышленный майнинг
незаконный майнинг
bitriver
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МОСКВА, 17 июл – ПРАЙМ. Энергодефицит из-за майнинга возникает вследствие неконтролируемого роста "серого" сегмента отрасли, и этот вопрос нуждается в законодательном решении, рассказал агентству "Прайм" директор по взаимодействию с государственными органами BitRiver Олег Огиенко.Президент Владимир Путин, выступая на совещании по экономики, заявил, что майнинг криптовалют может приводить к дефициту мощностей электроэнергии в регионах России. С этим уже столкнулись Иркутская область, Бурятия и Забайкальский край. Почти 1,5% потребляемой в России электроэнергии используется для майнинга криптовалют, и этот показатель только продолжает расти, добавил глава государства."Львиную долю" этого энергодефицита в отдельных частях ряда регионов формирует, в том числе, неконтролируемый рост "серого" сегмента майнинга, считает эксперт."В целом по стране он сейчас составляет, по нашим оценкам, около 600-700 МВт. Этот серый сегмент майнинга оплачивает электроэнергию по тарифу для населения и подключается к электрической сети с нарушениями законодательства, то есть с превышением заявленной мощности, потреблением на собственные нужды электростанций, потреблением на майнинг под видом потерь электроэнергии в электрических сетях", - пояснил он.По его мнению, проблема энергодефицита в контексте майнинга может быть эффективно решена за счет принятия сбалансированного, но не репрессивного законодательства, путем разработки, утверждения и проведения в жизнь оперативных, комплексных и системных мер. Такие меры на экспертном уровне предложены органам власти от представителей майнинговой отрасли и ждут рассмотрения по существу.Сейчас в Государственной Думе готовятся к принятию два законопроекта о майнинге и об экспериментальном правовом режиме в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке. "За этим регулированием с замиранием сердца следит вся майнинговая отрасль и сфера криптоактивов. Очень надеемся, что регулирование даст позитивный импульс развитию отрасли, уберет перекосы в энергосистеме и будет способствовать развитию цифровых инноваций в России и росту внешней торговли", - отметил Огиенко.Он напомнил, что майнинг — это в том числе источник чистой криптовалютной ликвидности для экспортно-импортных операций. С ее помощью можно обходить установленные Западом ограничения для российской финансовой системы и осуществлять торговлю во благо людей и государства.
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ПРАЙМ
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майнинг, легализация майнинга, промышленный майнинг, незаконный майнинг, bitriver
Криптовалюта, майнинг, легализация майнинга, промышленный майнинг, незаконный майнинг, BitRiver
Сердце замирает: вот куда утекает электроэнергия для майнинга
Эксперт Огиенко: причина энергодефицита - серые майнеры, которые крадут мощности
МОСКВА, 17 июл – ПРАЙМ. Энергодефицит из-за майнинга возникает вследствие неконтролируемого роста "серого" сегмента отрасли, и этот вопрос нуждается в законодательном решении, рассказал агентству "Прайм" директор по взаимодействию с государственными органами BitRiver Олег Огиенко.
Президент Владимир Путин, выступая на совещании по экономики, заявил, что майнинг криптовалют может приводить к дефициту мощностей электроэнергии в регионах России. С этим уже столкнулись Иркутская область, Бурятия и Забайкальский край. Почти 1,5% потребляемой в России электроэнергии используется для майнинга криптовалют, и этот показатель только продолжает расти, добавил глава государства.
"Львиную долю" этого энергодефицита в отдельных частях ряда регионов формирует, в том числе, неконтролируемый рост "серого" сегмента майнинга, считает эксперт.
Путин рассказал о дефиците мощностей электроэнергии из-за майнинга
"В целом по стране он сейчас составляет, по нашим оценкам, около 600-700 МВт. Этот серый сегмент майнинга оплачивает электроэнергию по тарифу для населения и подключается к электрической сети с нарушениями законодательства, то есть с превышением заявленной мощности, потреблением на собственные нужды электростанций, потреблением на майнинг под видом потерь электроэнергии в электрических сетях", - пояснил он.
По его мнению, проблема энергодефицита в контексте майнинга может быть эффективно решена за счет принятия сбалансированного, но не репрессивного законодательства, путем разработки, утверждения и проведения в жизнь оперативных, комплексных и системных мер. Такие меры на экспертном уровне предложены органам власти от представителей майнинговой отрасли и ждут рассмотрения по существу.
Сейчас в Государственной Думе готовятся к принятию два законопроекта о майнинге и об экспериментальном правовом режиме в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке. "За этим регулированием с замиранием сердца следит вся майнинговая отрасль и сфера криптоактивов. Очень надеемся, что регулирование даст позитивный импульс развитию отрасли, уберет перекосы в энергосистеме и будет способствовать развитию цифровых инноваций в России и росту внешней торговли", - отметил Огиенко.
Он напомнил, что майнинг — это в том числе источник чистой криптовалютной ликвидности для экспортно-импортных операций. С ее помощью можно обходить установленные Западом ограничения для российской финансовой системы и осуществлять торговлю во благо людей и государства.