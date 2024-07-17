https://1prime.ru/20240717/mayning-850216524.html

Почти черная магия: за майнинг возьмутся по-настоящему

Почти черная магия: за майнинг возьмутся по-настоящему - 17.07.2024, ПРАЙМ

Почти черная магия: за майнинг возьмутся по-настоящему

Проблему энергодефицита в регионах, о которой говорил президент Владимир Путин, создают так называемые "черные" и "серые" майнеры, на которых приходится... | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T16:27+0300

2024-07-17T16:27+0300

2024-07-17T16:27+0300

легализация майнинга

майнинг

промышленный майнинг

незаконный майнинг

https://cdnn.1prime.ru/img/82839/89/828398914_0:133:3169:1916_1920x0_80_0_0_45df76092409040a287f5e8e499ab19a.jpg

Москва. 17 июл – ПРАЙМ. Проблему энергодефицита в регионах, о которой говорил президент Владимир Путин, создают так называемые "черные" и "серые" майнеры, на которых приходится половина потребления электроэнергии в этой сфере, рассказал агентству "Прайм" директор Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов"Именно они являются причиной пожаров, износов электрических сетей, используют тарифы для населения, майнят на объектах электрогенерации и т.д.", - считает онПроблема энергодефицита в регионах может быть полностью решена борьбой с теневым майнингом. "Ассоциация не раз предлагала сбалансированные способы решения проблемы, такие как установка дифференцированных по объемам тарифов для населения, контроль со стороны сбытовых и сетевых компаний за потребляемой мощностью, стимулирование оптимального потребления электроэнергии", - напомнил эксперт.В свою очередь, предприятия промышленного майнинга сегодня - источник криптовалютной ликвидности, мощная инфраструктурная база для решения задач государства и бизнеса в области искусственного интеллекта, идеальные потребители электроэнергии, честные налогоплательщики, предоставляющие рабочие места и несущие социальную нагрузку.Сейчас Россия занимает второе место в мире по майнингу криптовалюты и первое место по темпам роста. Криптоактивы, полученные на мощностях предприятий промышленного майнинга, несут пользу в виде обхода санкций, обеспечения эффективного ведения внешнеэкономической деятельности.Запрещение майнинга на определенных территориях уменьшит пользу от этой деятельности для граждан, бизнеса и государства, стимулирует уход майнеров в теневую зону, добавил Безделов.

https://1prime.ru/20240717/mayning-850215968.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

легализация майнинга, майнинг, промышленный майнинг, незаконный майнинг