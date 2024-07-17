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Песков рассказал, будет ли Путин поздравлять Меркель с юбилеем
Песков рассказал, будет ли Путин поздравлять Меркель с юбилеем - 17.07.2024, ПРАЙМ
Песков рассказал, будет ли Путин поздравлять Меркель с юбилеем
Российский лидер Владимир Путин не планирует поздравлять бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель с 70-летием, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий... | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T13:29+0300
2024-07-17T13:29+0300
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Российский лидер Владимир Путин не планирует поздравлять бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель с 70-летием, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Также Песков отметил, что за последние годы политики не поддерживали общение. Меркель родилась в Гамбурге. В школе она изучала русский язык и выиграла поездку в Москву, победив в языковом конкурсе. В качестве главы Германии она посещала Россию 19 раз. Покинув большую политику, она получает пенсию в размере 15 тысяч евро в месяц и живет возле Балтийского моря.
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Политика, Владимир Путин, Ангела Меркель, Дмитрий Песков, РОССИЯ, ФРГ, ГЕРМАНИЯ
Песков рассказал, будет ли Путин поздравлять Меркель с юбилеем
Песков: у Путина нет каких-либо планов поздравить Меркель с юбилеем
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Российский лидер Владимир Путин не планирует поздравлять бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель с 70-летием, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Также Песков отметил, что за последние годы политики не поддерживали общение.
Меркель родилась в Гамбурге. В школе она изучала русский язык и выиграла поездку в Москву, победив в языковом конкурсе. В качестве главы Германии она посещала Россию 19 раз. Покинув большую политику, она получает пенсию в размере 15 тысяч евро в месяц и живет возле Балтийского моря.
Раскрыт секретный документ о борьбе Меркель и Шольца за "Северный поток-2"