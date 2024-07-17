https://1prime.ru/20240717/merkel-850210495.html

Песков рассказал, будет ли Путин поздравлять Меркель с юбилеем

Песков рассказал, будет ли Путин поздравлять Меркель с юбилеем - 17.07.2024, ПРАЙМ

Песков рассказал, будет ли Путин поздравлять Меркель с юбилеем

Российский лидер Владимир Путин не планирует поздравлять бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель с 70-летием, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий... | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T13:29+0300

2024-07-17T13:29+0300

2024-07-17T13:29+0300

политика

владимир путин

ангела меркель

дмитрий песков

россия

фрг

германия

https://cdnn.1prime.ru/img/80993/23/809932335_0:39:2751:1586_1920x0_80_0_0_5d732af908c928204fe740669545e72c.jpg

МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Российский лидер Владимир Путин не планирует поздравлять бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель с 70-летием, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Также Песков отметил, что за последние годы политики не поддерживали общение. Меркель родилась в Гамбурге. В школе она изучала русский язык и выиграла поездку в Москву, победив в языковом конкурсе. В качестве главы Германии она посещала Россию 19 раз. Покинув большую политику, она получает пенсию в размере 15 тысяч евро в месяц и живет возле Балтийского моря.

https://1prime.ru/20240604/potok-848797879.html

фрг

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, ангела меркель, дмитрий песков, россия, фрг, германия