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Посольство сделало заявление в связи с десятилетием крушения MH17

Посольство сделало заявление в связи с десятилетием крушения MH17 - 17.07.2024, ПРАЙМ

Посольство сделало заявление в связи с десятилетием крушения MH17

Спустя десять лет после крушения малайзийского лайнера MH17, выполнявшего рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, истинные обстоятельства этого происшествия до сих... | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T10:03+0300

2024-07-17T10:03+0300

2024-07-17T10:15+0300

mh17

нидерланды

украина

происшествия

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ГААГА, 17 июл - ПРАЙМ. Спустя десять лет после крушения малайзийского лайнера MH17, выполнявшего рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, истинные обстоятельства этого происшествия до сих пор не были установлены, заявило посольство России в Нидерландах. Дипломаты напомнили, что трагедия унесла 298 человеческих жизней, и выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших в этой катастрофе.Как отмечается, Россия с сожалением вынуждена констатировать, что за прошедшее время высокая степень политизации этого дела так и не дала возможность провести полные, тщательные и независимые международные расследования, как того требует резолюция Совбеза ООН 2166. "Истинные обстоятельства трагедии так до сих пор и не установлены", - указали в посольстве.При этом, как подчеркнули дипломаты, Россия была лишена возможности полноценно участвовать в техническом и уголовном расследованиях крушения."Инициированные нидерландской стороной техническое расследование Совета по вопросам безопасности Нидерландов и уголовное расследование Совместной следственной группы не отвечали обозначенным в резолюции Совета Безопасности ООН критериям", - подчеркнули в дипмиссии.При этом представленный Россией колоссальный объем данных учтен не был. В посольстве напомнили, что в состав Совместной следственной группы вошли страны, не только прямо заинтересованные в результате расследования ввиду своей вовлеченности в инцидент, но и политически ангажированные против России – Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина.При этом, как отмечается, нет ответа на вопрос о незакрытии Украиной неба над зоной конфликта в Донбассе. Этот вопрос на протяжении последних десяти лет неоднократно поднимался и в Нидерландах, в том числе парламентариями. "Однако, по сути, инициатива была спущена "на тормозах", и ответа на поставленный вопрос не последовало", - говорится в заявлении.Дипломаты напомнили, что еще в октябре 2019 года депутаты парламента Нидерландов инициировали обращение к правительству с требованием провести расследование. По сей день нидерландские власти упорно избегают обсуждения этой темы, делая вид, что она не относится к существу дела, отмечается в заявлении.Как подчеркивается, "не поддается объяснению, почему за прошедшие десять лет так и не было задано ни одного вопроса Украине", отказавшейся предоставить данные радаров и записи переговоров наземных служб слежения за полетами, не сумевшей объяснить, куда пропали работавшие в тот день украинские диспетчеры, которые могли бы пролить свет на обстоятельства трагедии.Спустя десять лет после крушения очевидно, что Гаага в ходе разбирательства занимается выгораживанием Киева, заявило посольство. Дипломаты указали, что нидерландские власти намеренно игнорируют любые факты, которые указывали бы на их ответственность за катастрофу.Как считает российская сторона, такой подход не служит установлению истины, а ведет к дальнейшей политизации дела.Малайзийский Boeing, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев ДНР, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.

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mh17, нидерланды, украина