https://1prime.ru/20240717/mig-31-850205609.html
Русские демоны скорости. Именно они будут охотиться на F-16
Русские демоны скорости. Именно они будут охотиться на F-16 - 17.07.2024, ПРАЙМ
Русские демоны скорости. Именно они будут охотиться на F-16
Российская армия получила первые истребители-перехватчики МиГ-31 в модернизированной версии БМ, которые будут охотиться на F-16, передает польское издание... | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T11:58+0300
2024-07-17T11:58+0300
2024-07-17T12:37+0300
вооружения
россия
f-16
миг-31
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Российская армия получила первые истребители-перехватчики МиГ-31 в модернизированной версии БМ, которые будут охотиться на F-16, передает польское издание Komputer Swiat.Согласно изданию, модернизированные МиГ-31БМ имеют улучшенные характеристики, такие как возможность обнаружения целей на расстоянии до 320 км, новый бортовой компьютер и способность нести ракеты Р-37 с высокой скоростью и дальностью полета."Эта машина — настоящий демон скорости, летающий со скоростью 3 тысячи километров в час и забирающийся на высоту до 25 километров! В сочетании с радаром большой дальности это означает, что пилот МиГ-а может сверху видеть другие самолеты и первым произвести выстрел в сторону противника", — говорится в материале издания.Хотя западные F-16 также оснащены ракетами с высокой дальностью полета, у них все равно будут ограничения по сравнению с российскими МиГ-31, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, f-16, миг-31
Вооружения, РОССИЯ, F-16, МИГ-31
Русские демоны скорости. Именно они будут охотиться на F-16
KS: российская армия получила новые модернизированные МиГ-31БМ
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ.
Российская армия получила первые истребители-перехватчики МиГ-31 в модернизированной версии БМ, которые будут охотиться на F-16, передает
польское издание Komputer Swiat.
Согласно изданию, модернизированные МиГ-31БМ имеют улучшенные характеристики, такие как возможность обнаружения целей на расстоянии до 320 км, новый бортовой компьютер и способность нести ракеты Р-37 с высокой скоростью и дальностью полета.
"Эта машина — настоящий демон скорости, летающий со скоростью 3 тысячи километров в час и забирающийся на высоту до 25 километров! В сочетании с радаром большой дальности это означает, что пилот МиГ-а может сверху видеть другие самолеты и первым произвести выстрел в сторону противника", — говорится в материале издания.
Хотя западные F-16 также оснащены ракетами с высокой дальностью полета, у них все равно будут ограничения по сравнению с российскими МиГ-31, заключили в издании.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
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