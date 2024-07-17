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Минэнерго облегчит работу энергосистемы России - 17.07.2024, ПРАЙМ
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Минэнерго облегчит работу энергосистемы России
Минэнерго облегчит работу энергосистемы России - 17.07.2024, ПРАЙМ
Минэнерго облегчит работу энергосистемы России
Энергосистема России сейчас работает на пределе своих возможностей, в попытках ей помочь минимизируются объемы технологических работ, которые традиционно... | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T11:28+0300
2024-07-17T11:28+0300
энергетика
россия
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Энергосистема России сейчас работает на пределе своих возможностей, в попытках ей помочь минимизируются объемы технологических работ, которые традиционно проводятся в летний период при подготовке к зиме, сообщил замминистра Евгений Грабчак в эфире телеканала "Россия 24". Ранее "Системный оператор" заявил, что во вторник в энергосистеме Юга России был установлен исторический рекорд потребления мощности в 20 954 МВт - на 4 МВт больше предыдущего максимума, достигнутого в январе. "Вчера произошла ситуация в энергосистеме, когда впервые за всю историю ее существования летний максимум потребления превысил традиционный зимний. Это говорит о том, что сейчас энергосистема находится на предельных своих возможностях. Мы пытаемся ей помочь, минимизировав объемы технологических работ, которые традиционно проводятся в летний период при подготовке к зимним максимумам", - сказал замминистра. Грабчак выразил надежду, что в ближайшее время удастся избежать новых ограничений энергоснабжения. "Мы надеемся, что сегодня графиков аварийных ограничений вводить не придется, есть небольшие ограничения по работе промышленности в часы максимум. Эти ограничения синхронизированы с региональными властями. Это стандартные процедуры, которые позволяют в такие пиковые часы потребления обеспечить стабильность работы энергосистемы", - пояснил он. Грабчак также отметил, что со стабилизацией работы Ростовской АЭС и запуском из ремонтов энергоблоков Новочеркасской ГРЭС ситуация с энергоснабжением станет более благоприятной. Минэнерго сообщило накануне о введении ограничений энергопотребления на 1,5 ГВт в энергосистеме юга РФ из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС. Затем было объявлено о снижении ограничений на 500 МВт, позднее энергоснабжение было возвращено всем потребителям. "Всех потребителей вернули без ограничений еще вчера ночью, где-то в 23.30 все были подключены с запуском блока на Ростовской станции", - добавил замминистра энергетики.
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россия
Энергетика, РОССИЯ
11:28 17.07.2024
 
Минэнерго облегчит работу энергосистемы России

Минэнерго минимизирует объемы летних ремонтов для облегчения работы энергосистемы РФ

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛиния электропередач
Линия электропередач - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Энергосистема России сейчас работает на пределе своих возможностей, в попытках ей помочь минимизируются объемы технологических работ, которые традиционно проводятся в летний период при подготовке к зиме, сообщил замминистра Евгений Грабчак в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее "Системный оператор" заявил, что во вторник в энергосистеме Юга России был установлен исторический рекорд потребления мощности в 20 954 МВт - на 4 МВт больше предыдущего максимума, достигнутого в январе.
"Вчера произошла ситуация в энергосистеме, когда впервые за всю историю ее существования летний максимум потребления превысил традиционный зимний. Это говорит о том, что сейчас энергосистема находится на предельных своих возможностях. Мы пытаемся ей помочь, минимизировав объемы технологических работ, которые традиционно проводятся в летний период при подготовке к зимним максимумам", - сказал замминистра.
Грабчак выразил надежду, что в ближайшее время удастся избежать новых ограничений энергоснабжения. "Мы надеемся, что сегодня графиков аварийных ограничений вводить не придется, есть небольшие ограничения по работе промышленности в часы максимум. Эти ограничения синхронизированы с региональными властями. Это стандартные процедуры, которые позволяют в такие пиковые часы потребления обеспечить стабильность работы энергосистемы", - пояснил он.
Электроэнергетика - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
Веерные отключения электричества затронули часть Запорожской области
Вчера, 22:32
Грабчак также отметил, что со стабилизацией работы Ростовской АЭС и запуском из ремонтов энергоблоков Новочеркасской ГРЭС ситуация с энергоснабжением станет более благоприятной.
Минэнерго сообщило накануне о введении ограничений энергопотребления на 1,5 ГВт в энергосистеме юга РФ из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС. Затем было объявлено о снижении ограничений на 500 МВт, позднее энергоснабжение было возвращено всем потребителям.
"Всех потребителей вернули без ограничений еще вчера ночью, где-то в 23.30 все были подключены с запуском блока на Ростовской станции", - добавил замминистра энергетики.
 
ЭнергетикаРОССИЯ
 
 
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