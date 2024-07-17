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Минстрой оценил обеспеченность стройотрасли России отечественным софтом - 17.07.2024, ПРАЙМ
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Минстрой оценил обеспеченность стройотрасли России отечественным софтом
Минстрой оценил обеспеченность стройотрасли России отечественным софтом - 17.07.2024, ПРАЙМ
Минстрой оценил обеспеченность стройотрасли России отечественным софтом
Российская стройотрасль обеспечена отечественным программным обеспечением на всех этапах строительства, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе Минстроя. | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T12:46+0300
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Российская стройотрасль обеспечена отечественным программным обеспечением на всех этапах строительства, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе Минстроя. Ранее РБК сообщил, что ряд крупных российских девелоперов потеряли доступ к облачному решению американского разработчика систем автоматизированного проектирования для строительства, проектирования и промышленного дизайна Autodesk BIM 360, а вместе с этим и доступ к своей проектной документации, которая там хранилась. "К текущему моменту отрасль обеспечена необходимым для работы программным обеспечением отечественного производства на всех этапах жизненного цикла объекта капитального строительства &lt;...&gt; На рынке российского программного обеспечения созданы достаточные условия для перехода на апробированное отечественное ПО", - заявили в пресс-службе министерства. В ведомстве уточнили, что российские вендоры заблаговременно начали разработку отечественных решений и на сегодняшний день на рынке существует широкий спектр конкурентоспособного программного обеспечения для облачного хранения документации.
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россия, софт
РОССИЯ, софт
12:46 17.07.2024
 
Минстрой оценил обеспеченность стройотрасли России отечественным софтом

Минстрой: стройотрасль России обеспечена отечественным софтом

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФлаги России
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Российская стройотрасль обеспечена отечественным программным обеспечением на всех этапах строительства, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе Минстроя.
Ранее РБК сообщил, что ряд крупных российских девелоперов потеряли доступ к облачному решению американского разработчика систем автоматизированного проектирования для строительства, проектирования и промышленного дизайна Autodesk BIM 360, а вместе с этим и доступ к своей проектной документации, которая там хранилась.
"К текущему моменту отрасль обеспечена необходимым для работы программным обеспечением отечественного производства на всех этапах жизненного цикла объекта капитального строительства <...> На рынке российского программного обеспечения созданы достаточные условия для перехода на апробированное отечественное ПО", - заявили в пресс-службе министерства.
В ведомстве уточнили, что российские вендоры заблаговременно начали разработку отечественных решений и на сегодняшний день на рынке существует широкий спектр конкурентоспособного программного обеспечения для облачного хранения документации.
 
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