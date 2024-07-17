https://1prime.ru/20240717/minstroy-850208645.html

Минстрой оценил обеспеченность стройотрасли России отечественным софтом

Минстрой оценил обеспеченность стройотрасли России отечественным софтом - 17.07.2024, ПРАЙМ

Минстрой оценил обеспеченность стройотрасли России отечественным софтом

Российская стройотрасль обеспечена отечественным программным обеспечением на всех этапах строительства, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе Минстроя. | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T12:46+0300

2024-07-17T12:46+0300

2024-07-17T12:46+0300

россия

софт

https://cdnn.1prime.ru/img/84226/56/842265608_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_799f3c578c0d5368e40a92c823d116df.jpg

МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Российская стройотрасль обеспечена отечественным программным обеспечением на всех этапах строительства, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе Минстроя. Ранее РБК сообщил, что ряд крупных российских девелоперов потеряли доступ к облачному решению американского разработчика систем автоматизированного проектирования для строительства, проектирования и промышленного дизайна Autodesk BIM 360, а вместе с этим и доступ к своей проектной документации, которая там хранилась. "К текущему моменту отрасль обеспечена необходимым для работы программным обеспечением отечественного производства на всех этапах жизненного цикла объекта капитального строительства <...> На рынке российского программного обеспечения созданы достаточные условия для перехода на апробированное отечественное ПО", - заявили в пресс-службе министерства. В ведомстве уточнили, что российские вендоры заблаговременно начали разработку отечественных решений и на сегодняшний день на рынке существует широкий спектр конкурентоспособного программного обеспечения для облачного хранения документации.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, софт