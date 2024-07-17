https://1prime.ru/20240717/mishustin-850204416.html

Мишустин призвал изменить стандарты водных перевозок в новых регионах

Мишустин призвал изменить стандарты водных перевозок в новых регионах - 17.07.2024, ПРАЙМ

Мишустин призвал изменить стандарты водных перевозок в новых регионах

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках встречи с главой Росморречфлота Андреем Тарасенко подчеркнул важность осуществления водных перевозок людей и грузов... | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T11:34+0300

2024-07-17T11:34+0300

2024-07-17T11:36+0300

кабмин

михаил мишустин

новые регионы рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/18/848491070_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_e34eee818379ed37f9b97f382f90990d.jpg

МОСКВА, 17 июл – ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках встречи с главой Росморречфлота Андреем Тарасенко подчеркнул важность осуществления водных перевозок людей и грузов в новых регионах согласно российским стандартам. "Очень важно делать все необходимое для того, чтобы перевозка людей и грузов осуществлялась по российским стандартам. И чтобы ничто не мешало интеграции соответствующих структур наших новых регионов в общую транспортную систему страны", — сказал Мишустин. Тарасенко отметил, что Росморречфлот помогает создавать в новых регионах грузовую базу. "Мы сегодня плотно работаем с новыми регионами. Чтобы запустить предприятия большие, надо определить, какой нужен грузооборот, какая номенклатура грузов. Потому что понимаем – если сегодня нет сырья, которое раньше использовалось на территории, его надо привезти", — пояснил он. Порты Мариуполь и Бердянск уже принимают грузы. В 2023 году Росморречфлот сообщал, что там идет перевалка строительных грузов. А в июле этого года Тарасенко добавил, что грузооборот портов Мариуполь и Бердянск в текущем году ожидается на уровне 300 тысяч тонн. Совокупная перевалка портов новых регионов после их включения в реестр морских портов России составляла 4,9 миллиона тонн. Ожидается, что в текущем году мощности портов вырастут до 5,9 миллиона тонн.

https://1prime.ru/20240716/skfo-850169682.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

михаил мишустин, новые регионы рф