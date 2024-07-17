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Банкам разрешат покупать и продавать сувенирные монеты по рыночной цене

Банкам разрешат покупать и продавать сувенирные монеты по рыночной цене - 17.07.2024, ПРАЙМ

Банкам разрешат покупать и продавать сувенирные монеты по рыночной цене

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, разрешающий банкам покупать и продавать нумизматические наборы монет и памятные монеты. | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T12:42+0300

2024-07-17T12:42+0300

2024-07-17T12:42+0300

банки

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совфед

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МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, разрешающий банкам покупать и продавать нумизматические наборы монет и памятные монеты. Законом устанавливается, что банки будут вправе осуществлять операции с такими монетами, которые были выпущены ЦБ РФ и были переданы банкам в сувенирной упаковке "Гознака" по цене, отличной от номинальной стоимости. Предусматривается, что установленные ограничения для кредитной организации заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью не будут распространяться на куплю-продажу вышеуказанных нумизматических наборов монет и памятных монет ЦБ РФ. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

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банки, монеты, совфед