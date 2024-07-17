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Ректору БФУ и его заместителю предъявлено обвинение в присвоении средств

Ректору БФУ и его заместителю предъявлено обвинение в присвоении средств - 17.07.2024, ПРАЙМ

Ректору БФУ и его заместителю предъявлено обвинение в присвоении средств

Ректору Балтийского федерального университета Александру Федорову предъявлено обвинение по уголовному делу о присвоении и растрате денежных средств, сообщили... | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T17:11+0300

2024-07-17T17:11+0300

2024-07-17T17:12+0300

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КАЛИНИНГРАД, 17 июл — ПРАЙМ. Ректору Балтийского федерального университета Александру Федорову предъявлено обвинение по уголовному делу о присвоении и растрате денежных средств, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СК. Как сообщили в СК, Федорову и Мялкиной предъявлено обвинение по уголовному делу о присвоении и растрате средств с использованием служебного положения. Других обвинений не вменяется.Ленинградский районный суд Калининграда 10 июля арестовал ректора БФУ Александра Федорова и его заместителя Елену Мялкину, подозреваемых в присвоении свыше 18 миллионов рублей. По данным следствия, в период с февраля 2022 года по июнь 2024 года Федоров незаконно издавал приказы о доплатах сотрудникам за интенсивность труда, а в дальнейшем проректор собирала указанные выплаты с передачей впоследствии руководителю БФУ.По материалам оперативно-розыскных мероприятий регионального управления ФСБ России в отношении ректора и его заместителя возбуждено уголовное дело о присвоении и растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

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