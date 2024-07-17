Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ректору БФУ и его заместителю предъявлено обвинение в присвоении средств - 17.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
https://1prime.ru/20240717/moshennichestvo-850218405.html
Ректору БФУ и его заместителю предъявлено обвинение в присвоении средств
Ректору БФУ и его заместителю предъявлено обвинение в присвоении средств - 17.07.2024, ПРАЙМ
Ректору БФУ и его заместителю предъявлено обвинение в присвоении средств
Ректору Балтийского федерального университета Александру Федорову предъявлено обвинение по уголовному делу о присвоении и растрате денежных средств, сообщили... | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T17:11+0300
2024-07-17T17:12+0300
мошенничество
россия
ск
ск рф
присвоение
растрата
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/09/849954358_0:65:2975:1738_1920x0_80_0_0_b9f3d6bb6b545ff43e78eacf910663ea.jpg
КАЛИНИНГРАД, 17 июл — ПРАЙМ. Ректору Балтийского федерального университета Александру Федорову предъявлено обвинение по уголовному делу о присвоении и растрате денежных средств, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СК. Как сообщили в СК, Федорову и Мялкиной предъявлено обвинение по уголовному делу о присвоении и растрате средств с использованием служебного положения. Других обвинений не вменяется.Ленинградский районный суд Калининграда 10 июля арестовал ректора БФУ Александра Федорова и его заместителя Елену Мялкину, подозреваемых в присвоении свыше 18 миллионов рублей. По данным следствия, в период с февраля 2022 года по июнь 2024 года Федоров незаконно издавал приказы о доплатах сотрудникам за интенсивность труда, а в дальнейшем проректор собирала указанные выплаты с передачей впоследствии руководителю БФУ.По материалам оперативно-розыскных мероприятий регионального управления ФСБ России в отношении ректора и его заместителя возбуждено уголовное дело о присвоении и растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
https://1prime.ru/20240710/moshenniki-850001200.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/09/849954358_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a46bfd18d322429560a273c0b84b9914.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, ск, ск рф, присвоение, растрата
Мошенничество, РОССИЯ, СК, СК РФ, присвоение, растрата
17:11 17.07.2024 (обновлено: 17:12 17.07.2024)
 
Ректору БФУ и его заместителю предъявлено обвинение в присвоении средств

СК: ректору БФУ и его заместителю предъявлено обвинение в присвоении средств

© РИА Новости . Виталий Невар | Перейти в медиабанкРектор БФУ имени И. Канта Александр Федоров
Ректор БФУ имени И. Канта Александр Федоров - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости . Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КАЛИНИНГРАД, 17 июл — ПРАЙМ. Ректору Балтийского федерального университета Александру Федорову предъявлено обвинение по уголовному делу о присвоении и растрате денежных средств, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СК.
Как сообщили в СК, Федорову и Мялкиной предъявлено обвинение по уголовному делу о присвоении и растрате средств с использованием служебного положения. Других обвинений не вменяется.
Ленинградский районный суд Калининграда 10 июля арестовал ректора БФУ Александра Федорова и его заместителя Елену Мялкину, подозреваемых в присвоении свыше 18 миллионов рублей.
По данным следствия, в период с февраля 2022 года по июнь 2024 года Федоров незаконно издавал приказы о доплатах сотрудникам за интенсивность труда, а в дальнейшем проректор собирала указанные выплаты с передачей впоследствии руководителю БФУ.
Ректор БФУ имени И. Канта Александр Федоров - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
СК сообщили подробности по делу ректора БФУ
10 июля, 20:25
По материалам оперативно-розыскных мероприятий регионального управления ФСБ России в отношении ректора и его заместителя возбуждено уголовное дело о присвоении и растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
 
МошенничествоРОССИЯСКСК РФприсвоениерастрата
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала