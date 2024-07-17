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СФ одобрил оптимизацию регуляторной нагрузки на участников финрынка России
СФ одобрил оптимизацию регуляторной нагрузки на участников финрынка России - 17.07.2024, ПРАЙМ
СФ одобрил оптимизацию регуляторной нагрузки на участников финрынка России
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об освобождении ряда кредитных организаций от составления индивидуальной финотчётности по МСФО. | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T12:41+0300
2024-07-17T12:41+0300
2024-07-17T12:41+0300
экономика
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МОСКВА, 17 июл – ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об освобождении ряда кредитных организаций от составления индивидуальной финотчётности по МСФО. Документ освобождает небанковские кредитные организации, не являющиеся центральным контрагентом или центральным депозитарием, от составления индивидуальной финансовой отчетности по МСФО. Законом также исключается обязанность эмитентов предоставлять заинтересованным лицам копии зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг, если электронная версия такого решения размещена на сайте эмитента в сети "Интернет" в свободном доступе либо раскрыта в предусмотренном законодательством о ценных бумагах порядке. А соискатели лицензии на финансовом рынке освобождаются от обязанности представлять в Банк России документы, которые доступны ЦБ в рамках межведомственного электронного взаимодействия. Также с трех до семи рабочих дней увеличивается срок направления в ЦБ уведомлений участниками финансового рынка об избрании (освобождении) членов совета директоров (наблюдательного совета), о назначении (освобождении) отдельных должностных лиц – с одного до трех рабочих дней. Одновременно уточняются и полномочия ЦБ, в том числе в части запроса в МВД России сведений о наличии или отсутствии судимости у кандидатов на должности руководителей и главных бухгалтеров банков, а также небанковских кредитных организаций. А депозитарий, который осуществляет учет прав на ценные бумаги иностранных эмитентов, допущенные к публичному размещению или обращению в РФ, должен будет оказывать их владельцу услуги, связанные с получением доходов и иных выплат по ним. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки. Так, через год после такой публикации начнет действовать обязанность держателя реестра один раз в год бесплатно предоставлять зарегистрированному лицу по его обращению информацию о ценных бумагах, учитываемых на открытом ему лицевом счете, и операциях по нему.
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россия, сф
СФ одобрил оптимизацию регуляторной нагрузки на участников финрынка России
СФ одобрил закон об оптимизации регуляторной нагрузки на участников финрынка РФ
МОСКВА, 17 июл – ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об освобождении ряда кредитных организаций от составления индивидуальной финотчётности по МСФО.
Документ освобождает небанковские кредитные организации, не являющиеся центральным контрагентом или центральным депозитарием, от составления индивидуальной финансовой отчетности по МСФО.
Законом также исключается обязанность эмитентов предоставлять заинтересованным лицам копии зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг, если электронная версия такого решения размещена на сайте эмитента в сети "Интернет" в свободном доступе либо раскрыта в предусмотренном законодательством о ценных бумагах порядке.
А соискатели лицензии на финансовом рынке освобождаются от обязанности представлять в Банк России документы, которые доступны ЦБ в рамках межведомственного электронного взаимодействия. Также с трех до семи рабочих дней увеличивается срок направления в ЦБ уведомлений участниками финансового рынка об избрании (освобождении) членов совета директоров (наблюдательного совета), о назначении (освобождении) отдельных должностных лиц – с одного до трех рабочих дней.
Одновременно уточняются и полномочия ЦБ, в том числе в части запроса в МВД России сведений о наличии или отсутствии судимости у кандидатов на должности руководителей и главных бухгалтеров банков, а также небанковских кредитных организаций. А депозитарий, который осуществляет учет прав на ценные бумаги иностранных эмитентов, допущенные к публичному размещению или обращению в РФ, должен будет оказывать их владельцу услуги, связанные с получением доходов и иных выплат по ним.
Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки. Так, через год после такой публикации начнет действовать обязанность держателя реестра один раз в год бесплатно предоставлять зарегистрированному лицу по его обращению информацию о ценных бумагах, учитываемых на открытом ему лицевом счете, и операциях по нему.