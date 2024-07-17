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Страны НАТО помогут Польше укрепить восточные границы страны - 17.07.2024, ПРАЙМ
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Страны НАТО помогут Польше укрепить восточные границы страны
Страны НАТО помогут Польше укрепить восточные границы страны - 17.07.2024, ПРАЙМ
Страны НАТО помогут Польше укрепить восточные границы страны
Ряд стран-участниц НАТО выразили готовность помочь укрепить восточную границу Польши, заявил на пресс-конференции глава Минобороны страны Владислав... | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T12:06+0300
2024-07-17T12:38+0300
политика
польша
нато
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ВАРШАВА, 17 июл - ПРАЙМ. Ряд стран-участниц НАТО выразили готовность помочь укрепить восточную границу Польши, заявил на пресс-конференции глава Минобороны страны Владислав Косиняк-Камыш."Мы продолжим поднимать на международной арене вопросы защиты восточного фланга НАТО", — заметил глава оборонного ведомства.Он также добавил, что вопрос защиты границы является общим делом и они намерены получить поддержку Европейского союза и задействовать союзные войска.Власти Польши уже приняли программу "Восточный щит", которая будет реализована в 2024-2028 годах, и на нее будет выделено десять миллиардов злотых. Программа включает в себя подготовку к обороне приграничных территорий и развитие инфраструктуры для противодействия беспилотным системам.
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польша, нато
Политика, ПОЛЬША, НАТО
12:06 17.07.2024 (обновлено: 12:38 17.07.2024)
 
Страны НАТО помогут Польше укрепить восточные границы страны

Косиняк-Камыш: в НАТО готовы помочь Польше в укреплении восточной границы

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
© Фото : NATO
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ВАРШАВА, 17 июл - ПРАЙМ. Ряд стран-участниц НАТО выразили готовность помочь укрепить восточную границу Польши, заявил на пресс-конференции глава Минобороны страны Владислав Косиняк-Камыш.
"Мы продолжим поднимать на международной арене вопросы защиты восточного фланга НАТО", — заметил глава оборонного ведомства.
Он также добавил, что вопрос защиты границы является общим делом и они намерены получить поддержку Европейского союза и задействовать союзные войска.
Власти Польши уже приняли программу "Восточный щит", которая будет реализована в 2024-2028 годах, и на нее будет выделено десять миллиардов злотых. Программа включает в себя подготовку к обороне приграничных территорий и развитие инфраструктуры для противодействия беспилотным системам.
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