https://1prime.ru/20240717/nato-850210144.html

СМИ назвали НАТО разрушителем мира во всем мире

СМИ назвали НАТО разрушителем мира во всем мире - 17.07.2024, ПРАЙМ

СМИ назвали НАТО разрушителем мира во всем мире

НАТО создаёт хаос повсюду, куда вмешивается, и ставит под угрозу мирное сосуществование государств, передаёт китайская газета "Жэньминь жибао" в опубликованной... | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T13:21+0300

2024-07-17T13:21+0300

2024-07-17T13:21+0300

политика

нато

китай

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ПЕКИН, 17 июл - ПРАЙМ. НАТО создаёт хаос повсюду, куда вмешивается, и ставит под угрозу мирное сосуществование государств, передаёт китайская газета "Жэньминь жибао" в опубликованной в среду статье.В этом году Североатлантический альянс отметил 75-летний юбилей со дня подписания договора о создании организации. Юбилейный саммит по этому поводу был проведён в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Приоритетными темами для обсуждения стали следующие вопросы: усиление роли НАТО в регуляции военной помощи ВСУ и их финансировании, противодействие РФ путём укрепления обороны блока, а также реализация партнёрского сотрудничества с азиатскими государствами в связи с усиливающейся конфронтацией коллективного Запада и Китайской Народной Республики. Военный блок, согласно статье, остаётся привержен идеям "холодной войны", а "чёрные руки" НАТО несут хаос и неопределённость везде, где вмешивается альянс."Это стопроцентный разрушитель мира во всем мире", - пишут авторы. Декларация государств-участников юбилейного саммита, по мнению издания, излишне преувеличивает нестабильность ситуации в АТР. Касающиеся же КНР заявления вовсе состоят из провокаций и необоснованной подмены фактов."НАТО в очередной раз раздуло так называемую "китайскую угрозу", заявив, что Китай представляет собой "системный вызов" для НАТО, и ложно заявив, что Китай "решительно способствует продолжению" украинского кризиса", - подчёркивается в статье.Торговое и экономическое партнёрство между Россией и КНР в свою очередь не предполагает создание угрозы для других государств. На протяжении всего конфликта Китай сохранял строгий контроль за поставками товаров, имеющих не только гражданское назначение, а также отказался от поставок вооружений обеим сторонам конфликта, отмечено в газете.Подчёркивается, что любому адекватному и разумно мыслящему человеку понятно, кому ситуация приносит настоящую выгоду."НАТО следует задуматься об исходных причинах украинского кризиса и своих собственных действиях, внимательно прислушаться к справедливым голосам международного сообщества и предпринять практические действия для облегчения ситуации, вместо того, чтобы перекладывать вину и обвинять других", - заявили в статье. Первоочерёдной задачей для альянса является расширение его влияния в АТР, а также обеспечение возможностей для противостояния блоков, сообщают авторы статьи. Именно для достижения этой цели используется форсирование "китайской грозы".Североатлантический альянс – это самый большой в мире военный блок, который многие годы расширял свои полномочия и состав, создавая тем самым базу для столкновения с другими государствами и блоками, подчеркивается в статье. "Народы мира никогда не забудут, что самовольные военные вмешательства НАТО в Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии и других местах привели к большому количеству жертв среди гражданского населения и серьезным гуманитарным кризисам", - пишут в газете. Статья призывает альянс пересмотреть свою позицию касательно КНР, остановить вмешательство во внутреннюю политику Китая, отойти от постоянного обсуждения и преувеличения "китайской угрозы" и не провоцировать конфронтацию.

https://1prime.ru/20240711/nato-850004265.html

https://1prime.ru/20240711/kitay-850003706.html

https://1prime.ru/20240701/kitay-849621873.html

китай

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нато, китай