https://1prime.ru/20240717/nato-850210144.html
СМИ назвали НАТО разрушителем мира во всем мире
СМИ назвали НАТО разрушителем мира во всем мире - 17.07.2024, ПРАЙМ
СМИ назвали НАТО разрушителем мира во всем мире
НАТО создаёт хаос повсюду, куда вмешивается, и ставит под угрозу мирное сосуществование государств, передаёт китайская газета "Жэньминь жибао" в опубликованной... | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T13:21+0300
2024-07-17T13:21+0300
2024-07-17T13:21+0300
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ПЕКИН, 17 июл - ПРАЙМ. НАТО создаёт хаос повсюду, куда вмешивается, и ставит под угрозу мирное сосуществование государств, передаёт китайская газета "Жэньминь жибао" в опубликованной в среду статье.В этом году Североатлантический альянс отметил 75-летний юбилей со дня подписания договора о создании организации. Юбилейный саммит по этому поводу был проведён в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Приоритетными темами для обсуждения стали следующие вопросы: усиление роли НАТО в регуляции военной помощи ВСУ и их финансировании, противодействие РФ путём укрепления обороны блока, а также реализация партнёрского сотрудничества с азиатскими государствами в связи с усиливающейся конфронтацией коллективного Запада и Китайской Народной Республики. Военный блок, согласно статье, остаётся привержен идеям "холодной войны", а "чёрные руки" НАТО несут хаос и неопределённость везде, где вмешивается альянс."Это стопроцентный разрушитель мира во всем мире", - пишут авторы. Декларация государств-участников юбилейного саммита, по мнению издания, излишне преувеличивает нестабильность ситуации в АТР. Касающиеся же КНР заявления вовсе состоят из провокаций и необоснованной подмены фактов."НАТО в очередной раз раздуло так называемую "китайскую угрозу", заявив, что Китай представляет собой "системный вызов" для НАТО, и ложно заявив, что Китай "решительно способствует продолжению" украинского кризиса", - подчёркивается в статье.Торговое и экономическое партнёрство между Россией и КНР в свою очередь не предполагает создание угрозы для других государств. На протяжении всего конфликта Китай сохранял строгий контроль за поставками товаров, имеющих не только гражданское назначение, а также отказался от поставок вооружений обеим сторонам конфликта, отмечено в газете.Подчёркивается, что любому адекватному и разумно мыслящему человеку понятно, кому ситуация приносит настоящую выгоду."НАТО следует задуматься об исходных причинах украинского кризиса и своих собственных действиях, внимательно прислушаться к справедливым голосам международного сообщества и предпринять практические действия для облегчения ситуации, вместо того, чтобы перекладывать вину и обвинять других", - заявили в статье. Первоочерёдной задачей для альянса является расширение его влияния в АТР, а также обеспечение возможностей для противостояния блоков, сообщают авторы статьи. Именно для достижения этой цели используется форсирование "китайской грозы".Североатлантический альянс – это самый большой в мире военный блок, который многие годы расширял свои полномочия и состав, создавая тем самым базу для столкновения с другими государствами и блоками, подчеркивается в статье. "Народы мира никогда не забудут, что самовольные военные вмешательства НАТО в Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии и других местах привели к большому количеству жертв среди гражданского населения и серьезным гуманитарным кризисам", - пишут в газете. Статья призывает альянс пересмотреть свою позицию касательно КНР, остановить вмешательство во внутреннюю политику Китая, отойти от постоянного обсуждения и преувеличения "китайской угрозы" и не провоцировать конфронтацию.
https://1prime.ru/20240711/nato-850004265.html
https://1prime.ru/20240711/kitay-850003706.html
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нато, китай
СМИ назвали НАТО разрушителем мира во всем мире
"Жэньминь жибао": НАТО ставит под угрозу мирное сосуществование государств
ПЕКИН, 17 июл - ПРАЙМ. НАТО создаёт хаос повсюду, куда вмешивается, и ставит под угрозу мирное сосуществование государств, передаёт китайская газета "Жэньминь жибао" в опубликованной в среду статье.
В этом году Североатлантический альянс отметил 75-летний юбилей со дня подписания договора о создании организации. Юбилейный саммит по этому поводу был проведён в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Приоритетными темами для обсуждения стали следующие вопросы: усиление роли НАТО в регуляции военной помощи ВСУ и их финансировании, противодействие РФ путём укрепления обороны блока, а также реализация партнёрского сотрудничества с азиатскими государствами в связи с усиливающейся конфронтацией коллективного Запада и Китайской Народной Республики.
Военный блок, согласно статье, остаётся привержен идеям "холодной войны", а "чёрные руки" НАТО несут хаос и неопределённость везде, где вмешивается альянс.
"Это стопроцентный разрушитель мира во всем мире", - пишут авторы.
В НАТО направили Китаю "самое серьезное послание" о сотрудничестве с РФ
Декларация государств-участников юбилейного саммита, по мнению издания, излишне преувеличивает нестабильность ситуации в АТР. Касающиеся же КНР заявления вовсе состоят из провокаций и необоснованной подмены фактов.
"НАТО в очередной раз раздуло так называемую "китайскую угрозу", заявив, что Китай представляет собой "системный вызов" для НАТО, и ложно заявив, что Китай "решительно способствует продолжению" украинского кризиса", - подчёркивается в статье.
Торговое и экономическое партнёрство между Россией и КНР в свою очередь не предполагает создание угрозы для других государств. На протяжении всего конфликта Китай сохранял строгий контроль за поставками товаров, имеющих не только гражданское назначение, а также отказался от поставок вооружений обеим сторонам конфликта, отмечено в газете.
Подчёркивается, что любому адекватному и разумно мыслящему человеку понятно, кому ситуация приносит настоящую выгоду.
В Китае осудили высказывания о КНР в декларации саммита НАТО
"НАТО следует задуматься об исходных причинах украинского кризиса и своих собственных действиях, внимательно прислушаться к справедливым голосам международного сообщества и предпринять практические действия для облегчения ситуации, вместо того, чтобы перекладывать вину и обвинять других", - заявили в статье.
Первоочерёдной задачей для альянса является расширение его влияния в АТР, а также обеспечение возможностей для противостояния блоков, сообщают авторы статьи. Именно для достижения этой цели используется форсирование "китайской грозы".
Североатлантический альянс – это самый большой в мире военный блок, который многие годы расширял свои полномочия и состав, создавая тем самым базу для столкновения с другими государствами и блоками, подчеркивается в статье.
"Народы мира никогда не забудут, что самовольные военные вмешательства НАТО в Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии и других местах привели к большому количеству жертв среди гражданского населения и серьезным гуманитарным кризисам", - пишут в газете.
Статья призывает альянс пересмотреть свою позицию касательно КНР, остановить вмешательство во внутреннюю политику Китая, отойти от постоянного обсуждения и преувеличения "китайской угрозы" и не провоцировать конфронтацию.
НАТО обвинила Китай в подстрекательстве к крупнейшему конфликту в Европе