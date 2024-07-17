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Генсек НАТО назначил главу представительства альянса в Киеве
Генсек НАТО назначил главу представительства альянса в Киеве - 17.07.2024, ПРАЙМ
Генсек НАТО назначил главу представительства альянса в Киеве
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назначил главу представительства альянса в Киеве, сообщила пресс-служба блока. | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T14:50+0300
2024-07-17T14:50+0300
2024-07-17T14:50+0300
политика
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БРЮССЕЛЬ, 17 июл – ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назначил главу представительства альянса в Киеве, сообщила пресс-служба блока.Как отмечается в релизе, пост займет бывший помощник по операциям, оборонной политике и планированию Патрик Тернер."В качестве представителя Тернер будет координатором взаимодействия НАТО с украинскими властями в Киеве. Он также будет координировать усилия НАТО и снабжать альянс оценками и рекомендациями по ситуации на Украине", - рассказывают в пресс-службе.Решение назначить высогоко представителя НАТО на Украине было принято по итогам саммита Североатлантического альянса в вашингтоне 9-11 июля.
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нато, йенс столтенберг, украина
Политика, НАТО, Йенс Столтенберг, УКРАИНА
Генсек НАТО назначил главу представительства альянса в Киеве
Столтенберг назначил Тернера главой представительства НАТО в Киеве
БРЮССЕЛЬ, 17 июл – ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назначил главу представительства альянса в Киеве, сообщила пресс-служба блока.
Как отмечается в релизе, пост займет бывший помощник по операциям, оборонной политике и планированию Патрик Тернер.
"В качестве представителя Тернер будет координатором взаимодействия НАТО с украинскими властями в Киеве. Он также будет координировать усилия НАТО и снабжать альянс оценками и рекомендациями по ситуации на Украине", - рассказывают в пресс-службе.
Решение назначить высогоко представителя НАТО на Украине было принято по итогам саммита Североатлантического альянса в вашингтоне 9-11 июля.
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