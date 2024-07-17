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Цены на нефть стабилизировались на сокращении запасов в США

Цены на нефть стабилизировались на сокращении запасов в США - 17.07.2024, ПРАЙМ

Цены на нефть стабилизировались на сокращении запасов в США

Цены на нефть в среду стабилизировались, причем цены на Brent держатся у минимума за месяц, достигнутого на предыдущей сессии. Влияние признаков ослабевания... | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T11:59+0300

2024-07-17T11:59+0300

2024-07-17T11:59+0300

рынки

мировой рынок нефти

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Цены на нефть в среду стабилизировались, причем цены на Brent держатся у минимума за месяц, достигнутого на предыдущей сессии. Влияние признаков ослабевания спроса в Китае столкнулось с перспективой снижения запасов в США.Фьючерсы на Brent к 03.15 по Гринвичу снизились в цене на 4 цента, до 83,69 доллара за баррель. Фьючерсы на WTI также подешевели на 4 цента, до 80,72 доллара.В предыдущие три сессии оба сорта нефти подешевели, причем фьючерсы на Brent снизились во вторник до 83,30 доллара, минимума с 17 июня.Приянка Сачдева, старший рыночный аналитик Phillip Nova, отмечает, что опасения насчет спроса в Китае продолжают влиять на настрой инвесторов, но сокращение запасов нефти в США ограничивает снижение цен."Стабильные розничные продажи в США говорят о том, что экономика все еще в хорошем состоянии, несмотря на повышенную стоимость заимствований. Это компенсирует страхи насчет замедления экономического роста в США и сокращения спроса на нефть", – добавила она.Как показали опубликованные на этой неделе данные, экономика Китая, ведущего импортера нефти в мире, во 2-м квартале выросла на 4,7%. Это был самый медленный рост с 1-го квартала 2023 года.Укрепление доллара США также сказалось на цене нефти, как отметил аналитик ANZ Bank Дэниел Хайнес. Индекс доллара повышается третью сессию подряд, из-за чего нефть становится дороже для инвесторов, держащих другие валюты.В США, мировом лидере по добыче и потреблению нефти, запасы на неделе, истекшей 12 июля, сократились на 4,4 млн баррелей. Об этом сообщили источники, сославшиеся на данные Американского института нефти.Опрошенные Reuters аналитики предполагали, что запасы снизятся на 33 000 баррелей. Управление энергетической информации США выпустит официальные данные в 14.30 по Гринвичу.Цены на нефть получили поддержку от розничных продаж, которые в июне остались без изменений, поскольку сокращение продаж у автодилеров было компенсировано ростом в остальных сегментах. Это говорит об устойчивости положения потребителей, благодаря которому улучшились перспективы роста экономики во 2-м квартале.Аналитики Growmark Energy заметили, что рост геополитических рисков тоже помог ограничить снижение цен на нефть.Совместный информационный центр по Красному морю и Аденскому заливу (JMIC) сообщил во вторник, что в Красном море хуситами был атакован танкер под флагом Либерии, шла оценка ущерба и проверка на предмет утечки нефти.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, мировой рынок нефти