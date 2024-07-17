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Цены на нефть выросли на 1% на фоне сокращения запасов в США

Цены на нефть выросли на 1% на фоне сокращения запасов в США - 17.07.2024, ПРАЙМ

Цены на нефть выросли на 1% на фоне сокращения запасов в США

Цены на нефть в среду выросли примерно на 1% на фоне более значительного, чем ожидалось, недельного сокращения нефтяных запасов в США и ослабления доллара,... | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T19:34+0300

2024-07-17T19:34+0300

2024-07-17T19:34+0300

рынки

мировой рынок нефти

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Цены на нефть в среду выросли примерно на 1% на фоне более значительного, чем ожидалось, недельного сокращения нефтяных запасов в США и ослабления доллара, которые отодвинули на второй план признаки замедления экономического роста в Китае.По состоянию на 14.34 по Гринвичу фьючерсы на нефть марки Brent выросли 96 центов, или 1,2%, до 84,69 доллара за баррель.Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate (WTI) выросли на 1,36 доллара, или 1,7%, до 82,12 доллара за баррель.Во вторник фьючерсы на Brent закрылись на самом низком уровне с 14 июня, а фьючерсы на WTI – на самом низком уровне с 21 июня.Управление энергетической информации (EIA) сообщило в среду, что запасы сырой нефти на неделе 6-12 июля сократились на 4,9 миллиона баррелей.Это сопоставимо с прогнозом аналитиков, опрошенных Reuters, по снижению на 30 000 баррелей и падением на 4,4 миллиона по данным Американского института нефти (API).Поддержку ценам оказало и снижение доллара США. Индекс доллара упал до 17-недельного минимума.Ослабление доллара может повысить спрос на нефть, делая товары, деноминированные в американской валюте, такие как нефть, более дешевыми для держателей других валют.Также поддержку ценам на нефть оказывает растущие геополитические риски, говорит Джордж Хури из CFI. Йеменские хуситы атаковали нефтяной танкер под флагом Либерии в Красном море.Между тем, как ранее на этой неделе показали официальные данные, в Китае, крупнейшем в мире импортере нефти, во 2-м квартале рост экономики составил 4,7%, что является самым медленным ростом с 1-го квартала 2023 года.

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рынки, мировой рынок нефти