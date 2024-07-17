https://1prime.ru/20240717/orban-850210944.html

Политика Орбана усугубила напряженную обстановку в Союзе. ЕС объявил бойкот

Политика Орбана усугубила напряженную обстановку в Союзе. ЕС объявил бойкот - 17.07.2024, ПРАЙМ

Политика Орбана усугубила напряженную обстановку в Союзе. ЕС объявил бойкот

ЕС стремится продвигать свои интересы, несмотря на позиции отдельных государств. Недавний визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву вызвал бурную... | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T15:10+0300

2024-07-17T15:10+0300

2024-07-17T15:10+0300

виктор орбан

ес

политика

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. ЕС стремится продвигать свои интересы, несмотря на позиции отдельных государств. Недавний визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву вызвал бурную реакцию у европейских лидеров, которые сочли подобный поступок неприемлемым, передаёт Al Jazeera.5 июля состоялась встреча представителя Венгрии и российского президента Владимира Путина в Москве. По её итогам пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что Кремль воспринимает визит весьма позитивно, а также считает, что это может быть очень полезно для российской стороны."Венгрия постепенно становится единственной страной в Европе, которая может говорить со всеми", — заявил Виктор Орбан. После вступления на пост председателя Европейского совета венгерский премьер-министр стремится стать посредником между Россией и Украиной, делают вывод аналитики Al Jazeera.Уже через три дня, 8 июля, Виктор Орбан прибыл в Пекин для ранее не заявленной встречи с лидером КНР. Сразу после этого он посетил юбилейный саммит Североатлантического альянса в Вашингтоне, где пообщался с кандидатом от Республиканской партии в президентской гонке - Дональдом Трампом. В результате череды встреч с политиками Орбан заявил, что Трамп "собирается решить эту проблему". Ранее экс-президент США утверждал, что остановит войну за 24 часа, если вновь займёт президентскую должность. Владимир Зеленский в свою очередь посчитал подобную позицию "очень опасной" и пригласил Трампа в Киев.Виктория Вдовиченко, директор киевского аналитического центра по вопросам безопасности "Центр оборонных стратегий", прокомментировала действия премьер-министра Венгрии: "Разговор с Трампом — это новый шаг, а Орбан мыслит как очень прагматичный бизнесмен".Результат переговоров с российским лидером отражён и в опубликованном прессой письме Орбана председателю Европейского совета. В нём венгерский лидер заявляет, что Путин "готов рассмотреть любое предложение о прекращении огня, которое не является уловкой для скрытой передислокации и реорганизации украинских сил". Ранее обе стороны отказались от прекращения огня в связи с вероятной перегруппировкой сил противника.Инициативы Орбана были крайне негативно встречены в ЕС. Так, Жозеп Боррель верховный представитель ЕС по иностранным делам, подчеркнул, что политик "не представляет ЕС ни в какой форме". В качестве акта коллективного несогласия с политикой Орбана государства-члены Европейского Союза отказались от участия в инициированном Венгрией мирном саммите в августе.Подобное отношение стало результатом большого количества принятых Орбаном решений. На сегодняшний день он остаётся единственным лидером в Европе, запретившим перевозку по территории страны направляемого на Украину оружия, а также единственным европейским лидером, помимо австрийского канцлера Карла Нехаммера, посетившим Россию после начала СВО.Конфронтационные стремления исходят, однако, не только от европейских государств, но и от самой Венгрии. В феврале венгерский лидер отказался от предоставления Украине финансовой помощи в размере 50 миллиардов евро, которая должна быть выплачена в течение четырёх лет. Проект был одобрен лишь с неразглашёнными условиями. Орбан также использовал право вето при вступлении Швеции в Североатлантический альянс. Одиночная позиция Венгрии при принятии консенсусных решений в ЕС вызывает серьёзное недовольство среди европейских лидеров.Юридическая служба Европейской комиссии подчеркнула, что проекты Орбана по установлению мира противоречат договорам ЕС, которые запрещают "любые меры, которые могут поставить под угрозу достижение целей Союза".Европейские страны уже инициировали приостановку права голоса и вето Венгрии в 2018 году, однако решение не было принято единогласно. Ожидается, что при повторной попытке пересмотреть права Венгрии государство вновь получит поддержку."Орбан ясно дал понять, что он не поддерживает победу Украины. Если Украина проиграет, это поможет подорвать европейскую либеральную демократию, потому что эта территория в самом сердце европейской геополитики будет постоянно использоваться против нас", — заявил Al Jazeera Бенджамин Таллис, эксперт по международным отношениям из берлинского аналитического центра the Centre for Liberal Modernity.Эксперт полагает, что политика Орбана требует более жёсткой реакции европейских лидеров и, в перспективе, влияния на венгерский электорат. "Они выбрали Орбана четыре раза. Они четко обозначили свою позицию. Если есть шанс вылететь из ЕС и получить ограниченное, а не полное членство в НАТО, тогда, я думаю, это начнет менять уравнение", — подчеркнул он.Полный текст читайте на ИноСМИ.

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виктор орбан, ес