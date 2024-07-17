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Постпред России при ОЗХО не исключил провокации Запада с химоружием - 17.07.2024, ПРАЙМ
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Постпред России при ОЗХО не исключил провокации Запада с химоружием
Постпред России при ОЗХО не исключил провокации Запада с химоружием - 17.07.2024, ПРАЙМ
Постпред России при ОЗХО не исключил провокации Запада с химоружием
Украина и западные союзники могут организовать инцидент с применением оружия массового поражения на фоне провалов Киева. Об этом сообщил постпред России при... | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T11:20+0300
2024-07-17T11:20+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Украина и западные союзники могут организовать инцидент с применением оружия массового поражения на фоне провалов Киева. Об этом сообщил постпред России при ОЗХО Владимир Тарабрин."Было бы, по мнению Запада, очень неплохо организовать какой-либо инцидент с использованием оружия массового уничтожения, к которому относится химическое оружие", — сказал он в ходе эфира на телеканале "Россия 24".Он предположил, что Западу было бы удобно распылить химическое вещество и обвинить в этом Россию, чтобы вызвать шумиху в СМИ, а также обвинить Москву в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия.Тарабрин заключил, что подобные провокации организуются с целью дискредитации России и обвинения ее в сокрытии военно-химической деятельности.
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украина, запад
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ЗАПАД
11:20 17.07.2024
 
Постпред России при ОЗХО не исключил провокации Запада с химоружием

Постпред России при ОЗХО: Запад не против организовать инцидент с химоружием

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Украина и западные союзники могут организовать инцидент с применением оружия массового поражения на фоне провалов Киева. Об этом сообщил постпред России при ОЗХО Владимир Тарабрин.
"Было бы, по мнению Запада, очень неплохо организовать какой-либо инцидент с использованием оружия массового уничтожения, к которому относится химическое оружие", — сказал он в ходе эфира на телеканале "Россия 24".
Он предположил, что Западу было бы удобно распылить химическое вещество и обвинить в этом Россию, чтобы вызвать шумиху в СМИ, а также обвинить Москву в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия.
Тарабрин заключил, что подобные провокации организуются с целью дискредитации России и обвинения ее в сокрытии военно-химической деятельности.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНАЗАПАД
 
 
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