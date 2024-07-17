https://1prime.ru/20240717/oruzhie-850203699.html

Постпред России при ОЗХО не исключил провокации Запада с химоружием

Постпред России при ОЗХО не исключил провокации Запада с химоружием - 17.07.2024, ПРАЙМ

Постпред России при ОЗХО не исключил провокации Запада с химоружием

Украина и западные союзники могут организовать инцидент с применением оружия массового поражения на фоне провалов Киева. Об этом сообщил постпред России при... | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T11:20+0300

2024-07-17T11:20+0300

2024-07-17T11:20+0300

спецоперация на украине

украина

запад

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Украина и западные союзники могут организовать инцидент с применением оружия массового поражения на фоне провалов Киева. Об этом сообщил постпред России при ОЗХО Владимир Тарабрин."Было бы, по мнению Запада, очень неплохо организовать какой-либо инцидент с использованием оружия массового уничтожения, к которому относится химическое оружие", — сказал он в ходе эфира на телеканале "Россия 24".Он предположил, что Западу было бы удобно распылить химическое вещество и обвинить в этом Россию, чтобы вызвать шумиху в СМИ, а также обвинить Москву в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия.Тарабрин заключил, что подобные провокации организуются с целью дискредитации России и обвинения ее в сокрытии военно-химической деятельности.

https://1prime.ru/20240717/ukraina-850201839.html

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украина, запад