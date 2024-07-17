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Юбилейного 15-миллионного пассажира поездов "Таврия" встретили в Крыму - 17.07.2024, ПРАЙМ
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Юбилейного 15-миллионного пассажира поездов "Таврия" встретили в Крыму
Юбилейного 15-миллионного пассажира поездов "Таврия" встретили в Крыму - 17.07.2024, ПРАЙМ
Юбилейного 15-миллионного пассажира поездов "Таврия" встретили в Крыму
Встреча 15-миллионного пассажира поездов "Таврия" состоялась утром на вокзале в Симферополе, юбилейного пассажира встретили и поздравили представители... | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T10:39+0300
2024-07-17T10:39+0300
россия
поезда "таврия"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - ПРАЙМ. Встреча 15-миллионного пассажира поездов "Таврия" состоялась утром на вокзале в Симферополе, юбилейного пассажира встретили и поздравили представители минкурортов Крыма и компании – перевозчика "ГрандСервисЭкспресс", передает корреспондент РИА Новости. "Начали мы свое курсирование в Крым с 23 декабря 2019 года и сегодня мы встретили 15-миллионого пассажира, перевезенного поездами "Таврия". Сегодня это 20 поездов дальнего следования и три прицепные группы", - сказал журналистам начальник управления обособленного подразделения "Крым" АО ТК "Гранд Сервис Экспресс" Альберт Садретдинов. Пятнадцатимиллионный пассажир поезда "Таврия" прибыл с семьей на поезде №425 Кисловодск-Симферополь. Юбилейного пассажира определила компьютерная программа железнодорожного перевозчика. Счастливцем стал пассажир Владимир, который приехал в Крым из Тюмени. Добираться пришлось самолетом до Кисловодска, а затем поездом в Симферополь, а отдых семья планирует в Севастополе. На вокзале 15-миллионного пассажира встретили представители "ГрандСервисЭкспресс", Крымской железной дороги, министерства курортов и туризма Крыма и участники молодежной организации "Российские Студенческие Отряды". На время летних каникул студенты присоединяются к команде железнодорожного перевозчика, и работают проводниками поездов "Таврия".
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россия, поезда "таврия"
РОССИЯ, поезда "Таврия"
10:39 17.07.2024
 
Юбилейного 15-миллионного пассажира поездов "Таврия" встретили в Крыму

Встреча 15-миллионного пассажира поездов "Таврия" состоялась утром в Симферополе

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПрибытие пассажирского поезда "Таврия" в Крым
Прибытие пассажирского поезда Таврия в Крым - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - ПРАЙМ. Встреча 15-миллионного пассажира поездов "Таврия" состоялась утром на вокзале в Симферополе, юбилейного пассажира встретили и поздравили представители минкурортов Крыма и компании – перевозчика "ГрандСервисЭкспресс", передает корреспондент РИА Новости.
"Начали мы свое курсирование в Крым с 23 декабря 2019 года и сегодня мы встретили 15-миллионого пассажира, перевезенного поездами "Таврия". Сегодня это 20 поездов дальнего следования и три прицепные группы", - сказал журналистам начальник управления обособленного подразделения "Крым" АО ТК "Гранд Сервис Экспресс" Альберт Садретдинов.
Пятнадцатимиллионный пассажир поезда "Таврия" прибыл с семьей на поезде №425 Кисловодск-Симферополь. Юбилейного пассажира определила компьютерная программа железнодорожного перевозчика. Счастливцем стал пассажир Владимир, который приехал в Крым из Тюмени. Добираться пришлось самолетом до Кисловодска, а затем поездом в Симферополь, а отдых семья планирует в Севастополе.
На вокзале 15-миллионного пассажира встретили представители "ГрандСервисЭкспресс", Крымской железной дороги, министерства курортов и туризма Крыма и участники молодежной организации "Российские Студенческие Отряды". На время летних каникул студенты присоединяются к команде железнодорожного перевозчика, и работают проводниками поездов "Таврия".
 
РОССИЯпоезда "Таврия"
 
 
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