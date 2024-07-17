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Россиянам рассказали, когда закончатся "египетские ночи"
Россиянам рассказали, когда закончатся "египетские ночи" - 17.07.2024, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, когда закончатся "египетские ночи"
Жители Центральной России смогут попрощаться с "египетскими ночами" уже после 18 июля. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман... | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T16:31+0300
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Жители Центральной России смогут попрощаться с "египетскими ночами" уже после 18 июля. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд."В центре европейской России меняется погодный режим, и можно уже прощаться с "египетскими" ночами… Ближайшей ночью еще будет все-таки 18-20 градусов, а в центре Москвы – до 23-24. Но это последняя такая ночь", — отметил он в разговоре с агентством РИА Новости.Эксперт отметил, что изменения обусловлены приближением фронтального раздела со облачностью и осадками с запада к столице. Ожидается, что днем температура также понизится до 26-28 градусов по Цельсию.
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россия, погода
Россиянам рассказали, когда закончатся "египетские ночи"
Вильфанд: с "египетскими ночами" в России можно прощаться после 18 июля
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Жители Центральной России смогут попрощаться с "египетскими ночами" уже после 18 июля. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В центре европейской России меняется погодный режим, и можно уже прощаться с "египетскими" ночами… Ближайшей ночью еще будет все-таки 18-20 градусов, а в центре Москвы – до 23-24. Но это последняя такая ночь", — отметил он в разговоре с агентством РИА Новости.
Эксперт отметил, что изменения обусловлены приближением фронтального раздела со облачностью и осадками с запада к столице. Ожидается, что днем температура также понизится до 26-28 градусов по Цельсию.
Вильфанд пообещал россиянам "нескучную" погоду