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Россиянам рассказали, когда закончатся "египетские ночи"

Россиянам рассказали, когда закончатся "египетские ночи" - 17.07.2024, ПРАЙМ

Россиянам рассказали, когда закончатся "египетские ночи"

Жители Центральной России смогут попрощаться с "египетскими ночами" уже после 18 июля. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман... | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T16:31+0300

2024-07-17T16:31+0300

2024-07-17T16:31+0300

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Жители Центральной России смогут попрощаться с "египетскими ночами" уже после 18 июля. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд."В центре европейской России меняется погодный режим, и можно уже прощаться с "египетскими" ночами… Ближайшей ночью еще будет все-таки 18-20 градусов, а в центре Москвы – до 23-24. Но это последняя такая ночь", — отметил он в разговоре с агентством РИА Новости.Эксперт отметил, что изменения обусловлены приближением фронтального раздела со облачностью и осадками с запада к столице. Ожидается, что днем температура также понизится до 26-28 градусов по Цельсию.

https://1prime.ru/20240707/pogoda-849885226.html

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