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BMW ведет переговоры с ЕК о снижении пошлин на ввоз электромобилей из КНР

BMW ведет переговоры с ЕК о снижении пошлин на ввоз электромобилей из КНР - 17.07.2024, ПРАЙМ

BMW ведет переговоры с ЕК о снижении пошлин на ввоз электромобилей из КНР

Немецкий автоконцерн BMW подтверждает появившиеся в СМИ сообщения о ведении переговоров с Европейской комиссией о снижении пошлин на ввоз своих электромобилей,... | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T17:44+0300

2024-07-17T17:44+0300

2024-07-17T17:44+0300

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МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Немецкий автоконцерн BMW подтверждает появившиеся в СМИ сообщения о ведении переговоров с Европейской комиссией о снижении пошлин на ввоз своих электромобилей, произведённых в Китае, заявила РИА Новости официальный представитель BMW Group Бритта Ульрих. Еврокомиссия (ЕК) ранее сообщила, что вводит с 4 июля временные предварительные компенсационные пошлины на импорт электрических автомобилей из Китая из-за госсубсидий при их производстве. Во вторник информационное агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что пошлины для произведённых в КНР электромобилей Volkswagen и BMW могут быть снижены ЕК с 37,6% до 20,8%. "К сожалению, на данный момент я не могу подтвердить эту уступку. Мы всё ещё ведем переговоры с Еврокомиссией. Однако имеются сигналы о том, что Еврокомиссия готова к переговорам, и мы это очень приветствуем. Я ожидаю окончательного заявления лишь в ближайшие недели", — сказала Ульрих в ответ на письменный запрос РИА Новости. По её словам, в частности, речь идёт о производимых в Китае электромобилях MINI, которые при нынешней позиции ЕК подпадают под предварительную ввозную пошлину размером в 37,6%. BMW добивается снижения размера предварительной пошлины до 20,8%. Предварительные пошлины означают предоставление на данном этапе поставщиками банковских гарантий, а не фактическую уплату пошлин. Фактическое взимание импортных пошлин начнется в случае принятия Евросоюзом окончательного решения об их введении, что может произойти осенью. До этого, как заявляли в Брюсселе, еще сохраняется возможность договориться с Пекином об урегулировании ситуации. Министр коммерции Китая Ван Вэньтао ранее заявлял, что ЕС использовал так называемую теорию об "избытке производственных мощностей" и "недобросовестной конкуренции" Китая для того, чтобы начать расследования в отношении китайских электромобилей, локомотивов, фотоэлектрических элементов, медицинского оборудования и других товаров. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин в свою очередь заявляла, что Китай выражает протест в связи с введением ЕС предварительных компенсационных пошлин на импорт электромобилей китайских производителей, примет решительные меры по защите своих законных интересов.

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кнр, bmw, пошлины, европа, ес