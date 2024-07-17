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Экс-главу Шатуры заподозрили в растрате более 221 миллиона рублей
Экс-главу Шатуры заподозрили в растрате более 221 миллиона рублей - 17.07.2024, ПРАЙМ
Экс-главу Шатуры заподозрили в растрате более 221 миллиона рублей
Бывший глава подмосковной Шатуры Алексей Артюхин задержан по подозрению в растрате средств, выделенных на строительство водозабора и очистных сооружений,... | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T22:06+0300
2024-07-17T22:06+0300
2024-07-17T22:06+0300
мошенничество
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МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Бывший глава подмосковной Шатуры Алексей Артюхин задержан по подозрению в растрате средств, выделенных на строительство водозабора и очистных сооружений, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий. По данным следствия, Артюхин совершил растрату около 221,5 миллиона рублей, выделенных на строительство водозабора и очистных сооружений."По подозрению в растрате задержан бывший глава городского округа Шатура (ч.4 ст. 160 УК РФ)", — сказала она. Врадий добавила, что на работе подозреваемого проведен обыск, а также осмотр автомобилей. Сейчас с задержанным работают следователи.
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россия, растрата, подмосковье
Мошенничество, РОССИЯ, растрата, ПОДМОСКОВЬЕ
Экс-главу Шатуры заподозрили в растрате более 221 миллиона рублей
СК: экс-главу Шатуры Артюхина задержали по подозрению в растрате 221,5 млн руб.
МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Бывший глава подмосковной Шатуры Алексей Артюхин задержан по подозрению в растрате средств, выделенных на строительство водозабора и очистных сооружений, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
По данным следствия, Артюхин совершил растрату около 221,5 миллиона рублей, выделенных на строительство водозабора и очистных сооружений.
"По подозрению в растрате задержан бывший глава городского округа Шатура (ч.4 ст. 160 УК РФ)", — сказала она.
Врадий добавила, что на работе подозреваемого проведен обыск, а также осмотр автомобилей. Сейчас с задержанным работают следователи.