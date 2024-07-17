Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экс-главу Шатуры заподозрили в растрате более 221 миллиона рублей - 17.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
https://1prime.ru/20240717/rastrata-850223537.html
Экс-главу Шатуры заподозрили в растрате более 221 миллиона рублей
Экс-главу Шатуры заподозрили в растрате более 221 миллиона рублей - 17.07.2024, ПРАЙМ
Экс-главу Шатуры заподозрили в растрате более 221 миллиона рублей
Бывший глава подмосковной Шатуры Алексей Артюхин задержан по подозрению в растрате средств, выделенных на строительство водозабора и очистных сооружений,... | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T22:06+0300
2024-07-17T22:06+0300
мошенничество
россия
растрата
подмосковье
https://cdnn.1prime.ru/img/84229/39/842293992_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_ae0975dd13d32bc45a81df9e56851b1d.jpg
МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Бывший глава подмосковной Шатуры Алексей Артюхин задержан по подозрению в растрате средств, выделенных на строительство водозабора и очистных сооружений, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий. По данным следствия, Артюхин совершил растрату около 221,5 миллиона рублей, выделенных на строительство водозабора и очистных сооружений."По подозрению в растрате задержан бывший глава городского округа Шатура (ч.4 ст. 160 УК РФ)", — сказала она. Врадий добавила, что на работе подозреваемого проведен обыск, а также осмотр автомобилей. Сейчас с задержанным работают следователи.
подмосковье
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84229/39/842293992_480:0:2400:1440_1920x0_80_0_0_d0c867d39ee2b51419b4926947c296ca.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, растрата, подмосковье
Мошенничество, РОССИЯ, растрата, ПОДМОСКОВЬЕ
22:06 17.07.2024
 
Экс-главу Шатуры заподозрили в растрате более 221 миллиона рублей

СК: экс-главу Шатуры Артюхина задержали по подозрению в растрате 221,5 млн руб.

© Фото : Unsplash/Eyestetix StudioДоллары, ветер
Доллары, ветер - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
© Фото : Unsplash/Eyestetix Studio
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Бывший глава подмосковной Шатуры Алексей Артюхин задержан по подозрению в растрате средств, выделенных на строительство водозабора и очистных сооружений, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
По данным следствия, Артюхин совершил растрату около 221,5 миллиона рублей, выделенных на строительство водозабора и очистных сооружений.
"По подозрению в растрате задержан бывший глава городского округа Шатура (ч.4 ст. 160 УК РФ)", — сказала она.
Врадий добавила, что на работе подозреваемого проведен обыск, а также осмотр автомобилей. Сейчас с задержанным работают следователи.
 
МошенничествоРОССИЯрастратаПОДМОСКОВЬЕ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала