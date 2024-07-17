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Экс-главу Шатуры заподозрили в растрате более 221 миллиона рублей

Экс-главу Шатуры заподозрили в растрате более 221 миллиона рублей - 17.07.2024, ПРАЙМ

Экс-главу Шатуры заподозрили в растрате более 221 миллиона рублей

Бывший глава подмосковной Шатуры Алексей Артюхин задержан по подозрению в растрате средств, выделенных на строительство водозабора и очистных сооружений,... | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T22:06+0300

2024-07-17T22:06+0300

2024-07-17T22:06+0300

мошенничество

россия

растрата

подмосковье

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МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Бывший глава подмосковной Шатуры Алексей Артюхин задержан по подозрению в растрате средств, выделенных на строительство водозабора и очистных сооружений, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий. По данным следствия, Артюхин совершил растрату около 221,5 миллиона рублей, выделенных на строительство водозабора и очистных сооружений."По подозрению в растрате задержан бывший глава городского округа Шатура (ч.4 ст. 160 УК РФ)", — сказала она. Врадий добавила, что на работе подозреваемого проведен обыск, а также осмотр автомобилей. Сейчас с задержанным работают следователи.

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россия, растрата, подмосковье