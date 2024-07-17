https://1prime.ru/20240717/rosfinmonitoring-850215068.html

Росфинмониторинг выступил за принятие системных мер против дропперов

Росфинмониторинг выступил за принятие системных мер против дропперов - 17.07.2024, ПРАЙМ

Росфинмониторинг выступил за принятие системных мер против дропперов

Росфинмониторинг выступает за скорейшее принятие системных мер по борьбе с мошенническими схемами в интернете - в частности, уже разработан законопроект об... | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T15:49+0300

2024-07-17T15:49+0300

2024-07-17T15:49+0300

россия

росфинмониторинг

https://cdnn.1prime.ru/img/83164/86/831648624_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_388281fc251690d9d9b1f6b88524b1b9.jpg

МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Росфинмониторинг выступает за скорейшее принятие системных мер по борьбе с мошенническими схемами в интернете - в частности, уже разработан законопроект об уголовной ответственности за намеренное предоставление преступникам своих банковских карт (так называемое дропперство), заявил глава ведомства Юрий Чиханчин. "В теневую деятельность активно вовлекаются физические лица - дропы, чьи карты используются преступниками. Мы выявляем целые инфраструктуры организованных участников такой теневой деятельности. Для вовлечения граждан используются социальные сети, каналы, сайты в интернете", - сказал Чиханчин на правительственном часе в Совете Федерации. По его словам, за полтора года кредитные организации отказали в проведении более 4 тысяч операций на сумму около 4,5 миллиардов рублей лицам с признаками дропов. Возбуждено около 400 уголовных дел. При этом в эту сферу сильно вовлечена молодежь: каждый третий участник подозрительных операций моложе 25 лет. "Все это говорит о необходимости скорейшего принятия системных решений. В частности, разработан проект закона, предусматривающий введение уголовной ответственности за неправомерное предоставление третьим лицам банковских карт", - сказал глава Росфинмониторинга. Сенаторы спросили Чиханчина, какие дополнительные меры можно принять, помимо этого законопроекта, который рассматривается в Госдуме. "Мне кажется, здесь два фактора очень важны. Первый фактор - это мера ответственности к тем лицам, кто владеет информационными ресурсами", - ответил Чиханчин, пояснив, что основная база преступников – это данные, похищенные из информационных ресурсов. "Вторая, конечно, сторона - это вопросы воспитательного характера нашего населения. Сегодня нужно быть немножко осторожнее, надо аккуратнее, заходя в магазин, не спешить отдавать свои данные, не спешить делиться своим паспортом", - добавил он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, росфинмониторинг