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Доля рубля при оплате российского импорта рекордно выросла

Доля рубля при оплате российского импорта рекордно выросла - 17.07.2024, ПРАЙМ

Доля рубля при оплате российского импорта рекордно выросла

По итогам мая 2024 года рублевые платежи в структуре оплаты российского импорта достигли 41,8%, следует из статистических данных Центробанка (ЦБ). | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T17:33+0300

2024-07-17T17:33+0300

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МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. По итогам мая 2024 года рублевые платежи в структуре оплаты российского импорта достигли 41,8%, следует из статистических данных Центробанка (ЦБ).Как отметили в регуляторе, предыдущий максимум был достигнут в апреле 2024 года. Тогда доля рублевых платежей при оплате российского импорта составила 41,1%. За месяц показатель вырос на 0,7 процентного пункта.За этот период также увеличилась доля платежей в рублях при оплате товаров и услуг, поступающих из азиатских стран. В мае этот показатель вырос на 1,6 процентного пункта по сравнению с апрелем и достиг 37,7%. В ЦБ отметили, что по итогам последнего месяца весны доля таких платежей составила 36,1%.По оценкам экспертов, доля платежей в валютах недружественных стран при расчетах за поставки товаров и услуг во внешней торговле России в течение трех весенних месяцев 2024 года была минимальной: в марте и апреле она составила 20,8%, а в мае снизилась до 20,1%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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