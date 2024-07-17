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В ВАРПЭ обвинили страны Балтии в намерении оставить ЕС без российской рыбы - 17.07.2024, ПРАЙМ
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В ВАРПЭ обвинили страны Балтии в намерении оставить ЕС без российской рыбы
В ВАРПЭ обвинили страны Балтии в намерении оставить ЕС без российской рыбы - 17.07.2024, ПРАЙМ
В ВАРПЭ обвинили страны Балтии в намерении оставить ЕС без российской рыбы
Прибалтийские государства, обвиняя РФ в незаконном промысле рыбы, намерены получить конкурентное преимущество и оставить потребителей в Европе без российской... | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T06:24+0300
2024-07-17T06:24+0300
экономика
ес
рыболовство
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Прибалтийские государства, обвиняя РФ в незаконном промысле рыбы, намерены получить конкурентное преимущество и оставить потребителей в Европе без российской рыбы, а в итоге все может обернуться дефицитом и ростом цен на рынке ЕС, заявил РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. Ранее Undercurrent News сообщило, что Эстония, Латвия, Литва и Швеция обвинили Россию в промысле трески, сельди и кильки в Балтийском море во время сезонных запретов, которые другие соблюдают. Страны выпустили совместное заявление с призывом к Совету и Комиссии Евросоюза отреагировать на это. "Все обвинения российских рыбаков в ведении промысла в период запретов голословны. Рыбодобыча в России жестко регулируется, промысел осуществляется в соответствии с принципами устойчивого рыболовства. ННН-промысел (незаконный, несообщаемый и нерегулируемый - ред.) жестко пресекается, а все уловы контролируются, так что заявление о том, что российские рыбаки угрожают популяции рыбы в Балтийском море, безосновательны и сделаны исключительно для вытеснения России из мирового рыбного хозяйства", - отметил Зверев. По его мнению, "прикрываясь заботой о сохранении промысловых запасов и делая акцент на якобы незаконный промысел со стороны российских рыбопромышленников", конкуренты лишь пытаются получить дополнительное преимущество на промысле. "В реальности их заботит исключительно прибыль собственных компаний, которые выиграют от вероятного повышения цен в странах ЕС, если российская рыбная продукция перестанет поступать и возникнет дефицит. Европейские переработчики уже столкнулись с проблемами при поиске сырья и росте цен после ограничений, введенных на треску и минтай из России. Это показывает хрупкость баланса спроса и предложения на рынках ЕС, что самым негативным образом влияет на доступность рыбы для населения", - подчеркнул Зверев.
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ес, рыболовство
Экономика, ЕС, рыболовство
06:24 17.07.2024
 
В ВАРПЭ обвинили страны Балтии в намерении оставить ЕС без российской рыбы

ВАРПЭ: страны Балтии хотят оставить Европу без российской рыбы

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкЛовля рыбы
Ловля рыбы - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Прибалтийские государства, обвиняя РФ в незаконном промысле рыбы, намерены получить конкурентное преимущество и оставить потребителей в Европе без российской рыбы, а в итоге все может обернуться дефицитом и ростом цен на рынке ЕС, заявил РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.
Ранее Undercurrent News сообщило, что Эстония, Латвия, Литва и Швеция обвинили Россию в промысле трески, сельди и кильки в Балтийском море во время сезонных запретов, которые другие соблюдают. Страны выпустили совместное заявление с призывом к Совету и Комиссии Евросоюза отреагировать на это.
"Все обвинения российских рыбаков в ведении промысла в период запретов голословны. Рыбодобыча в России жестко регулируется, промысел осуществляется в соответствии с принципами устойчивого рыболовства. ННН-промысел (незаконный, несообщаемый и нерегулируемый - ред.) жестко пресекается, а все уловы контролируются, так что заявление о том, что российские рыбаки угрожают популяции рыбы в Балтийском море, безосновательны и сделаны исключительно для вытеснения России из мирового рыбного хозяйства", - отметил Зверев.
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По его мнению, "прикрываясь заботой о сохранении промысловых запасов и делая акцент на якобы незаконный промысел со стороны российских рыбопромышленников", конкуренты лишь пытаются получить дополнительное преимущество на промысле.
"В реальности их заботит исключительно прибыль собственных компаний, которые выиграют от вероятного повышения цен в странах ЕС, если российская рыбная продукция перестанет поступать и возникнет дефицит. Европейские переработчики уже столкнулись с проблемами при поиске сырья и росте цен после ограничений, введенных на треску и минтай из России. Это показывает хрупкость баланса спроса и предложения на рынках ЕС, что самым негативным образом влияет на доступность рыбы для населения", - подчеркнул Зверев.
 
ЭкономикаЕСрыболовство
 
 
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