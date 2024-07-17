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ЕС не будет бойкотировать встречу глав МИД в Венгрии, пишут СМИ - 17.07.2024, ПРАЙМ
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ЕС не будет бойкотировать встречу глав МИД в Венгрии, пишут СМИ
ЕС не будет бойкотировать встречу глав МИД в Венгрии, пишут СМИ - 17.07.2024, ПРАЙМ
ЕС не будет бойкотировать встречу глав МИД в Венгрии, пишут СМИ
ЕС отказался от проведения саммита глав МИД в августе, который планировался для того, чтобы бойкотировать запланированную на то же время неформальную встречу... | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T10:03+0300
2024-07-17T10:16+0300
политика
ес
венгрия
саммит
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БРЮССЕЛЬ, 17 июл - ПРАЙМ. ЕС отказался от проведения саммита глав МИД в августе, который планировался для того, чтобы бойкотировать запланированную на то же время неформальную встречу министров иностранных дел в Венгрии. Об этом сообщает Politico."План главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля по противодействию встрече в Будапеште, похоже, провалился... Во вторник столицы получили сообщение, в котором сообщалось, что план отменяется", — сказано в материале издания.Ранее сообщалось, что страны Евросоюза рассматривают возможность принятия карательных мер в отношении Венгрии из-за визитов ее премьер-министра Виктора Орбана в Москву и Пекин. Так, некоторые послы ЕС предложили бойкотировать неформальную встречу министров иностранных дел, запланированную на конец августа в Будапеште.Орбан посетил Москву 5 июля и встретился с президентом России Владимиром Путиным, назвав свой визит частью "мирной миссии". Он также посетил Пекин, где выразил свое противодействие конфронтации с Китаем и поддержку сотрудничества между ЕС и КНР.
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ес, венгрия, саммит
Политика, ЕС, ВЕНГРИЯ, саммит
10:03 17.07.2024 (обновлено: 10:16 17.07.2024)
 
ЕС не будет бойкотировать встречу глав МИД в Венгрии, пишут СМИ

Politico: ЕС не будет проводить саммит для бойкота встречи глав МИД в Венгрии

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 17 июл - ПРАЙМ. ЕС отказался от проведения саммита глав МИД в августе, который планировался для того, чтобы бойкотировать запланированную на то же время неформальную встречу министров иностранных дел в Венгрии. Об этом сообщает Politico.
"План главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля по противодействию встрече в Будапеште, похоже, провалился... Во вторник столицы получили сообщение, в котором сообщалось, что план отменяется", — сказано в материале издания.
Ранее сообщалось, что страны Евросоюза рассматривают возможность принятия карательных мер в отношении Венгрии из-за визитов ее премьер-министра Виктора Орбана в Москву и Пекин. Так, некоторые послы ЕС предложили бойкотировать неформальную встречу министров иностранных дел, запланированную на конец августа в Будапеште.
Орбан посетил Москву 5 июля и встретился с президентом России Владимиром Путиным, назвав свой визит частью "мирной миссии". Он также посетил Пекин, где выразил свое противодействие конфронтации с Китаем и поддержку сотрудничества между ЕС и КНР.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
Венгрия призвала ЕС открыть канал коммуникаций с России
09:11
 
ПолитикаЕСВЕНГРИЯсаммит
 
 
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