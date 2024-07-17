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ЕС не будет бойкотировать встречу глав МИД в Венгрии, пишут СМИ

ЕС не будет бойкотировать встречу глав МИД в Венгрии, пишут СМИ - 17.07.2024, ПРАЙМ

ЕС не будет бойкотировать встречу глав МИД в Венгрии, пишут СМИ

ЕС отказался от проведения саммита глав МИД в августе, который планировался для того, чтобы бойкотировать запланированную на то же время неформальную встречу... | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T10:03+0300

2024-07-17T10:03+0300

2024-07-17T10:16+0300

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БРЮССЕЛЬ, 17 июл - ПРАЙМ. ЕС отказался от проведения саммита глав МИД в августе, который планировался для того, чтобы бойкотировать запланированную на то же время неформальную встречу министров иностранных дел в Венгрии. Об этом сообщает Politico."План главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля по противодействию встрече в Будапеште, похоже, провалился... Во вторник столицы получили сообщение, в котором сообщалось, что план отменяется", — сказано в материале издания.Ранее сообщалось, что страны Евросоюза рассматривают возможность принятия карательных мер в отношении Венгрии из-за визитов ее премьер-министра Виктора Орбана в Москву и Пекин. Так, некоторые послы ЕС предложили бойкотировать неформальную встречу министров иностранных дел, запланированную на конец августа в Будапеште.Орбан посетил Москву 5 июля и встретился с президентом России Владимиром Путиным, назвав свой визит частью "мирной миссии". Он также посетил Пекин, где выразил свое противодействие конфронтации с Китаем и поддержку сотрудничества между ЕС и КНР.

https://1prime.ru/20240717/vengriya-850199234.html

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ес, венгрия, саммит