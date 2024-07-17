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Практически все. Магазины Москвы повергли в шок журналистку из Нидерландов - 17.07.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240717/sanktsii-850199080.html
Практически все. Магазины Москвы повергли в шок журналистку из Нидерландов
Практически все. Магазины Москвы повергли в шок журналистку из Нидерландов - 17.07.2024, ПРАЙМ
Практически все. Магазины Москвы повергли в шок журналистку из Нидерландов
В московских магазинах можно найти практически все, вопреки введенным антироссийским санкциям. Таким мнением с изданием РИА Новости поделилась журналистка из... | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T09:01+0300
2024-07-17T09:48+0300
экономика
россия
нидерланды
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ГААГА, 17 июл - ПРАЙМ. В московских магазинах можно найти практически все, вопреки введенным антироссийским санкциям. Таким мнением с изданием РИА Новости поделилась журналистка из Нидерландов Соня ван ден Энде."В Москве ситуация очень хорошая. Даже при существовании режима европейских санкций, я не вижу никаких изменений с того момента, как я приехала сюда в 2022 году. В магазинах можно найти практически все, что угодно. Так что санкции не сработали",— отметила собеседница агентства.Она также рассказала, что решение остаться в Москве и освещать ситуацию в России было принято после того, как нидерландская сторона заблокировала счета журналистки из-за поездки с группой журналистов на Донбасс.Ван ден Энде также добавила, что люди в России имеют доступ ко всем СМИ в Интернете и могут получать информацию и видеть позицию обеих сторон — российской и западной. Однако, западные СМИ транслируют картинку, которая не соответствует реальности, заключила она.Ранее президент России Владимир Путин отметил, что санкции нанесли серьезный удар по мировой экономике, а целью Запада является ухудшение жизни миллионов людей.
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россия, нидерланды
Экономика, РОССИЯ, НИДЕРЛАНДЫ
09:01 17.07.2024 (обновлено: 09:48 17.07.2024)
 
Практически все. Магазины Москвы повергли в шок журналистку из Нидерландов

Журналистка ван ден Энде: в магазинах Москвы есть все, санкции ЕС не сработали

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПродажа косметической продукции в Москве
Продажа косметической продукции в Москве - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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ГААГА, 17 июл - ПРАЙМ. В московских магазинах можно найти практически все, вопреки введенным антироссийским санкциям. Таким мнением с изданием РИА Новости поделилась журналистка из Нидерландов Соня ван ден Энде.
"В Москве ситуация очень хорошая. Даже при существовании режима европейских санкций, я не вижу никаких изменений с того момента, как я приехала сюда в 2022 году. В магазинах можно найти практически все, что угодно. Так что санкции не сработали",— отметила собеседница агентства.
Она также рассказала, что решение остаться в Москве и освещать ситуацию в России было принято после того, как нидерландская сторона заблокировала счета журналистки из-за поездки с группой журналистов на Донбасс.
Ван ден Энде также добавила, что люди в России имеют доступ ко всем СМИ в Интернете и могут получать информацию и видеть позицию обеих сторон — российской и западной. Однако, западные СМИ транслируют картинку, которая не соответствует реальности, заключила она.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что санкции нанесли серьезный удар по мировой экономике, а целью Запада является ухудшение жизни миллионов людей.
Глобус, мир
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ЭкономикаРОССИЯНИДЕРЛАНДЫ
 
 
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