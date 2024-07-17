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Постпреды ЕС согласовали продление санкций против России
Постпреды ЕС согласовали продление санкций против России - 17.07.2024, ПРАЙМ
Постпреды ЕС согласовали продление санкций против России
Постпреды ЕС согласовали продление антироссийских санкций до января 2025 года, передает агентство РИА Новости со ссылкой на осведомленные источники. | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T12:39+0300
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Постпреды ЕС согласовали продление антироссийских санкций до января 2025 года, передает агентство РИА Новости со ссылкой на осведомленные источники."Постпреды согласовали все пункты, утверждение (на Совете глав МИД ЕС - ред.) ожидается в понедельник", — отметил собеседник издания.По сведениям источника, министры иностранных дел ЕС официально утвердяет продление рестрикций против России 22 июля.Санкции были введены в 2014 году из-за событий на Украине и неоднократно расширялись. Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на энергию и продукты питания в Европе и США.Москва уже неоднократно заявляла о способности справиться с санкционным давлением Запада, которое продолжает усиливаться. Россия отмечает, что санкции неэффективны, в то время как западные страны не принимают поражение в этом вопросе.
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россия, ес
Постпреды ЕС согласовали продление санкций против России
Источник РИА Новости: постпреды ЕС согласовали продление санкций против РФ
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Постпреды ЕС согласовали продление антироссийских санкций до января 2025 года, передает агентство РИА Новости со ссылкой на осведомленные источники.
"Постпреды согласовали все пункты, утверждение (на Совете глав МИД ЕС - ред.) ожидается в понедельник", — отметил собеседник издания.
По сведениям источника, министры иностранных дел ЕС официально утвердяет продление рестрикций против России 22 июля.
Санкции были введены в 2014 году из-за событий на Украине и неоднократно расширялись. Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на энергию и продукты питания в Европе и США.
Москва уже неоднократно заявляла о способности справиться с санкционным давлением Запада, которое продолжает усиливаться. Россия отмечает, что санкции неэффективны, в то время как западные страны не принимают поражение в этом вопросе.
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