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СФ одобрил закон о социальных вкладах

СФ одобрил закон о социальных вкладах - 17.07.2024, ПРАЙМ

СФ одобрил закон о социальных вкладах

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, устанавливающий правовые основы для создания в России институтов социального банковского вклада и... | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T12:45+0300

2024-07-17T12:45+0300

2024-07-17T12:46+0300

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, устанавливающий правовые основы для создания в России институтов социального банковского вклада и социального банковского счета.Открытие таких счетов и вкладов будет доступно в электронной форме через Госуслуги и только гражданам, являющимся получателями мер социальной защиты, сведения о назначении которых размещены в госинформсистеме. Банк не будет вправе отказаться от заключения с гражданином договора социального банковского вклада (счета) в случае его соответствия необходимым требованиям. При этом гражданин не сможет иметь более одного действующего договора социального банковского вклада (счета).Максимальный размер денежных средств, который может быть размещен на счете по договору социального банковского вклада, не может превышать 50 тысяч рублей. Внесение денежных средств в иностранной валюте не допускается. Счет можно будет открыть на один год с возможностью продления на такой же срок, если гражданин останется получателем соцподдержки.Максимальная сумма такого вклада не может превышать 50 тысяч рублей, а процентная ставка по нему будет зависеть от конкретного банка. Она будет рассчитываться как максимальная процентная ставка этого банка по вкладам физлиц сроком до года. При этом договор социального вклада должен предусматривать возможности его пополнения в любое время до максимальной суммы, частичного снятия денег и расторжения договора по инициативе гражданина без уменьшения процентной ставки и без комиссий.Проценты по такому вкладу будут перечисляться ежемесячно на отдельный счет, указанный вкладчиком. На сумму до 50 тысяч рублей, находящуюся на социальном банковском счете, будут начисляться проценты по ставке не меньше половины ключевой ставки ЦБ, действующей на дату их начисления, а свыше 50 тысяч рублей - по ставке, установленной в договоре такого счета.Открыть социальный банковский вклад (счет) можно будет лишь в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, который состоит на учете в АСВ и имеет право привлекать деньги физлиц во вклады и на счета. Гражданин будет вправе иметь не более одного действующего социального вклада (счета). Договор будет заключаться в электронной форме с использованием единого портала госуслуг.Банки будут должны обеспечить возможность использования национального платежного инструмента, то есть карты "Мир", для совершения операций по счету. При этом у граждан будет право совершать операции и без использования платежной карты.Кроме того, банкам запрещается взимать плату за открытие и обслуживание социального банковского счета, за предоставление и использование карты "Мир", а также за совершение операций по такому счету в пределах 20 тысяч рублей в месяц.Кабмин РФ установит особенности заключения и продления договора социального банковского вклада (счета), его изменения и расторжения, порядок подачи заявления гражданина на оформление соответствующего договора и проверки гражданина на его соответствие установленным требованиям, отмечается в законе.Закон должен вступить в силу с 1 июля 2025 года. Его положения сначала будут применяться лишь в отношении системно значимых кредитных организаций, а с 1 января 2027 года - и в отношении других банков.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

совфед, ставки по вкладам, банковские вклады, закон