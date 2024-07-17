Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СФ одобрил закон о социальных вкладах - 17.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240717/sf-850208558.html
СФ одобрил закон о социальных вкладах
СФ одобрил закон о социальных вкладах - 17.07.2024, ПРАЙМ
СФ одобрил закон о социальных вкладах
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, устанавливающий правовые основы для создания в России институтов социального банковского вклада и... | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T12:45+0300
2024-07-17T12:46+0300
совфед
ставки по вкладам
банковские вклады
закон
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/70/842527021_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e85214416ed18f764f9240e00b2c726b.jpg
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, устанавливающий правовые основы для создания в России институтов социального банковского вклада и социального банковского счета.Открытие таких счетов и вкладов будет доступно в электронной форме через Госуслуги и только гражданам, являющимся получателями мер социальной защиты, сведения о назначении которых размещены в госинформсистеме. Банк не будет вправе отказаться от заключения с гражданином договора социального банковского вклада (счета) в случае его соответствия необходимым требованиям. При этом гражданин не сможет иметь более одного действующего договора социального банковского вклада (счета).Максимальный размер денежных средств, который может быть размещен на счете по договору социального банковского вклада, не может превышать 50 тысяч рублей. Внесение денежных средств в иностранной валюте не допускается. Счет можно будет открыть на один год с возможностью продления на такой же срок, если гражданин останется получателем соцподдержки.Максимальная сумма такого вклада не может превышать 50 тысяч рублей, а процентная ставка по нему будет зависеть от конкретного банка. Она будет рассчитываться как максимальная процентная ставка этого банка по вкладам физлиц сроком до года. При этом договор социального вклада должен предусматривать возможности его пополнения в любое время до максимальной суммы, частичного снятия денег и расторжения договора по инициативе гражданина без уменьшения процентной ставки и без комиссий.Проценты по такому вкладу будут перечисляться ежемесячно на отдельный счет, указанный вкладчиком. На сумму до 50 тысяч рублей, находящуюся на социальном банковском счете, будут начисляться проценты по ставке не меньше половины ключевой ставки ЦБ, действующей на дату их начисления, а свыше 50 тысяч рублей - по ставке, установленной в договоре такого счета.Открыть социальный банковский вклад (счет) можно будет лишь в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, который состоит на учете в АСВ и имеет право привлекать деньги физлиц во вклады и на счета. Гражданин будет вправе иметь не более одного действующего социального вклада (счета). Договор будет заключаться в электронной форме с использованием единого портала госуслуг.Банки будут должны обеспечить возможность использования национального платежного инструмента, то есть карты "Мир", для совершения операций по счету. При этом у граждан будет право совершать операции и без использования платежной карты.Кроме того, банкам запрещается взимать плату за открытие и обслуживание социального банковского счета, за предоставление и использование карты "Мир", а также за совершение операций по такому счету в пределах 20 тысяч рублей в месяц.Кабмин РФ установит особенности заключения и продления договора социального банковского вклада (счета), его изменения и расторжения, порядок подачи заявления гражданина на оформление соответствующего договора и проверки гражданина на его соответствие установленным требованиям, отмечается в законе.Закон должен вступить в силу с 1 июля 2025 года. Его положения сначала будут применяться лишь в отношении системно значимых кредитных организаций, а с 1 января 2027 года - и в отношении других банков.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/70/842527021_46:0:2775:2047_1920x0_80_0_0_9a66b08f9ab9dca52836bca2f3f40e96.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
совфед, ставки по вкладам, банковские вклады, закон
Совфед, ставки по вкладам, банковские вклады, закон
12:45 17.07.2024 (обновлено: 12:46 17.07.2024)
 
СФ одобрил закон о социальных вкладах

СФ одобрил социальные банковские вклады до 50 тыс рублей по максимальной ставке

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкДень народного единства в Москве
День народного единства в Москве - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, устанавливающий правовые основы для создания в России институтов социального банковского вклада и социального банковского счета.
Открытие таких счетов и вкладов будет доступно в электронной форме через Госуслуги и только гражданам, являющимся получателями мер социальной защиты, сведения о назначении которых размещены в госинформсистеме. Банк не будет вправе отказаться от заключения с гражданином договора социального банковского вклада (счета) в случае его соответствия необходимым требованиям. При этом гражданин не сможет иметь более одного действующего договора социального банковского вклада (счета).
Максимальный размер денежных средств, который может быть размещен на счете по договору социального банковского вклада, не может превышать 50 тысяч рублей. Внесение денежных средств в иностранной валюте не допускается. Счет можно будет открыть на один год с возможностью продления на такой же срок, если гражданин останется получателем соцподдержки.
Максимальная сумма такого вклада не может превышать 50 тысяч рублей, а процентная ставка по нему будет зависеть от конкретного банка. Она будет рассчитываться как максимальная процентная ставка этого банка по вкладам физлиц сроком до года. При этом договор социального вклада должен предусматривать возможности его пополнения в любое время до максимальной суммы, частичного снятия денег и расторжения договора по инициативе гражданина без уменьшения процентной ставки и без комиссий.
Проценты по такому вкладу будут перечисляться ежемесячно на отдельный счет, указанный вкладчиком. На сумму до 50 тысяч рублей, находящуюся на социальном банковском счете, будут начисляться проценты по ставке не меньше половины ключевой ставки ЦБ, действующей на дату их начисления, а свыше 50 тысяч рублей - по ставке, установленной в договоре такого счета.
Открыть социальный банковский вклад (счет) можно будет лишь в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, который состоит на учете в АСВ и имеет право привлекать деньги физлиц во вклады и на счета. Гражданин будет вправе иметь не более одного действующего социального вклада (счета). Договор будет заключаться в электронной форме с использованием единого портала госуслуг.
Банки будут должны обеспечить возможность использования национального платежного инструмента, то есть карты "Мир", для совершения операций по счету. При этом у граждан будет право совершать операции и без использования платежной карты.
Кроме того, банкам запрещается взимать плату за открытие и обслуживание социального банковского счета, за предоставление и использование карты "Мир", а также за совершение операций по такому счету в пределах 20 тысяч рублей в месяц.
Кабмин РФ установит особенности заключения и продления договора социального банковского вклада (счета), его изменения и расторжения, порядок подачи заявления гражданина на оформление соответствующего договора и проверки гражданина на его соответствие установленным требованиям, отмечается в законе.
Закон должен вступить в силу с 1 июля 2025 года. Его положения сначала будут применяться лишь в отношении системно значимых кредитных организаций, а с 1 января 2027 года - и в отношении других банков.
 
Совфедставки по вкладамбанковские вкладызакон
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала