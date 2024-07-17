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СФ повысил порог оплаты налогов и услуг ЖКХ без идентификации - 17.07.2024, ПРАЙМ
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СФ повысил порог оплаты налогов и услуг ЖКХ без идентификации
СФ повысил порог оплаты налогов и услуг ЖКХ без идентификации - 17.07.2024, ПРАЙМ
СФ повысил порог оплаты налогов и услуг ЖКХ без идентификации
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, повышающий с 15 до 60 тысяч рублей порог оплаты физлицами налогов и услуг ЖКХ без идентификации. | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T12:47+0300
2024-07-17T12:47+0300
налоги
жкх
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МОСКВА, 17 июл – ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, повышающий с 15 до 60 тысяч рублей порог оплаты физлицами налогов и услуг ЖКХ без идентификации. Помимо оплаты через банк, оплатить соответствующие услуги и налоги без идентификации можно будет путем почтовых переводов. Закон также предоставляет операторам информсистем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА), и операторам обмена ЦФА право передавать идентификацию клиентов не только таким операторам, но и операторам инвестиционной платформы, а также профучастникам рынка ценных бумаг (за исключением осуществляющих только инвестиционное консультирование). Это расширит спектр услуг, которые предоставляют данные организации, повысит их значимость на финансовом рынке и в целом интенсифицирует эту сферу. Также законом предусматривается коррекция механизма обжалования решений ЦБ об отнесении к группе высокого риска совершения подозрительных операций. Сначала юрлицо или ИП сможет обратиться с заявлением о пересмотре степени риска в Банк России. Регулятор в течение 15 рабочих дней должен рассмотреть его и вынести решение. Если заявитель не согласен с решением ЦБ, он сможет обратится в межведомственную комиссию при Банке России либо в суд. Соответствующие изменения вносятся в закон о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Новый закон вступит в силу со дня официального опубликования, а нормы, касающиеся механизма обжалования решений ЦБ, начнут применяться с 1 октября 2024 года.
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жкх, совфед
Налоги, ЖКХ, Совфед
12:47 17.07.2024
 
СФ повысил порог оплаты налогов и услуг ЖКХ без идентификации

СФ повысил до 60 тысяч рублей порог оплаты налогов и услуг ЖКХ без идентификации

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкНалоги
Налоги - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 17 июл – ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, повышающий с 15 до 60 тысяч рублей порог оплаты физлицами налогов и услуг ЖКХ без идентификации.
Помимо оплаты через банк, оплатить соответствующие услуги и налоги без идентификации можно будет путем почтовых переводов.
Закон также предоставляет операторам информсистем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА), и операторам обмена ЦФА право передавать идентификацию клиентов не только таким операторам, но и операторам инвестиционной платформы, а также профучастникам рынка ценных бумаг (за исключением осуществляющих только инвестиционное консультирование).
Это расширит спектр услуг, которые предоставляют данные организации, повысит их значимость на финансовом рынке и в целом интенсифицирует эту сферу.
Также законом предусматривается коррекция механизма обжалования решений ЦБ об отнесении к группе высокого риска совершения подозрительных операций. Сначала юрлицо или ИП сможет обратиться с заявлением о пересмотре степени риска в Банк России. Регулятор в течение 15 рабочих дней должен рассмотреть его и вынести решение. Если заявитель не согласен с решением ЦБ, он сможет обратится в межведомственную комиссию при Банке России либо в суд.
Соответствующие изменения вносятся в закон о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
Новый закон вступит в силу со дня официального опубликования, а нормы, касающиеся механизма обжалования решений ЦБ, начнут применяться с 1 октября 2024 года.
 
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