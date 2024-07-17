https://1prime.ru/20240717/soglashenie-850207183.html

СФ ратифицировал соглашение с Минском об упрощении размещения ценных бумаг

СФ ратифицировал соглашение с Минском об упрощении размещения ценных бумаг - 17.07.2024, ПРАЙМ

СФ ратифицировал соглашение с Минском об упрощении размещения ценных бумаг

Совет Федерации на заседании в среду одобрил ратификацию соглашения с Белоруссией, упрощающего размещение ценных бумаг для российских и белорусских организаций... | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T12:18+0300

2024-07-17T12:18+0300

2024-07-17T12:18+0300

россия

сф

белоруссия

https://cdnn.1prime.ru/img/83900/17/839001756_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_d304864f67fb1dd27fd7267ac7c39db5.jpg

МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил ратификацию соглашения с Белоруссией, упрощающего размещение ценных бумаг для российских и белорусских организаций на рынках обеих стран. Соглашение обеспечивает признание проспектов ценных бумаг одной страны с целью размещения и обращения этих бумаг на территории другой страны. Соглашением устанавливается, что регистрация проспектов ценных бумаг осуществляется уполномоченным органом государства пребывания эмитента, повторная регистрация на территории другой страны не требуется.

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сф, белоруссия