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СФ ратифицировал соглашение с Минском об упрощении размещения ценных бумаг - 17.07.2024, ПРАЙМ
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СФ ратифицировал соглашение с Минском об упрощении размещения ценных бумаг
СФ ратифицировал соглашение с Минском об упрощении размещения ценных бумаг - 17.07.2024, ПРАЙМ
СФ ратифицировал соглашение с Минском об упрощении размещения ценных бумаг
Совет Федерации на заседании в среду одобрил ратификацию соглашения с Белоруссией, упрощающего размещение ценных бумаг для российских и белорусских организаций... | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T12:18+0300
2024-07-17T12:18+0300
россия
сф
белоруссия
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил ратификацию соглашения с Белоруссией, упрощающего размещение ценных бумаг для российских и белорусских организаций на рынках обеих стран. Соглашение обеспечивает признание проспектов ценных бумаг одной страны с целью размещения и обращения этих бумаг на территории другой страны. Соглашением устанавливается, что регистрация проспектов ценных бумаг осуществляется уполномоченным органом государства пребывания эмитента, повторная регистрация на территории другой страны не требуется.
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россия, сф, белоруссия
РОССИЯ, СФ, БЕЛОРУССИЯ
12:18 17.07.2024
 
СФ ратифицировал соглашение с Минском об упрощении размещения ценных бумаг

СФ ратифицировал соглашение с Белоруссией об упрощении размещения ценных бумаг

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкГерб на здании Совета Федерации РФ
Герб на здании Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил ратификацию соглашения с Белоруссией, упрощающего размещение ценных бумаг для российских и белорусских организаций на рынках обеих стран.
Соглашение обеспечивает признание проспектов ценных бумаг одной страны с целью размещения и обращения этих бумаг на территории другой страны. Соглашением устанавливается, что регистрация проспектов ценных бумаг осуществляется уполномоченным органом государства пребывания эмитента, повторная регистрация на территории другой страны не требуется.
 
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