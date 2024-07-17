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TotalEnergies продает долю в СП в Нигерии за 860 миллионов долларов

TotalEnergies продает долю в СП в Нигерии за 860 миллионов долларов - 17.07.2024, ПРАЙМ

TotalEnergies продает долю в СП в Нигерии за 860 миллионов долларов

Французская энергетическая компания TotalEnergies продает Chappal Energies свою долю в 10% в совместном предприятии (СП) в Нигерии за 860 миллионов долларов,... | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T16:13+0300

2024-07-17T16:13+0300

2024-07-17T16:13+0300

энергетика

totalenergies

бизнес

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Французская энергетическая компания TotalEnergies продает Chappal Energies свою долю в 10% в совместном предприятии (СП) в Нигерии за 860 миллионов долларов, следует из пресс-релиза TotalEnergies. "TotalEnergies сообщает, что ее дочерняя компания TotalEnergies EP Nigeria подписала соглашение купли-продажи с Chappal Energies о продаже своей доли в 10% в лицензиях SPDC JV в Нигерии… Сумма заключенной сделки составила 860 миллионов долларов", - говорится в сообщении. Для завершения сделки требуется соблюдение определенных условий, в том числе получение одобрения соответствующих регулирующих органов. В соответствии с условиями договора, "дочка" TotalEnergies продаст свою долю в SPDC JV, а также все свои права и обязательства в 15 лицензиях компании, по которым преимущественно добывается нефть. В прошлом году уровень добычи по этим лицензиям составил 14 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Компания также передаст долю участия в трех других лицензиях, по которым в основном добывается газ. SPDC JV является совместным предприятием с участием нигерийской государственной компании NNPC (владеет долей 55%), Shell Petroleum Development Company of Nigeria (30%, является оператором), TotalEnergies EP Nigeria (10%) и Nigerian Agip Oil Company (5%). Совместное предприятие владеет 18 лицензиями в дельте реки Нигер. Французская TotalEnergies - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Работает почти в 130 странах, добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке. Штат компании превышает 100 тысяч человек.

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totalenergies, бизнес