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Стали известны обстоятельства крушения SSJ в районе Коломны

Стали известны обстоятельства крушения SSJ в районе Коломны - 17.07.2024, ПРАЙМ

Стали известны обстоятельства крушения SSJ в районе Коломны

Обстоятельства крушения Sukhoi Superjet в Коломне предполагают человеческий фактор. Об этом агентству РИА Новости сообщил источник в авиаотрасли. | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T11:09+0300

2024-07-17T11:09+0300

2024-07-17T11:29+0300

происшествия

россия

ssj

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Обстоятельства крушения Sukhoi Superjet в Коломне предполагают человеческий фактор. Об этом агентству РИА Новости сообщил источник в авиаотрасли.В пятницу 12 июля в подмосковном лесу потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту находились три члена экипажа, они погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело. "На текущий момент обстоятельства указывают на человеческий фактор – есть вопросы к тому, кто и как осуществлял техническое обслуживание самолета перед последним вылетом. Но свое веское слово должны еще сказать компетентные органы", — следует из сообщения источника агентства.В госкорпорации "Ростех" отметили, что в настоящее время необходимо получить официальные данные расследования.

https://1prime.ru/20240716/zaklyuchenie-850186488.html

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