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Стали известны обстоятельства крушения SSJ в районе Коломны - 17.07.2024, ПРАЙМ
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Стали известны обстоятельства крушения SSJ в районе Коломны
Стали известны обстоятельства крушения SSJ в районе Коломны - 17.07.2024, ПРАЙМ
Стали известны обстоятельства крушения SSJ в районе Коломны
Обстоятельства крушения Sukhoi Superjet в Коломне предполагают человеческий фактор. Об этом агентству РИА Новости сообщил источник в авиаотрасли. | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T11:09+0300
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происшествия
россия
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Обстоятельства крушения Sukhoi Superjet в Коломне предполагают человеческий фактор. Об этом агентству РИА Новости сообщил источник в авиаотрасли.В пятницу 12 июля в подмосковном лесу потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту находились три члена экипажа, они погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело. "На текущий момент обстоятельства указывают на человеческий фактор – есть вопросы к тому, кто и как осуществлял техническое обслуживание самолета перед последним вылетом. Но свое веское слово должны еще сказать компетентные органы", — следует из сообщения источника агентства.В госкорпорации "Ростех" отметили, что в настоящее время необходимо получить официальные данные расследования.
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россия, ssj
Происшествия, РОССИЯ, SSJ
11:09 17.07.2024 (обновлено: 11:29 17.07.2024)
 
Стали известны обстоятельства крушения SSJ в районе Коломны

Источник РИА Новости: обстоятельства крушения SSJ указывают на человеческий фактор

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛайнер Sukhoi Superjet 100 на репетиции летной программы открытия МАКС-2021
Лайнер Sukhoi Superjet 100 на репетиции летной программы открытия МАКС-2021 - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Обстоятельства крушения Sukhoi Superjet в Коломне предполагают человеческий фактор. Об этом агентству РИА Новости сообщил источник в авиаотрасли.
В пятницу 12 июля в подмосковном лесу потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту находились три члена экипажа, они погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело.
"На текущий момент обстоятельства указывают на человеческий фактор – есть вопросы к тому, кто и как осуществлял техническое обслуживание самолета перед последним вылетом. Но свое веское слово должны еще сказать компетентные органы", — следует из сообщения источника агентства.
В госкорпорации "Ростех" отметили, что в настоящее время необходимо получить официальные данные расследования.
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