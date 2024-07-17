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Дряхлеет не только Байден: Запад предупредили о старении населения

Дряхлеет не только Байден: Запад предупредили о старении населения - 17.07.2024, ПРАЙМ

Дряхлеет не только Байден: Запад предупредили о старении населения

Население западных стран неуклонно стареет, что может привести к тяжелейшим экономическим последствиям, передает издание Asia Times. | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T09:52+0300

2024-07-17T09:52+0300

2024-07-17T09:52+0300

экономика

запад

население

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Население западных стран неуклонно стареет, что может привести к тяжелейшим экономическим последствиям, передает издание Asia Times."Некрасиво постарел не только бедолага Джо Байден. Стареют все богатые страны мира, и последствия окажутся гораздо более болезненными, чем мимолетное унижение одного-единственного западного лидера", — сказано в материале.Согласно публикации, если рождаемость не повысится, численность трудоспособного населения в странах с высоким уровнем доходов сократится на 20% в течение текущего столетия.Бездетные страны относятся безразлично к своему будущему. Тем не менее, страны среднего уровня доходов будут нести основную тяжесть дефицита трудоспособного населения, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240620/dokazatelstva-849356187.html

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запад, население