Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дряхлеет не только Байден: Запад предупредили о старении населения - 17.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240717/starenie-850200624.html
Дряхлеет не только Байден: Запад предупредили о старении населения
Дряхлеет не только Байден: Запад предупредили о старении населения - 17.07.2024, ПРАЙМ
Дряхлеет не только Байден: Запад предупредили о старении населения
Население западных стран неуклонно стареет, что может привести к тяжелейшим экономическим последствиям, передает издание Asia Times. | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T09:52+0300
2024-07-17T09:52+0300
экономика
запад
население
https://cdnn.1prime.ru/img/76881/60/768816029_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_8024b7570ed6bf7c1e0c8088f9639203.jpg
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Население западных стран неуклонно стареет, что может привести к тяжелейшим экономическим последствиям, передает издание Asia Times."Некрасиво постарел не только бедолага Джо Байден. Стареют все богатые страны мира, и последствия окажутся гораздо более болезненными, чем мимолетное унижение одного-единственного западного лидера", — сказано в материале.Согласно публикации, если рождаемость не повысится, численность трудоспособного населения в странах с высоким уровнем доходов сократится на 20% в течение текущего столетия.Бездетные страны относятся безразлично к своему будущему. Тем не менее, страны среднего уровня доходов будут нести основную тяжесть дефицита трудоспособного населения, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240620/dokazatelstva-849356187.html
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76881/60/768816029_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_b1553b6c7035c4cdeb54342f493a49e7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
запад, население
Экономика, ЗАПАД, население
09:52 17.07.2024
 
Дряхлеет не только Байден: Запад предупредили о старении населения

AT: население трудоспособного возраста в странах Запада сократится на 20%

© fotolia.com / ollyПенсионер
Пенсионер - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
© fotolia.com / olly
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Население западных стран неуклонно стареет, что может привести к тяжелейшим экономическим последствиям, передает издание Asia Times.
"Некрасиво постарел не только бедолага Джо Байден. Стареют все богатые страны мира, и последствия окажутся гораздо более болезненными, чем мимолетное унижение одного-единственного западного лидера", — сказано в материале.
Согласно публикации, если рождаемость не повысится, численность трудоспособного населения в странах с высоким уровнем доходов сократится на 20% в течение текущего столетия.
Бездетные страны относятся безразлично к своему будущему. Тем не менее, страны среднего уровня доходов будут нести основную тяжесть дефицита трудоспособного населения, заключили в издании.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
%Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
В МВФ раскрыли, что сдержит рост экономики еврозоны
20 июня, 17:13
 
ЭкономикаЗАПАДнаселение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала