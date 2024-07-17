https://1prime.ru/20240717/starenie-850200624.html
Дряхлеет не только Байден: Запад предупредили о старении населения
Дряхлеет не только Байден: Запад предупредили о старении населения - 17.07.2024, ПРАЙМ
Дряхлеет не только Байден: Запад предупредили о старении населения
Население западных стран неуклонно стареет, что может привести к тяжелейшим экономическим последствиям, передает издание Asia Times. | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T09:52+0300
2024-07-17T09:52+0300
2024-07-17T09:52+0300
экономика
запад
население
https://cdnn.1prime.ru/img/76881/60/768816029_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_8024b7570ed6bf7c1e0c8088f9639203.jpg
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Население западных стран неуклонно стареет, что может привести к тяжелейшим экономическим последствиям, передает издание Asia Times."Некрасиво постарел не только бедолага Джо Байден. Стареют все богатые страны мира, и последствия окажутся гораздо более болезненными, чем мимолетное унижение одного-единственного западного лидера", — сказано в материале.Согласно публикации, если рождаемость не повысится, численность трудоспособного населения в странах с высоким уровнем доходов сократится на 20% в течение текущего столетия.Бездетные страны относятся безразлично к своему будущему. Тем не менее, страны среднего уровня доходов будут нести основную тяжесть дефицита трудоспособного населения, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240620/dokazatelstva-849356187.html
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76881/60/768816029_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_b1553b6c7035c4cdeb54342f493a49e7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запад, население
Экономика, ЗАПАД, население
Дряхлеет не только Байден: Запад предупредили о старении населения
AT: население трудоспособного возраста в странах Запада сократится на 20%
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ.
Население западных стран неуклонно стареет, что может привести к тяжелейшим экономическим последствиям, передает
издание Asia Times.
"Некрасиво постарел не только бедолага Джо Байден. Стареют все богатые страны мира, и последствия окажутся гораздо более болезненными, чем мимолетное унижение одного-единственного западного лидера", — сказано в материале.
Согласно публикации, если рождаемость не повысится, численность трудоспособного населения в странах с высоким уровнем доходов сократится на 20% в течение текущего столетия.
Бездетные страны относятся безразлично к своему будущему. Тем не менее, страны среднего уровня доходов будут нести основную тяжесть дефицита трудоспособного населения, заключили в издании.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
В МВФ раскрыли, что сдержит рост экономики еврозоны