https://1prime.ru/20240717/stavka-850217937.html
ЦБ: аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год
ЦБ: аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год - 17.07.2024, ПРАЙМ
ЦБ: аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год
Аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке ЦБ РФ на 2024 год до 16,8% с 15,9%, следует из макроэкономического опроса Банка России. | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T16:59+0300
2024-07-17T16:59+0300
2024-07-17T17:00+0300
банк россии
ставка банка россии
https://cdnn.1prime.ru/img/84041/26/840412655_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_6edbec65cda03dd2bcb7f597633c9d17.jpg
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке ЦБ РФ на 2024 год до 16,8% с 15,9%, следует из макроэкономического опроса Банка России. "Ожидания аналитиков по средней ключевой ставке повышены на всем горизонте - на 2024 год до 16,8% годовых (+0,9 процентного пункта), на 2025 год до 15,0% годовых (+2,6 процентного пункта), на 2026 год до 10,6% годовых (+1,2 процентного пункта)", - говорится в материалах ЦБ РФ. Прогноз на конец горизонта, как указывается в документе, - 8,0% годовых. Медианная оценка нейтральной ключевой ставки не изменилась - 7,5% годовых.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84041/26/840412655_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2ec895763a6bb7a5114616f0bf609226.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ставка банка россии
Банк России, ставка Банка России
ЦБ: аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год
ЦБ: аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год до 16,8%
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке ЦБ РФ на 2024 год до 16,8% с 15,9%, следует из макроэкономического опроса Банка России.
"Ожидания аналитиков по средней ключевой ставке повышены на всем горизонте - на 2024 год до 16,8% годовых (+0,9 процентного пункта), на 2025 год до 15,0% годовых (+2,6 процентного пункта), на 2026 год до 10,6% годовых (+1,2 процентного пункта)", - говорится в материалах ЦБ РФ.
Прогноз на конец горизонта, как указывается в документе, - 8,0% годовых. Медианная оценка нейтральной ключевой ставки не изменилась - 7,5% годовых.