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ЦБ: аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год - 17.07.2024, ПРАЙМ
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ЦБ: аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год
ЦБ: аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год - 17.07.2024, ПРАЙМ
ЦБ: аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год
Аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке ЦБ РФ на 2024 год до 16,8% с 15,9%, следует из макроэкономического опроса Банка России. | 17.07.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке ЦБ РФ на 2024 год до 16,8% с 15,9%, следует из макроэкономического опроса Банка России. "Ожидания аналитиков по средней ключевой ставке повышены на всем горизонте - на 2024 год до 16,8% годовых (+0,9 процентного пункта), на 2025 год до 15,0% годовых (+2,6 процентного пункта), на 2026 год до 10,6% годовых (+1,2 процентного пункта)", - говорится в материалах ЦБ РФ. Прогноз на конец горизонта, как указывается в документе, - 8,0% годовых. Медианная оценка нейтральной ключевой ставки не изменилась - 7,5% годовых.
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Банк России, ставка Банка России
16:59 17.07.2024 (обновлено: 17:00 17.07.2024)
 
ЦБ: аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год

ЦБ: аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год до 16,8%

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкБанк России
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке ЦБ РФ на 2024 год до 16,8% с 15,9%, следует из макроэкономического опроса Банка России.
"Ожидания аналитиков по средней ключевой ставке повышены на всем горизонте - на 2024 год до 16,8% годовых (+0,9 процентного пункта), на 2025 год до 15,0% годовых (+2,6 процентного пункта), на 2026 год до 10,6% годовых (+1,2 процентного пункта)", - говорится в материалах ЦБ РФ.
Прогноз на конец горизонта, как указывается в документе, - 8,0% годовых. Медианная оценка нейтральной ключевой ставки не изменилась - 7,5% годовых.
 
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