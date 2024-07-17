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ЦБ: аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год

ЦБ: аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год - 17.07.2024, ПРАЙМ

ЦБ: аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год

Аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке ЦБ РФ на 2024 год до 16,8% с 15,9%, следует из макроэкономического опроса Банка России. | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T16:59+0300

2024-07-17T16:59+0300

2024-07-17T17:00+0300

банк россии

ставка банка россии

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке ЦБ РФ на 2024 год до 16,8% с 15,9%, следует из макроэкономического опроса Банка России. "Ожидания аналитиков по средней ключевой ставке повышены на всем горизонте - на 2024 год до 16,8% годовых (+0,9 процентного пункта), на 2025 год до 15,0% годовых (+2,6 процентного пункта), на 2026 год до 10,6% годовых (+1,2 процентного пункта)", - говорится в материалах ЦБ РФ. Прогноз на конец горизонта, как указывается в документе, - 8,0% годовых. Медианная оценка нейтральной ключевой ставки не изменилась - 7,5% годовых.

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ставка банка россии