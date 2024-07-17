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В Германии осудили мужчину за поставки электроники в Россию
В Германии осудили мужчину за поставки электроники в Россию - 17.07.2024, ПРАЙМ
В Германии осудили мужчину за поставки электроники в Россию
Бывшего бизнесмена с гражданством России и Германии приговорили к шести годам и девяти месяцам тюрьмы за незаконную поставку электроники в Россию, сообщает... | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T15:47+0300
2024-07-17T15:47+0300
2024-07-17T15:49+0300
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Бывшего бизнесмена с гражданством России и Германии приговорили к шести годам и девяти месяцам тюрьмы за незаконную поставку электроники в Россию, сообщает агентство DPA."Высший земельный суд Штутгарта приговорил бывшего бизнесмена из Саара к шести годам и девяти месяцам тюремного заключения за незаконную поставку компонентов для беспилотников в Россию", — сказано в сообщении агентства.Суд посчитал, что эти компоненты могут использоваться в военных целях. Жена осужденного была также приговорена к году и девяти месяцам условного заключения.В период с января 2020 года по март 2023 года бывший бизнесмен продал российской компании 26 компонентов военного оборудования. Общая стоимость этих компонентов, поставленных в обход санкций, составила 715 тысяч евро.
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россия, электроника, германия
РОССИЯ, электроника, ГЕРМАНИЯ
В Германии осудили мужчину за поставки электроники в Россию
Россиянина осудили в ФРГ к 6 годам и 9 месяцам заключения за поставки электроники в РФ
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Бывшего бизнесмена с гражданством России и Германии приговорили к шести годам и девяти месяцам тюрьмы за незаконную поставку электроники в Россию, сообщает агентство DPA.
"Высший земельный суд Штутгарта приговорил бывшего бизнесмена из Саара к шести годам и девяти месяцам тюремного заключения за незаконную поставку компонентов для беспилотников в Россию", — сказано в сообщении агентства.
Суд посчитал, что эти компоненты могут использоваться в военных целях. Жена осужденного была также приговорена к году и девяти месяцам условного заключения.
В период с января 2020 года по март 2023 года бывший бизнесмен продал российской компании 26 компонентов военного оборудования. Общая стоимость этих компонентов, поставленных в обход санкций, составила 715 тысяч евро.
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