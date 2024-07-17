https://1prime.ru/20240717/sud-850214807.html

В Германии осудили мужчину за поставки электроники в Россию

В Германии осудили мужчину за поставки электроники в Россию - 17.07.2024, ПРАЙМ

В Германии осудили мужчину за поставки электроники в Россию

Бывшего бизнесмена с гражданством России и Германии приговорили к шести годам и девяти месяцам тюрьмы за незаконную поставку электроники в Россию, сообщает... | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T15:47+0300

2024-07-17T15:47+0300

2024-07-17T15:49+0300

россия

электроника

германия

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/58/841455823_0:250:2400:1600_1920x0_80_0_0_ffd4dc3743d5e2ac23ae1ac1f8234b73.jpg

МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Бывшего бизнесмена с гражданством России и Германии приговорили к шести годам и девяти месяцам тюрьмы за незаконную поставку электроники в Россию, сообщает агентство DPA."Высший земельный суд Штутгарта приговорил бывшего бизнесмена из Саара к шести годам и девяти месяцам тюремного заключения за незаконную поставку компонентов для беспилотников в Россию", — сказано в сообщении агентства.Суд посчитал, что эти компоненты могут использоваться в военных целях. Жена осужденного была также приговорена к году и девяти месяцам условного заключения.В период с января 2020 года по март 2023 года бывший бизнесмен продал российской компании 26 компонентов военного оборудования. Общая стоимость этих компонентов, поставленных в обход санкций, составила 715 тысяч евро.

https://1prime.ru/20240506/yandex--847933198.html

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, электроника, германия