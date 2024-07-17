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Корабли Тихоокеанского флота вошли в Красное море
Корабли Тихоокеанского флота вошли в Красное море - 17.07.2024, ПРАЙМ
Корабли Тихоокеанского флота вошли в Красное море
Ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" прошли Суэцкий канал и вошли в Красное море, сообщил отдел информационного обеспечения Тихоокеанского... | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T15:54+0300
2024-07-17T15:54+0300
2024-07-17T15:54+0300
флот
красное море
суэцкий канал
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" прошли Суэцкий канал и вошли в Красное море, сообщил отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота"Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера (ГРКР) "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" завершил прохождение Суэцкого канала и вышел из Средиземного в Красное море", - сообщается в отделе. Оба экипажа кораблей продолжают достижение целей, поставленных в рамках похода, отмечается в сообщении. За несколько дней до появления информации о выходе в Красное море команды успешно выполнили поставленные учебно-боевые задачи в составе постоянного соединения кораблей ВМФ РФ в Средиземном море, отметили в отделе. Отряд кораблей ТОФ продолжает поход с 22 января 2024 года. С тех пор моряками были проведены многочисленные тренировки по боевой подготовке и организации повседневной деятельности экипажей в рамках похода. Корабли также зашли в порты Индии, Шри-Ланки, Ирана, Катара и Эритреи.
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флот, красное море, суэцкий канал
флот, Красное море, Суэцкий канал
Корабли Тихоокеанского флота вошли в Красное море
Отдел информационного обеспечения ТОФ: отряд кораблей ТОФ вошел в Красное море
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" прошли Суэцкий канал и вошли в Красное море, сообщил отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота
"Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера (ГРКР) "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" завершил прохождение Суэцкого канала и вышел из Средиземного в Красное море", - сообщается в отделе.
Оба экипажа кораблей продолжают достижение целей, поставленных в рамках похода, отмечается в сообщении. За несколько дней до появления информации о выходе в Красное море команды успешно выполнили поставленные учебно-боевые задачи в составе постоянного соединения кораблей ВМФ РФ в Средиземном море, отметили в отделе.
Отряд кораблей ТОФ продолжает поход с 22 января 2024 года. С тех пор моряками были проведены многочисленные тренировки по боевой подготовке и организации повседневной деятельности экипажей в рамках похода. Корабли также зашли в порты Индии, Шри-Ланки, Ирана, Катара и Эритреи.