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Корабли Тихоокеанского флота вошли в Красное море

Корабли Тихоокеанского флота вошли в Красное море - 17.07.2024, ПРАЙМ

Корабли Тихоокеанского флота вошли в Красное море

Ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" прошли Суэцкий канал и вошли в Красное море, сообщил отдел информационного обеспечения Тихоокеанского... | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T15:54+0300

2024-07-17T15:54+0300

2024-07-17T15:54+0300

флот

красное море

суэцкий канал

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" прошли Суэцкий канал и вошли в Красное море, сообщил отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота"Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера (ГРКР) "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" завершил прохождение Суэцкого канала и вышел из Средиземного в Красное море", - сообщается в отделе. Оба экипажа кораблей продолжают достижение целей, поставленных в рамках похода, отмечается в сообщении. За несколько дней до появления информации о выходе в Красное море команды успешно выполнили поставленные учебно-боевые задачи в составе постоянного соединения кораблей ВМФ РФ в Средиземном море, отметили в отделе. Отряд кораблей ТОФ продолжает поход с 22 января 2024 года. С тех пор моряками были проведены многочисленные тренировки по боевой подготовке и организации повседневной деятельности экипажей в рамках похода. Корабли также зашли в порты Индии, Шри-Ланки, Ирана, Катара и Эритреи.

красное море

суэцкий канал

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флот, красное море, суэцкий канал