https://1prime.ru/20240717/tramp-850212371.html

ФБР все еще не может определить мотив стрелявшего в Трампа, пишет AP

ФБР все еще не может определить мотив стрелявшего в Трампа, пишет AP - 17.07.2024, ПРАЙМ

ФБР все еще не может определить мотив стрелявшего в Трампа, пишет AP

Федеральное бюро расследований пока не смогло назвать мотивы покушавшегося на убийство Дональда Трампа Томаса Мэттью Крукса. Об этом пишет издание Associated... | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T14:43+0300

2024-07-17T14:43+0300

2024-07-17T14:46+0300

фбр

дональд трамп

покушение на дональда трампа

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Федеральное бюро расследований пока не смогло назвать мотивы покушавшегося на убийство Дональда Трампа Томаса Мэттью Крукса. Об этом пишет издание Associated Press, сославшись на источник в правоохранительных органах.13 июля Трамп выступал в Пенсильвании. Его речь была прервана из-за стрельбы. Кандидат в американские лидеры получил ранение в ухо и потерял много крови, также сообщалось об одном погибшем и двух раненых.Стрелком был 20-летний Томас Мэттью Крукс. Он производит выстрелы с крыши производственного здания на расстоянии около 100 метров от сцены. Сообщалось, что секретная служба США его застрелила.Как отмечали в ФБР, произошедшее квалифицируется как покушение на убийство Трампа."Даже после того, как ФБР взломало телефон Томаса Мэтью Крукса, прошерстило его компьютер, дом и машину, а также опросило более 100 человек, загадка, почему он открыл огонь на выступлении Трампа в субботу…, остается трудной для понимания", - пишет AP.Издание приводит слова источника, который рассказал, что ФБР еще не обнаружило в телефоне Крукса мотивов его поступка или свидетельств, действовал ли он в одиночку.

https://1prime.ru/20240717/trump-850204669.html

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фбр, дональд трамп, покушение на дональда трампа