Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФБР все еще не может определить мотив стрелявшего в Трампа, пишет AP - 17.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240717/tramp-850212371.html
ФБР все еще не может определить мотив стрелявшего в Трампа, пишет AP
ФБР все еще не может определить мотив стрелявшего в Трампа, пишет AP - 17.07.2024, ПРАЙМ
ФБР все еще не может определить мотив стрелявшего в Трампа, пишет AP
Федеральное бюро расследований пока не смогло назвать мотивы покушавшегося на убийство Дональда Трампа Томаса Мэттью Крукса. Об этом пишет издание Associated... | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T14:43+0300
2024-07-17T14:46+0300
фбр
дональд трамп
покушение на дональда трампа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151971_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7a016cc0c9221c00664a8f1fcd50880f.jpg
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Федеральное бюро расследований пока не смогло назвать мотивы покушавшегося на убийство Дональда Трампа Томаса Мэттью Крукса. Об этом пишет издание Associated Press, сославшись на источник в правоохранительных органах.13 июля Трамп выступал в Пенсильвании. Его речь была прервана из-за стрельбы. Кандидат в американские лидеры получил ранение в ухо и потерял много крови, также сообщалось об одном погибшем и двух раненых.Стрелком был 20-летний Томас Мэттью Крукс. Он производит выстрелы с крыши производственного здания на расстоянии около 100 метров от сцены. Сообщалось, что секретная служба США его застрелила.Как отмечали в ФБР, произошедшее квалифицируется как покушение на убийство Трампа."Даже после того, как ФБР взломало телефон Томаса Мэтью Крукса, прошерстило его компьютер, дом и машину, а также опросило более 100 человек, загадка, почему он открыл огонь на выступлении Трампа в субботу…, остается трудной для понимания", - пишет AP.Издание приводит слова источника, который рассказал, что ФБР еще не обнаружило в телефоне Крукса мотивов его поступка или свидетельств, действовал ли он в одиночку.
https://1prime.ru/20240717/trump-850204669.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151971_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7839ac474485c72c1b5ebc923fb0371b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
фбр, дональд трамп, покушение на дональда трампа
ФБР, Дональд Трамп, покушение на Дональда Трампа
14:43 17.07.2024 (обновлено: 14:46 17.07.2024)
 
ФБР все еще не может определить мотив стрелявшего в Трампа, пишет AP

AP: ФБР все еще не может определить мотив совершившего покушение на Трампа

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Федеральное бюро расследований пока не смогло назвать мотивы покушавшегося на убийство Дональда Трампа Томаса Мэттью Крукса. Об этом пишет издание Associated Press, сославшись на источник в правоохранительных органах.
13 июля Трамп выступал в Пенсильвании. Его речь была прервана из-за стрельбы. Кандидат в американские лидеры получил ранение в ухо и потерял много крови, также сообщалось об одном погибшем и двух раненых.
Стрелком был 20-летний Томас Мэттью Крукс. Он производит выстрелы с крыши производственного здания на расстоянии около 100 метров от сцены. Сообщалось, что секретная служба США его застрелила.
Как отмечали в ФБР, произошедшее квалифицируется как покушение на убийство Трампа.
"Даже после того, как ФБР взломало телефон Томаса Мэтью Крукса, прошерстило его компьютер, дом и машину, а также опросило более 100 человек, загадка, почему он открыл огонь на выступлении Трампа в субботу…, остается трудной для понимания", - пишет AP.
Издание приводит слова источника, который рассказал, что ФБР еще не обнаружило в телефоне Крукса мотивов его поступка или свидетельств, действовал ли он в одиночку.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
Bloomberg: Трамп потребовал от Тайваня плату за защиту от Китая
11:38
 
ФБРДональд Трамппокушение на Дональда Трампа
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала