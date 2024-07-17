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ФБР все еще не может определить мотив стрелявшего в Трампа, пишет AP
ФБР все еще не может определить мотив стрелявшего в Трампа, пишет AP - 17.07.2024, ПРАЙМ
ФБР все еще не может определить мотив стрелявшего в Трампа, пишет AP
Федеральное бюро расследований пока не смогло назвать мотивы покушавшегося на убийство Дональда Трампа Томаса Мэттью Крукса. Об этом пишет издание Associated... | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T14:43+0300
2024-07-17T14:43+0300
2024-07-17T14:46+0300
фбр
дональд трамп
покушение на дональда трампа
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Федеральное бюро расследований пока не смогло назвать мотивы покушавшегося на убийство Дональда Трампа Томаса Мэттью Крукса. Об этом пишет издание Associated Press, сославшись на источник в правоохранительных органах.13 июля Трамп выступал в Пенсильвании. Его речь была прервана из-за стрельбы. Кандидат в американские лидеры получил ранение в ухо и потерял много крови, также сообщалось об одном погибшем и двух раненых.Стрелком был 20-летний Томас Мэттью Крукс. Он производит выстрелы с крыши производственного здания на расстоянии около 100 метров от сцены. Сообщалось, что секретная служба США его застрелила.Как отмечали в ФБР, произошедшее квалифицируется как покушение на убийство Трампа."Даже после того, как ФБР взломало телефон Томаса Мэтью Крукса, прошерстило его компьютер, дом и машину, а также опросило более 100 человек, загадка, почему он открыл огонь на выступлении Трампа в субботу…, остается трудной для понимания", - пишет AP.Издание приводит слова источника, который рассказал, что ФБР еще не обнаружило в телефоне Крукса мотивов его поступка или свидетельств, действовал ли он в одиночку.
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фбр, дональд трамп, покушение на дональда трампа
ФБР, Дональд Трамп, покушение на Дональда Трампа
ФБР все еще не может определить мотив стрелявшего в Трампа, пишет AP
AP: ФБР все еще не может определить мотив совершившего покушение на Трампа
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ.
Федеральное бюро расследований пока не смогло назвать мотивы покушавшегося на убийство Дональда Трампа Томаса Мэттью Крукса. Об этом пишет издание Associated Press
, сославшись на источник в правоохранительных органах.
13 июля Трамп выступал в Пенсильвании. Его речь была прервана из-за стрельбы. Кандидат в американские лидеры получил ранение в ухо и потерял много крови, также сообщалось об одном погибшем и двух раненых.
Стрелком был 20-летний Томас Мэттью Крукс. Он производит выстрелы с крыши производственного здания на расстоянии около 100 метров от сцены. Сообщалось, что секретная служба США его застрелила.
Как отмечали в ФБР, произошедшее квалифицируется как покушение на убийство Трампа.
"Даже после того, как ФБР взломало телефон Томаса Мэтью Крукса, прошерстило его компьютер, дом и машину, а также опросило более 100 человек, загадка, почему он открыл огонь на выступлении Трампа в субботу…, остается трудной для понимания", - пишет AP.
Издание приводит слова источника, который рассказал, что ФБР еще не обнаружило в телефоне Крукса мотивов его поступка или свидетельств, действовал ли он в одиночку.
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