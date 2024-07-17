Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
CBS: охрану Трампа усилили собаками-роботами - 17.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240717/tramp-850214388.html
CBS: охрану Трампа усилили собаками-роботами
CBS: охрану Трампа усилили собаками-роботами - 17.07.2024, ПРАЙМ
CBS: охрану Трампа усилили собаками-роботами
Секретная служба США усилила личную охрану бывшего президента Дональда Трампа после информации о планируемом покушении на него, передает телеканал CBS News со... | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T15:35+0300
2024-07-17T15:49+0300
политика
сша
дональд трамп
покушение на дональда трампа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151706_0:51:3074:1780_1920x0_80_0_0_c4203b85e8ea9d7c31a0d65fe889d347.jpg
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Секретная служба США усилила личную охрану бывшего президента Дональда Трампа после информации о планируемом покушении на него, передает телеканал CBS News со ссылкой на американских чиновников."Узнав о возросшей угрозе, совет национальной безопасности связался с секретной службой. В ответ секретная служба в июне увеличила ресурсы и активы для защиты Трампа. Были предоставлены дополнительные ресурсы, включая персонал противоштурмовой группы, персонал контрснайперской группы, дроны и собаки-роботы", — отмечается в сообщении.Ранее американские разведывательные службы сообщили о доказательствах заговора Ирана с целью убийства Трампа, возможно, перед ноябрьскими выборами. Тегеран опроверг обвинения и назвал их необоснованными.Покушение на бывшего американского лиидера произошло в Пенсильвании 13 июля во время митинга. Стрелявший, Томас Мэттью Крукс, производит выстрелы с крыши производственного здания на расстоянии около 100 метров от сцены.
https://1prime.ru/20240717/nato-850203053.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151706_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_824707153f14522eb083ef85b6f1644a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, дональд трамп, покушение на дональда трампа
Политика, США, Дональд Трамп, покушение на Дональда Трампа
15:35 17.07.2024 (обновлено: 15:49 17.07.2024)
 
CBS: охрану Трампа усилили собаками-роботами

CBS: охрану Трампа усилили противоштурмовой группой, БПЛА и собаками-роботами

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Секретная служба США усилила личную охрану бывшего президента Дональда Трампа после информации о планируемом покушении на него, передает телеканал CBS News со ссылкой на американских чиновников.
"Узнав о возросшей угрозе, совет национальной безопасности связался с секретной службой. В ответ секретная служба в июне увеличила ресурсы и активы для защиты Трампа. Были предоставлены дополнительные ресурсы, включая персонал противоштурмовой группы, персонал контрснайперской группы, дроны и собаки-роботы", — отмечается в сообщении.
Ранее американские разведывательные службы сообщили о доказательствах заговора Ирана с целью убийства Трампа, возможно, перед ноябрьскими выборами. Тегеран опроверг обвинения и назвал их необоснованными.
Покушение на бывшего американского лиидера произошло в Пенсильвании 13 июля во время митинга. Стрелявший, Томас Мэттью Крукс, производит выстрелы с крыши производственного здания на расстоянии около 100 метров от сцены.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
Между Путиным и Трампом. Названа главная угроза для НАТО
10:50
 
ПолитикаСШАДональд Трамппокушение на Дональда Трампа
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала