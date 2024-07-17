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CBS: охрану Трампа усилили собаками-роботами
CBS: охрану Трампа усилили собаками-роботами - 17.07.2024, ПРАЙМ
CBS: охрану Трампа усилили собаками-роботами
Секретная служба США усилила личную охрану бывшего президента Дональда Трампа после информации о планируемом покушении на него, передает телеканал CBS News со... | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T15:35+0300
2024-07-17T15:35+0300
2024-07-17T15:49+0300
политика
сша
дональд трамп
покушение на дональда трампа
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Секретная служба США усилила личную охрану бывшего президента Дональда Трампа после информации о планируемом покушении на него, передает телеканал CBS News со ссылкой на американских чиновников."Узнав о возросшей угрозе, совет национальной безопасности связался с секретной службой. В ответ секретная служба в июне увеличила ресурсы и активы для защиты Трампа. Были предоставлены дополнительные ресурсы, включая персонал противоштурмовой группы, персонал контрснайперской группы, дроны и собаки-роботы", — отмечается в сообщении.Ранее американские разведывательные службы сообщили о доказательствах заговора Ирана с целью убийства Трампа, возможно, перед ноябрьскими выборами. Тегеран опроверг обвинения и назвал их необоснованными.Покушение на бывшего американского лиидера произошло в Пенсильвании 13 июля во время митинга. Стрелявший, Томас Мэттью Крукс, производит выстрелы с крыши производственного здания на расстоянии около 100 метров от сцены.
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сша, дональд трамп, покушение на дональда трампа
Политика, США, Дональд Трамп, покушение на Дональда Трампа
CBS: охрану Трампа усилили собаками-роботами
CBS: охрану Трампа усилили противоштурмовой группой, БПЛА и собаками-роботами
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ.
Секретная служба США усилила личную охрану бывшего президента Дональда Трампа после информации о планируемом покушении на него, передает
телеканал CBS News со ссылкой на американских чиновников.
"Узнав о возросшей угрозе, совет национальной безопасности связался с секретной службой. В ответ секретная служба в июне увеличила ресурсы и активы для защиты Трампа. Были предоставлены дополнительные ресурсы, включая персонал противоштурмовой группы, персонал контрснайперской группы, дроны и собаки-роботы", — отмечается в сообщении.
Ранее американские разведывательные службы сообщили о доказательствах заговора Ирана с целью убийства Трампа, возможно, перед ноябрьскими выборами. Тегеран опроверг обвинения и назвал их необоснованными.
Покушение на бывшего американского лиидера произошло в Пенсильвании 13 июля во время митинга. Стрелявший, Томас Мэттью Крукс, производит выстрелы с крыши производственного здания на расстоянии около 100 метров от сцены.
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