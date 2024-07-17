https://1prime.ru/20240717/tramp-850214388.html

CBS: охрану Трампа усилили собаками-роботами

CBS: охрану Трампа усилили собаками-роботами - 17.07.2024, ПРАЙМ

CBS: охрану Трампа усилили собаками-роботами

Секретная служба США усилила личную охрану бывшего президента Дональда Трампа после информации о планируемом покушении на него, передает телеканал CBS News со... | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T15:35+0300

2024-07-17T15:35+0300

2024-07-17T15:49+0300

политика

сша

дональд трамп

покушение на дональда трампа

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Секретная служба США усилила личную охрану бывшего президента Дональда Трампа после информации о планируемом покушении на него, передает телеканал CBS News со ссылкой на американских чиновников."Узнав о возросшей угрозе, совет национальной безопасности связался с секретной службой. В ответ секретная служба в июне увеличила ресурсы и активы для защиты Трампа. Были предоставлены дополнительные ресурсы, включая персонал противоштурмовой группы, персонал контрснайперской группы, дроны и собаки-роботы", — отмечается в сообщении.Ранее американские разведывательные службы сообщили о доказательствах заговора Ирана с целью убийства Трампа, возможно, перед ноябрьскими выборами. Тегеран опроверг обвинения и назвал их необоснованными.Покушение на бывшего американского лиидера произошло в Пенсильвании 13 июля во время митинга. Стрелявший, Томас Мэттью Крукс, производит выстрелы с крыши производственного здания на расстоянии около 100 метров от сцены.

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сша, дональд трамп, покушение на дональда трампа