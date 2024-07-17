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Bloomberg: Трамп потребовал от Тайваня плату за защиту от Китая

Bloomberg: Трамп потребовал от Тайваня плату за защиту от Китая - 17.07.2024, ПРАЙМ

Bloomberg: Трамп потребовал от Тайваня плату за защиту от Китая

Трамп потребовал от Тайваня заплатить за защиту от Китая, заявил экс-президент США Дональд Трамп в беседе с изданием Bloomberg. | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T11:38+0300

2024-07-17T11:38+0300

2024-07-17T11:38+0300

политика

сша

тайвань

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Трамп потребовал от Тайваня заплатить за защиту от Китая, заявил экс-президент США Дональд Трамп в беседе с изданием Bloomberg."Я думаю, Тайвань должен платить нам за защиту. Знаете, мы ничем не отличаемся от страховой компании. Тайвань ничего нам ничего не платит", — отметил Трамп.Кандидат на пост главы Белого дома также отметил, что Тайваню не стоит проявлять лишню самоуверенность. Кроме того, небольшое островное государство смогло отобрать у США весь бизнес по производству микросхем. Теперь американская сторона вынуждена вкладывать миллиарды в производство чипов, пока Тайвань неуклонно богатеет.Тайвань производит более 90% самых современных чипов в мире, в основном через Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC), крупнейшего в мире производителя и основного поставщика Apple и Nvidia. TSMC тратит миллиарды на строительство новых заводов за рубежом, в том числе 65 миллиардов долларов на три завода в американском штате Аризона, хотя утверждает, что большая часть производства останется на Тайване.В ответ на комментарии Трампа премьер-министр Тайваня Чо Чжун Тай заявил, что у Тайваня и США хорошие отношения, несмотря на отсутствие официальных связей, но добавил, что государство наращивает свой потенциал для самозащиты.Ранее СМИ сообщали, что США продают Тайваню оружие на миллиарды долларов в соответствии с законодательными обязательствами предоставить ему средства для самообороны. Эти продажи заметно увеличились во время президентства Трампа.

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сша, тайвань