https://1prime.ru/20240717/trump-850209464.html

"Им никто не нужен". Трамп неожиданно высказался о России и Китае

"Им никто не нужен". Трамп неожиданно высказался о России и Китае - 17.07.2024, ПРАЙМ

"Им никто не нужен". Трамп неожиданно высказался о России и Китае

Президент Соедиенных Штатов Джо Байден приложил руку к сближению отношений Москвы и Пекина, рассказал экс-перзидент Дональд Трамп в интервью агентству... | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T12:57+0300

2024-07-17T12:57+0300

2024-07-17T12:57+0300

политика

россия

китай

дональд трамп

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Президент Соедиенных Штатов Джо Байден приложил руку к сближению отношений Москвы и Пекина, рассказал экс-перзидент Дональд Трамп в интервью агентству Bloomberg."Знаете ли, три с половиной года назад мы допустили худшее, что произошло, потому что Байден — глупый человек. Он заставил Россию и Китай вступить в брак. Они поженились. Затем они приняли к себе маленького двоюродного брата — Иран, а затем они взяли к себе Северную Корею. Им больше никто не нужен", — отметил кандидат на пост главы Белого дома.Трамп также предупердил, что из-за некомпетентности Байдена мир может оказаться на грани ядерной катастрофы в течение ближайших пяти месяцев.Ранее СМИ сообщали, что в демократической партии возникают призывы выдвинуть другого кандидата на замену Байдену после его провала на дебатах с Трампом. Сам же политик уверенно заявил, что намерен идти в этой гонке до конца.

https://1prime.ru/20240716/tramp-850136101.html

китай

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россия, китай, дональд трамп