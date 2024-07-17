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"Им никто не нужен". Трамп неожиданно высказался о России и Китае - 17.07.2024, ПРАЙМ
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"Им никто не нужен". Трамп неожиданно высказался о России и Китае
"Им никто не нужен". Трамп неожиданно высказался о России и Китае - 17.07.2024, ПРАЙМ
"Им никто не нужен". Трамп неожиданно высказался о России и Китае
Президент Соедиенных Штатов Джо Байден приложил руку к сближению отношений Москвы и Пекина, рассказал экс-перзидент Дональд Трамп в интервью агентству... | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T12:57+0300
2024-07-17T12:57+0300
политика
россия
китай
дональд трамп
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Президент Соедиенных Штатов Джо Байден приложил руку к сближению отношений Москвы и Пекина, рассказал экс-перзидент Дональд Трамп в интервью агентству Bloomberg."Знаете ли, три с половиной года назад мы допустили худшее, что произошло, потому что Байден — глупый человек. Он заставил Россию и Китай вступить в брак. Они поженились. Затем они приняли к себе маленького двоюродного брата — Иран, а затем они взяли к себе Северную Корею. Им больше никто не нужен", — отметил кандидат на пост главы Белого дома.Трамп также предупердил, что из-за некомпетентности Байдена мир может оказаться на грани ядерной катастрофы в течение ближайших пяти месяцев.Ранее СМИ сообщали, что в демократической партии возникают призывы выдвинуть другого кандидата на замену Байдену после его провала на дебатах с Трампом. Сам же политик уверенно заявил, что намерен идти в этой гонке до конца.
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россия, китай, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, КИТАЙ, Дональд Трамп
12:57 17.07.2024
 
"Им никто не нужен". Трамп неожиданно высказался о России и Китае

Трамп: Байден привел к сближению России и Китая

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Президент Соедиенных Штатов Джо Байден приложил руку к сближению отношений Москвы и Пекина, рассказал экс-перзидент Дональд Трамп в интервью агентству Bloomberg.
"Знаете ли, три с половиной года назад мы допустили худшее, что произошло, потому что Байден — глупый человек. Он заставил Россию и Китай вступить в брак. Они поженились. Затем они приняли к себе маленького двоюродного брата — Иран, а затем они взяли к себе Северную Корею. Им больше никто не нужен", — отметил кандидат на пост главы Белого дома.
Трамп также предупердил, что из-за некомпетентности Байдена мир может оказаться на грани ядерной катастрофы в течение ближайших пяти месяцев.
Ранее СМИ сообщали, что в демократической партии возникают призывы выдвинуть другого кандидата на замену Байдену после его провала на дебатах с Трампом. Сам же политик уверенно заявил, что намерен идти в этой гонке до конца.
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ПолитикаРОССИЯКИТАЙДональд Трамп
 
 
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