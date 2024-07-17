https://1prime.ru/20240717/tsb-850211936.html

Банк России получит право на постоянное пользование государственной землей

Банк России получит право на постоянное пользование государственной землей - 17.07.2024, ПРАЙМ

Банк России получит право на постоянное пользование государственной землей

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, добавляющий Банк России в перечень организаций, которым могут предоставляться в постоянное пользование... | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T14:26+0300

2024-07-17T14:26+0300

2024-07-17T14:26+0300

банк россии

совфед

закон

https://cdnn.1prime.ru/img/84146/44/841464403_0:0:3103:1745_1920x0_80_0_0_a856e8523f6ad24d5c64040d964a809f.jpg

МОСКВА, 17 июл – ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, добавляющий Банк России в перечень организаций, которым могут предоставляться в постоянное пользование земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности. Закон также уточняет основания для отказа в предоставлении земельного участка без проведения торгов, в том числе в случае если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории (КРТ) либо принято такое решение, в случае если для заключения договора о КРТ не требуется. Устанавливается, что образование и раздел земельного участка, предоставленного для КРТ, может осуществляться без утвержденного проекта межевания территории.

https://1prime.ru/20240716/ekonomika-850190769.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

совфед, закон