https://1prime.ru/20240717/tsb-850211936.html
Банк России получит право на постоянное пользование государственной землей
Банк России получит право на постоянное пользование государственной землей - 17.07.2024, ПРАЙМ
Банк России получит право на постоянное пользование государственной землей
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, добавляющий Банк России в перечень организаций, которым могут предоставляться в постоянное пользование... | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T14:26+0300
2024-07-17T14:26+0300
2024-07-17T14:26+0300
банк россии
совфед
закон
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/44/841464403_0:0:3103:1745_1920x0_80_0_0_a856e8523f6ad24d5c64040d964a809f.jpg
МОСКВА, 17 июл – ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, добавляющий Банк России в перечень организаций, которым могут предоставляться в постоянное пользование земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности. Закон также уточняет основания для отказа в предоставлении земельного участка без проведения торгов, в том числе в случае если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории (КРТ) либо принято такое решение, в случае если для заключения договора о КРТ не требуется. Устанавливается, что образование и раздел земельного участка, предоставленного для КРТ, может осуществляться без утвержденного проекта межевания территории.
https://1prime.ru/20240716/ekonomika-850190769.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/44/841464403_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_efb703fc18e27e2c6fb8305f4ce5494e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совфед, закон
Банк России, Совфед, закон
Банк России получит право на постоянное пользование государственной землей
СФ одобрил закон о праве ЦБ на постоянное пользование государственной землей
МОСКВА, 17 июл – ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, добавляющий Банк России в перечень организаций, которым могут предоставляться в постоянное пользование земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности.
Закон также уточняет основания для отказа в предоставлении земельного участка без проведения торгов, в том числе в случае если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории (КРТ) либо принято такое решение, в случае если для заключения договора о КРТ не требуется.
Устанавливается, что образование и раздел земельного участка, предоставленного для КРТ, может осуществляться без утвержденного проекта межевания территории.
В ЦБ отметили сохранение перегрева российской экономики