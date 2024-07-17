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Банк России получит право на постоянное пользование государственной землей - 17.07.2024, ПРАЙМ
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Банк России получит право на постоянное пользование государственной землей
Банк России получит право на постоянное пользование государственной землей - 17.07.2024, ПРАЙМ
Банк России получит право на постоянное пользование государственной землей
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, добавляющий Банк России в перечень организаций, которым могут предоставляться в постоянное пользование... | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T14:26+0300
2024-07-17T14:26+0300
банк россии
совфед
закон
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МОСКВА, 17 июл – ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, добавляющий Банк России в перечень организаций, которым могут предоставляться в постоянное пользование земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности. Закон также уточняет основания для отказа в предоставлении земельного участка без проведения торгов, в том числе в случае если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории (КРТ) либо принято такое решение, в случае если для заключения договора о КРТ не требуется. Устанавливается, что образование и раздел земельного участка, предоставленного для КРТ, может осуществляться без утвержденного проекта межевания территории.
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совфед, закон
Банк России, Совфед, закон
14:26 17.07.2024
 
Банк России получит право на постоянное пользование государственной землей

СФ одобрил закон о праве ЦБ на постоянное пользование государственной землей

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Банка России
Здание Банка России - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 17 июл – ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, добавляющий Банк России в перечень организаций, которым могут предоставляться в постоянное пользование земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности.
Закон также уточняет основания для отказа в предоставлении земельного участка без проведения торгов, в том числе в случае если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории (КРТ) либо принято такое решение, в случае если для заключения договора о КРТ не требуется.
Устанавливается, что образование и раздел земельного участка, предоставленного для КРТ, может осуществляться без утвержденного проекта межевания территории.
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