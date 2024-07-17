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Картофель подешевел впервые с середины апреля
Картофель подешевел впервые с середины апреля - 17.07.2024, ПРАЙМ
Картофель подешевел впервые с середины апреля
Картофель впервые с середины апреля 2024 года подешевел, цены на него с 9 по 15 июля снизились на 0,3%, следует из материалов Росстата. | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T19:50+0300
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2024-07-17T19:50+0300
экономика
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МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Картофель впервые с середины апреля 2024 года подешевел, цены на него с 9 по 15 июля снизились на 0,3%, следует из материалов Росстата. Кроме того, понизились цены на свеклу — на 4%, морковь — 1,8%, огурцы — 1,5%, лук репчатый — на 1,1%, бананы — на 0,8%. А также на яйца куриные (-0,7%), чай черный (-0,4%), крупу гречневую и смеси сухие молочные для детского питания (-0,3%), баранину (-0,2%), свинину, сосиски, сардельки, колбасы полукопченые и варено-копченые, сметану, творог и консервы фруктово-ягодные для детского питания (-0,1%). Согласно данным статистического ведомства, за неделю белокочанная капуста подорожала в России на 2,9%. Помидоры стали дороже на 1,6%, а цены на яблоки выросли на 0,7%. В целом же цены на плодоовощную продукцию за этот период практически не изменились."За период с 9 по 15 июля 2024 года цены изменились: на сахар-песок, хлеб ржаной, пшено и консервы овощные для детского питания +0,4%, колбасы вареные, масло сливочное и подсолнечное, хлеб пшеничный, муку пшеничную, вермишель и рис +0,3%, маргарин, молоко, сыры твердые, полутвердые и мягкие +0,2%, говядину, консервы мясные для детского питания, печенье, водку и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,1%", — говорится в документе.
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россия, росстат, овощи
Экономика, РОССИЯ, Росстат, овощи
МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Картофель впервые с середины апреля 2024 года подешевел, цены на него с 9 по 15 июля снизились на 0,3%, следует из материалов Росстата.
Кроме того, понизились цены на свеклу — на 4%, морковь — 1,8%, огурцы — 1,5%, лук репчатый — на 1,1%, бананы — на 0,8%. А также на яйца куриные (-0,7%), чай черный (-0,4%), крупу гречневую и смеси сухие молочные для детского питания (-0,3%), баранину (-0,2%), свинину, сосиски, сардельки, колбасы полукопченые и варено-копченые, сметану, творог и консервы фруктово-ягодные для детского питания (-0,1%).
Согласно данным статистического ведомства, за неделю белокочанная капуста подорожала в России на 2,9%. Помидоры стали дороже на 1,6%, а цены на яблоки выросли на 0,7%. В целом же цены на плодоовощную продукцию за этот период практически не изменились.
"За период с 9 по 15 июля 2024 года цены изменились: на сахар-песок, хлеб ржаной, пшено и консервы овощные для детского питания +0,4%, колбасы вареные, масло сливочное и подсолнечное, хлеб пшеничный, муку пшеничную, вермишель и рис +0,3%, маргарин, молоко, сыры твердые, полутвердые и мягкие +0,2%, говядину, консервы мясные для детского питания, печенье, водку и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,1%", — говорится в документе.