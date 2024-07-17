https://1prime.ru/20240717/tseny-850222430.html

Картофель подешевел впервые с середины апреля

Картофель подешевел впервые с середины апреля - 17.07.2024, ПРАЙМ

Картофель подешевел впервые с середины апреля

Картофель впервые с середины апреля 2024 года подешевел, цены на него с 9 по 15 июля снизились на 0,3%, следует из материалов Росстата. | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T19:50+0300

2024-07-17T19:50+0300

2024-07-17T19:50+0300

экономика

россия

росстат

овощи

https://cdnn.1prime.ru/img/76455/83/764558386_0:99:1500:943_1920x0_80_0_0_a15cb188856c5085d8a9ded1f15c2a46.jpg

МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Картофель впервые с середины апреля 2024 года подешевел, цены на него с 9 по 15 июля снизились на 0,3%, следует из материалов Росстата. Кроме того, понизились цены на свеклу — на 4%, морковь — 1,8%, огурцы — 1,5%, лук репчатый — на 1,1%, бананы — на 0,8%. А также на яйца куриные (-0,7%), чай черный (-0,4%), крупу гречневую и смеси сухие молочные для детского питания (-0,3%), баранину (-0,2%), свинину, сосиски, сардельки, колбасы полукопченые и варено-копченые, сметану, творог и консервы фруктово-ягодные для детского питания (-0,1%). Согласно данным статистического ведомства, за неделю белокочанная капуста подорожала в России на 2,9%. Помидоры стали дороже на 1,6%, а цены на яблоки выросли на 0,7%. В целом же цены на плодоовощную продукцию за этот период практически не изменились."За период с 9 по 15 июля 2024 года цены изменились: на сахар-песок, хлеб ржаной, пшено и консервы овощные для детского питания +0,4%, колбасы вареные, масло сливочное и подсолнечное, хлеб пшеничный, муку пшеничную, вермишель и рис +0,3%, маргарин, молоко, сыры твердые, полутвердые и мягкие +0,2%, говядину, консервы мясные для детского питания, печенье, водку и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,1%", — говорится в документе.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, росстат, овощи